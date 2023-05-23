Выездные налоговые проверки в 2023 году

Выездная налоговая проверка венчает вершину налогового контроля. Среди всех видов проверок ВНП, пожалуй, самая глобальная. Рассмотрим, какие периоды не включаются в ВНП, кого налоговики вообще не вправе проверять и какие обстоятельства деятельности компании могут привлечь их внимание.

Какие периоды затрагивает ВНП

В целом при ВНП налоговики вправе проинспектировать любую документацию по налогам: по одному, по нескольким, вообще по всем. Глубина проверки ограничена тремя годами, которые предшествуют году ее назначения (п. 4 ст. 89 НК), но расслабляться не стоит: налоговики вправе приступить к изучению обязательства и за текущий год.

Иными словами, проверке не подлежит 2019 год и ему предшествующие. ВНП, которая назначена в 2023 году, затрагивает года — 2020, 2021 и 2022, а также прошедшие уже месяцы 2023.

За пределами трехлетнего срока выездная налоговая проверка может иметь место, если:

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Факторы риска

ВНП носят плановый характер вот уже лет 15, общеизвестны и критерии, по которым формируются планы. Они приведены в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

В текущих реалиях попасть под ВНП можно и вне плана, даже если компания формально не относится к указанным выше критериям.

Это может произойти, например, если поступит указание о проведении ВНП конкретного налогоплательщика или определенной их группы от ФНС, УФНС субъекта РФ или правоохранительных органов.

Но, зачастую, для этого тоже есть своих основания. Например, работа с очень недобросовестными контрагентами, по которым уже доказаны факты правонарушений/преступлений.

Обобщенно их можно свести в две большие группы: одна связана с налоговыми обязательствами, вторая — с общеэкономической картиной деятельности.

К первой группе можно отнести такие обстоятельства, которые могут спровоцировать интерес проверяющих:

Низкая налоговая нагрузка по сравнению со средней по отрасли.

Высокая — () доля НДС-вычетов по НДС. Учитываются последние 12 месяцев.

Постоянные налоговые убытки в течение двух лет и более.

Высокорисковая деятельность — цепочки контрагентов, работа с «техничками».

Непредставление пояснений в налоговую инспекцию, документов и прочих данных.

Частые смены ИФНС — «миграция налогоплательщика».

Для спецрежимников и ИП на общей системе налогообложения тоже есть свои стоп-факторы:

Для спецрежимников наибольшую опасность представляет несоблюдение лимитов по стоимости основных средств, доходам, числу работников.

ИП на ОСНО не должны заявлять слишком большие профессиональные налоговые вычеты (расходы) — не более 83% по данным 3-НДФЛ.

Ко второй группе можно отнести такие экономические показатели, как:

Слишком низкие затраты по сравнению с показателем по отрасли.

Низкая рентабельность — на 10 и более процентов ниже, чем в среднем по отрасли.

Дисбаланс доходов и расходов. Причем налоговики могут обратить внимание на любые сочетания: расходы растут быстрее доходов, доходы падают быстрее, чем растут расходы, расходы растут при падающих доходах.

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Кого проверять не имеют права. Ну, почти…

Не подлежат ВНП фирмы, которые приняли условия налогового мониторинга, аккредитованные IT-компании, мобилизованные — ИП и учредители фирм.

Поскольку налоговый мониторинг построен на оперативном взаимодействии с налоговой инспекцией, то предполагается, что ИФНС и так обладает всей актуальной информацией о финансово-хозяйственном состоянии фирмы и указывает на возможные огрехи в режиме реального времени.

Впрочем, ВНП при налоговом мониторинге все-таки возможна:

В порядке контроля вышестоящего налогового органа.

При досрочном прекращении налогового мониторинга.

При невыполнении мотивированного мнения налоговиков.

Если в периоде, когда мониторинг не проводится, представлены «уменьшающая» уточненная декларация за период мониторинга.

Аккредитованные IT-компании освобождены от ВНП до 03.03.2025 (указ Президента от 02.03.2022 № 83), хотя ВНП все равно возможна по указанию вышестоящего налогового органа по мотивированному запросу (см. письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

На основании постановления Правительства от 20.10.2022 № 1874, уже проводящиеся ВНП приостановлены, а новые не назначаются в отношении ИП и фирм, в которых мобилизован единственный учредитель (участник), если он одновременно является руководителем. Назначение ВНП и иных контрольных мероприятий возможно с 29 числа третьего месяца по демобилизации.

ВНП — не всегда «выездная»

Вообще при ВНП возможны и осмотр помещений, и выемка, и проведение инвентаризации (ст. 89, 92, 94 НК), но реалии чаще таковы, что за всю ВНП компания может и не увидеть инспекторов у себя.

Вполне возможно, будут присылаться требования на представление документов, а компания на них — отвечать.

Возможны также допросы свидетелей, в том числе сотрудников (нынешних и уже бывших), контрагентов, руководителей проверяемого налогоплательщика (это допускает ст. 90 НК, с этим не спорят суды, см., в частности,постановление АС Волго-Вятского округа от 17.05.2018 № Ф01-1539/2018).

Руководителей, возможно, наставлять не надо, а с сотрудниками может возникнуть проблема, поскольку представителей работодателя налоговики могут не допустить. Правомерность такого подхода подтвердил ВС еще в 2020 году (см. определение от 16.06.2020 № 301-ЭС20-8110).

Налоговики изучают полученные документы, сверяют, анализируют — и выносят акт. Материалы проверки рассматриваются руководителем, после чего по ним выносится решение.

«Вы надолго к нам?»

Срок ВНП ограничен двумя месяцами с даты, следующей за днем вынесения решения руководителя налоговой инспекции (или его зама) о назначении ВНП (ст. 6.1, 89 НК). Но на деле, поскольку те же руководители обладают правом приостановить ВНП, длится она куда дольше.

Чаще всего ВНП ставят на паузу в связи с запросом документов у контрагентов, банков и других лиц (ст. 89 НК), причем на одного адресата можно приостановить проверку лишь один раз. Такого рода маневр не может в совокупности превышать 6 месяцев.

Однако, если ИФНС в рамках указанных 6 месяцев не смогла получить ответ от иностранного государства в рамках международных договоров РФ, то срок приостановки может быть увеличен на 3 месяца — до 9 в общей сложности (абз. 7 п. 9 ст. 89 НК).

При приостановке налоговики не вправе (ст. 89 НК) осуществлять какие-то мероприятия на территории проверяемого, отправлять требования о представлении документов, собирать объяснения и проводить допросы сотрудников. Правда, прочие мероприятия налоговики осуществлять могут.

Нередко спрашивают: можно ли экстренно подготовиться к ВНП в 2023 году?

Конечно, можно, но куда логичнее работать превентивно: заранее правильно выстроить документооборот и работу с контрагентами.

Это позволит снизить денежные и временные затраты на подготовку ответов на требования налоговой, а в некоторых случаях — избежать доначислений.

Также важен самостоятельный, регулярный контроль как своими силами, так и с помощью сторонних экспертов, которые способны посмотреть на состояние учета компании глазами налоговиков.

Дешевле и спокойнее своими силами исключить спорные и (или) сомнительные вычеты или расходы, доплатить небольшие пени, нежели рисковать, что ошибка всплывет по истечении нескольких лет, и набегут штрафы.

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