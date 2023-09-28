Когда бывшему работнику можно отказать в оплате больничного

Увольнение не означает разрыва всех связей между работником и работодателем. Последний продолжает нести определенную ответственность за своего «бывшего»: если он, оставаясь безработным в течение месяца после увольнения, вдруг заболеет или получит травму, то пособие будет выплачивать именно его бывший работодатель. Но есть нюансы, расскажем об этом.

Условия и нюансы

Правило о том, что бывший работодатель оплачивает первые три дня, остальное — за счет средств СФР (п. 2 ст. 3 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ), — касается больничных, которые выдаются в связи со случаями, указанными п. 1 ст. 5 закона № 255-ФЗ:

по болезни, травме;

в связи с необходимостью ухаживать за больным;

в связи с карантином — если на нем пребывает застрахованный или его ребенок (дети), нетрудоспособные лица, за которыми он осуществляет уход;

по протезированию;

при необходимости долечивания, санаторно-курортного лечения.

Срок обращение за пособием — шесть месяцев с даты, когда трудоспособность бывшего работника восстановлена, или он признан инвалидом (п. 2 ст. 5, п. 1 ст. 12 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). Пособие рассчитывается исходя из 60% от среднего заработка (п. 2 ст. 7 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ), страховой стаж не учитывается.

По общему правилу, не имеют значения:

диагноз — оплате подлежат все случаи, указанные в п. 1 ст. 5 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ;

основание увольнения — на выплату могут претендовать не только уволившиеся «по собственному», но и уволенные, даже за совершение прогула или другого дисциплинарного проступка;

вид договора — срочный или бессрочный договор был у вас заключен.

Кому не положена выплата

Для того чтобы бывший работник мог получить оплату больничного после увольнения, необходимо одновременно наличие следующих обстоятельств:

Он по-прежнему не трудоустроен. Сам факт заболевания, получения травмы и прочие причины имеют место в пределах 30-ти дней со дня увольнения. Обращение за пособием последовало до истечения шести месяцев, считая с даты закрытия больничного листа.

Это то, что прямо следует из п. 2 ст. 5 закона от 29.12.2006 № 255, но есть еще п. 2 ст. 9 того же нормативного акта, который указывает, что отказ от выплаты будет правомерным, если нетрудоспособность наступила:

По умыслу самого заболевшего. Умышленное причинение вреда самому себе, попытка самоубийства — как это подтвердить, не совсем понятно, полагаем, что 100%-ным подтверждением может быть акт правоохранительных органов, судебный акт.

Вследствие совершения бывшим сотрудником умышленного преступления. Тут как раз все понятно — подтверждается вступившим в силу приговором суда.

Таким образом, выплата не положена тому, кто:

Навредил себе сам. Уже устроился на работу. Даже если сотрудник ушел на больничный в первый же рабочий день на новом месте, оплата первых трех дней — обязанность нового работодателя. Уволился более 30 календарных дней назад. Истекли шесть месяцев с даты закрытия больничного.

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Нюанс с подтверждением трудоустройства

Гражданин уже трудоустроился, но по каким-то причинам решил потребовать оплату именно с бывшего работодателя. При этом ТК не предусматривает права работодателя запросить у бывшего работника документальное подтверждение отсутствия трудоустройства — заверенную копию трудовой книжки вместе с больничным, или справку о состоянии электронной трудовой книжки (ф. СТД-ПФР). Если гражданин откажется это сделать, и ГИТ (см. ответ https://онлайнинспекция.рф/questions/view/88151), и суд (см. постановление 7 ААС от 29.08.2016, дело № А27-6624/2016) поддерживают его позицию.

Однако СФР получает электронный больничный от медорганизации (п. 16 Правил № 2010) и, установив работодателя застрахованного, отправляет ему информацию об открытии больничного (п. 19 Правил, утв. постановлением Правительства от 23.11.2021 № 2010).

Если поступил проактивный запрос сведений на уволенного сотрудника, то, согласно информации СФР от 11.05.2023, для назначения и выплаты такого пособия Социальным фондом, работодателю необходимо направить ответ на проактивный запрос с указанием кода условия исчисления пособия «47».

Если гражданин на дату открытия больничного уже трудоустроен на новое место работы, то запрос отправляется новому работодателю (п. 2 ст. 5 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ).

Если же «бывший» давно трудоустроен, а уведомления и запросы СФР все направляет вам, проведите сверку с ОСФР по поводу сведений персучета именно по «бывшему». Возможно, в СФР некорректно предоставлены или не представлены вообще сведения о трудоустройстве и увольнении застрахованного.

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