Срыв госконтракта: как избежать ответственности

Как избежать наказания и возможно ли это?

Уклонение от заключения контракта – что это означает

Согласно 44-ФЗ, в случае выигрыша тендера, победитель обязан подписать контракт. Сделать это нужно в назначенный срок: по закону отводится пять дней с момента размещения контракта заказчиком. Помимо подписания документа, участник тендера обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, прописанных в контракте. В случае несогласия с отдельными пунктами, можно составить протокол разногласий с развернутым описанием.

Что считается уклонением от подписания контракта? Согласно ст. 83 ч. 13 ФЗ-44, это понятие включает:

Отказ от подписания контракта в установленный период.

Отсутствие протокола разногласий в ЕИС (при их наличии).

Невыполнение антидемпинговых требований.

Не предоставление обеспечения исполнения контракта.

В указанных случаях фиксируют факт уклонения от прямого обязательства. Информацию выносят в отдельный протокол и публикуют в ЕИС.

Почему исполнитель уклоняется от обязательств

Исполнитель может преднамеренно идти в сторону срыва контракта. И это связано со следующими причинами:

Резкий скачок цен на продукцию, что снижает выгоду сделки.

Дополнительные условия контракта не подходят, а своевременно исполнитель это не заметил.

Исполнитель не получил банковскую гарантию.

Возникли трудности с выполнением обязательств.

При расчете срока выполнения были учтены не календарные, а рабочие дни.

Нехватка документов для приложения к контракту.

На самом деле, причин уклонения масса: от понимания реальной сложности выполнения поставленной задачи до технической неподготовленности.

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А есть ли последствия

Если исполнитель отказывается от подписания контракта – последствий не избежать. Уклонение от выполнения обязательств сопровождается наложением санкций:

Потеря обеспечения заявки . Это возможно в том случае, если исполнитель попадет в реестр недобросовестных поставщиков.

Включение в реестр недобросовестных поставщиков , и, как следствие, невозможность участия в госпрограммах в течение двух лет.

Компенсация издержек заказчика – назначается и взимается в судебном порядке.

Наложение административного штрафа на заказчика в случае, если уклонение было спровоцировано им.

Санкции сопровождаются рядом ограничений, а также негативно отражаются на репутации исполнителя.

Можно ли избежать ответственности

Избежать ответственности можно в том случае, если у исполнителя возник форс-мажор. Только этот факт нужно доказать. Исполнитель обязан подтвердить свое действие документами, в которых четко просматривается причинно-следственная связь.

Внесение в реестр недобросовестных поставщиков

Исполнитель может избежать внесения в РНП в следующих случаях:

Обязательства, прописанные в контракте, были нарушены не исполнителем, а заказчиком.

Нарушение в рамках контракта было незначительным – не повлекло за собой нарушение сроков или потерю финансов.

Действия исполнителя не были незаконными, работа выполнена добросовестно.

В остальных случаях вина исполнителя есть, и она должна быть доказана в судебном порядке. Виновная сторона попадает в РНП по решению суда или при наличии письменных обоснований от заказчика.

Оплата неустойки

В случае срыва сроков исполнитель обязан заплатить пени и штрафы, их размер определяется в индивидуальном порядке. Однако, избежать этого процесса можно, если доказать что просрочка возникла по вине другой стороны или вмешательства непреодолимой силы.

Вопрос решается в судебном порядке. Суд может снизить размер неустойки, если будет выявлен факт ее несоразмерности с допущенными нарушениями.

Оплата убытков

Если исполнитель уклоняется от подписания договора или не выполняет возложенные на него обязательства, он должен возместить все убытки, которые возникли по его вине. В эту категорию включена даже разница в ценах, если заказчику придется заключать новый контракт.

Согласно ГК снизить размер убытков можно, но только в том случае, если они возникли и по вине заказчика. Размер убытков для исполнителя может быть уменьшен в том случае, если заказчик умышленно или по неосторожности спровоцировал их появление.

Административная ответственность

Если исполнитель уклоняется от подписания договора, или не выполняет возложенные на него обязательства, он получает административный штраф в денежном выражении, а в некоторых случаях дисквалификацию на два года.

Для снижения срока административной ответственности, можно сослаться на различные причины – обстоятельства, возникшие не по вине исполнителя. Однако, доказать правоту не так просто. Даже в судебном порядке исполнительный орган может стать на сторону заказчика. Это обусловлено тем, что перед подписанием контракта исполнитель обязан был проанализировать сложность выполнения поставленной задачи, а также оценить все возможные риски.

В любом случае побороться можно. Но положительный исход возможен, только если действия исполнителя не были преднамеренными. Юристы компании «Созидание и Развитие» защитят права и законные интересы клиента в арбитражных судах всех инстанций.

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