Вакцинация: добровольно или принудительно

Добрый день, уважаемые коллеги.

Недавно мы выпустили статью, в которой я рассказывал, что один замечательный ученый объявил что нужно, чтобы было провакцинировано не меньше 90% то ли населения, то ли тех, кому положено вакцинироваться. И в конце я проводил опрос, кто согласен с мнением этого ученого. И отзывы сплошь негативные.

И я решил посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть глубже со стороны юриспруденции: что можно, а что нельзя делать в части касающейся вакцины с точки зрения российских законов. Для этого я открыл сайт Росминздрава и нашел там сборник нормативно-правовых актов, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19. И там оказалось 72 документа!

Документы разделены на три части:

Федеральные законы, постановления и распоряжения правительства, санитарно-эпидемиологические правила;

Приказы Минздрава, постановления главного государственного санитарного врача, письма Роспотребнадзора, методические рекомендации;

Указы мэра Москвы, приказы Департамента здравоохранения Москвы и т.д.

И сегодня мы поговорим о документе, который имеет непосредственное отношение к каждому из вас. Именно на основании этого документа я расскажу, имеет ли вообще кто-то право требовать от вас вакцинироваться или нет. Это официальный документ, размещенный на сайте Росминздрава. Вы можете им воспользоваться.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации обращает внимание, что при подготовке к вакцинации против COVID-19, проведение лабораторных исследований на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 не является обязательным.

Вместе с тем лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, полученные вне рамок подготовки к вакцинированию, не прививаются».

То есть меня, как человека, который переболел ковидом, нельзя прививать.

«Исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2 проводится только при наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней».

Про противопоказания

«Показания к применению: Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19) у взрослых старше 18 лет.

Противопоказаниями к применению являются:

гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2 — 4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;

беременность и период грудного вскармливания; — возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

Противопоказания для введения компонента II:

тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температур выше 40 °C и т.д.) на введение компонента I вакцины.

Применяется с осторожностью при:

Хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженные нарушения функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний);

со злокачественными новообразованиями».

Условия проведения вакцинации

«Заполнение анкеты пациента (Приложение № 2). Пациенту выдается информационный материал (Приложение № 3). При наличии положительного эпидемиологического анамнеза (контакт с больными с инфекционными заболеваниями в течение последних 14 дней), а также при наличии какого-либо симптома заболевания в течение последних 14 дней, проводится тестирование: исследование биоматериала из носо- и ротоглотки методом ПЦР (или экспресс-тестом) на наличие коронавируса SARS-CoV-2. Переболевшие COVID-19 и лица, имеющие положительные результаты исследования на наличие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2, не прививаются.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к вакцинированию. В день проведения I этапа вакцинации перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача при наличии результатов лабораторных исследований с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением информированного добровольного согласия».

Все очень и очень добровольно. Никого принудить к вакцинации невозможно. Сейчас об этом еще расскажу.

«После вакцинации в первые-вторые сутки могут развиваться и разрешаются в течение трех последующих дней кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции. Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.

Возможно развитие аллергических реакций, кратковременное повышение уровня печеночных трансаминаз, креатинина и креатинфосфокиназы в сыворотке крови».

Почитаешь все это и вакцинироваться уже не хочется. Но моя задача рассказать вам о вакцинации с юридической точки зрения, так как тема вам интересна.

«Каждое побочное проявление после иммунизации, относимое Методическими рекомендациями по выявлению, расследованию и профилактике побочных проявлений после иммунизации к категории серьезных подлежит расследованию иммунологической комиссией медицинской организацией, осуществляющей иммунизацию».

Вывод

Если вы переболели коронавирусом, и у вас есть антитела классов G и M, то вам вакцинироваться не надо.

Вакцинация добровольная и от вас должно быть получено информированное добровольное согласие. «Врач предупреждает пациента о возможных поствакцинальных осложнениях и выдает пациенту памятку с информационным материалом».

«Памятка пациента о проведении вакцинации против Covid-19 вакциной „Гам-Ковид-Вак“

Уважаемый пациент! Ваше крепкое здоровье — наша главная цель! А для того, чтобы полностью реализовать наш потенциал в достижении главной цели, мы просим Вас соблюдать некоторые (основные и важные) правила, которые помогут нам в нашей работе:

Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие иммуноглобулинов классов G и M к вирусу SARS-CoV-2 по результатам лабораторных исследований».

Второй и третий пункты про противопоказания и про осмотр я вам уже рассказывал.

«Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации».

И тут возникает вопрос: если речь идет об информированном добровольном согласии, то правильно ли я понимаю, что можно сказать: «нет, я не хочу»? Или это информированное добровольное согласие, как бумажки, которые ты подписываешь перед операцией, типа, если ты умрешь на операционном столе, то претензий к врачам иметь не будешь. Может быть, это такого рода документы? Или это когда приходишь в банк подписывать договор, а согласно ГК РФ стороны могут изменить договор, и сделать его взаимоприемлемым. Но мы знаем, что такие договоры — фикция, банки говорят: либо подписывай наш договор, либо до свидания.

Означает ли информированное добровольное согласие, что вакцинация не является обязательной? Я считаю, что да. Я посмотрел на этот счет кучу нормативной базы, и везде написано, что вакцинация от COVID-19 добровольная. А если ты переболел и у тебя есть антитела, то прививаться вообще не надо.

«Рекомендуется в течение 3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства».

Но дальше самое интересное.

«Вакцина против COVID-19 не отменяет для привитого пациента необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию».

Какая прелесть эта заливная рыба! А зачем тогда все это было?

Короче, дамы и господа, изучая нормативную базу на этот счет, я пришел к следующим выводам:

Если вы вдруг захотите добровольно вакцинироваться, проверьтесь на антитела. Вакцинация — дело исключительно добровольное. Из тех нормативных актов, которые я изучил, я сделал вывод, что никто не имеет права заставить вас вакцинироваться.

И мои сотрудники должны сейчас улыбнуться и покрутить пальцем у виска, потому что, когда одну из моих компаний обязали вакцинироваться на 60%, я косвенно заставлял своих сотрудников. Я собирал совет директоров и записывал обращение, где говорил, что если не вакцинироваться, то компанию закроют на 90 суток и оштрафуют до 1 млн рублей.

Поэтому мои сотрудники могут повертеть у виска и сказать: «Туров, ну ты и сволочь. Сам себя от вакцинации освободил, потому что у тебя антитела, изучил нормативную базу и утверждаешь, что вакцинация исключительно добровольная. А теперь сознаешься, что косвенно своих сотрудников заставлял вакцинироваться». Сознаюсь, все так и есть.

Ответьте в комментариях на вопрос: на самом деле вакцинация добровольная или нет? Потому что я пришел к выводу, что она исключительно добровольная. Напишите, как обстоят дела в вашей организации, а также соблюдаются ли эти регламенты при вакцинировании? Дают ли вам подписать бумагу, что вы вакцинируетесь добровольно, проводят ли обследования и исследования, сдаете ли вы анализы и т.д.

Ну а пожелание в конце простое: не болейте, занимайтесь спортом, пейте витаминки.

Спасибо и удачи в делах.