Про исключение из ЕГРИП, самозанятых и налоги с подарков

Добрый день, уважаемые коллеги.

Давайте разберемся, можно ли не платить налоги и страховые взносы с подарков сотрудникам, когда налоговики могут исключить предпринимателя из ЕГРИП принудительно и что делать компании-заказчику, если самозанятый аннулировал чек.

Про налоги с подарков для сотрудников

На семинарах, в качестве одного из способов оптимизации, в частности, страховых взносов, я говорил следующее. Что, если вы, допустим, решите по мелочи немножко сэкономить на налогах, то к трем датам вы можете дарить своим сотрудникам подарки, в том числе в виде денег. И это не будет облагаться страховыми взносами. А НДФЛ не будет облагаться до 4 000 рублей.

Что это за даты

Конечно же, день рождения компании, профессиональный праздник и Новый год. Потому что если вы ко дню рождения компании или к Новому году всем выдали премию, пропорционально выполненным этим обязанностям, и не привязывая ее к исполнению трудовых обязанностей, то страховых не будет. Не забывайте об ограничении в 4 000 рублей. Свыше — НДФЛ придется платить.

Но есть разъясняющее письмо Минфина от 15.10.2021 № 03-01-10/83519, и я боюсь, что оно может внести путаницу, если его читать невнимательно.

Мнение Минфина в отношении подарков сотрудникам

Это письмо — ответ на вопрос бизнесмена.

Вопрос: если организация на ОСН дарит подарки своим сотрудникам, надо ли с них платить страховые, НДФЛ и НДС?

И когда бухгалтер читает это письмо, он может перепрыгнуть, не увидев сути.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 420 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг».

А когда мы подарки дарим к Новому году, к трудовым отношениям это не имеет никакого отношения. Я так считаю. И на семинаре я привожу доказательства, даю аналогичные письма Минфина, где написано, что к юбилейным датам и праздникам никакие страховые не начисляются.

А если вы просто решили подарить сотруднику не просто деньги, а подарок, то ваша организация, исходя из этого письма, должна заплатить и страховые, и НДФЛ, и НДС с суммы, превышающей 4 000 рублей.

Что с НДС?

«Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 146 главы 21 Кодекса объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость (далее — НДС) признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации. При этом в целях налогообложения НДС передача права собственности на товары, результатов выполненных работ, оказание услуг на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (работ, услуг). Таким образом, товары, безвозмездно переданные работникам в качестве ценных подарков, являются объектом налогообложения НДС».

И сделать тут ничего невозможно. Кроме ст. 146 ГК, можете посмотреть, что такое реализация в ст. 139 НК. То есть изначально есть письма Минфина, где написано, что с подарков ничего не надо, а есть письма Минфина, где с подарков надо все платить. Но тут есть эта тонкая грань. И не упустите ее.

Если это подарок или денежные средства, которые передаются по договору дарения денежных средств, значит, подпадают под трудовые отношения и налоги надо платить. При этом если подарок стоит больше 3 000 рублей, то надо это дело письменно все описывать. Должен быть письменный договор.

Я уже сказал, что страховые взносы с подарков платить надо не только, если сотрудник состоит с вами в трудовых отношениях, есть еще второе условие. Если этот подарок стоит свыше 3 000 рублей, и он преподносится без письменного договора дарения. А если письменный договор дарения есть, то страховые платить не надо.

«При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 574 Гражданского кодекса в случае, когда дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей, договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме».

Я с этим согласен. Но дальше Минфин делает вывод.

«Таким образом, в случае передачи организацией работнику подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей без оформления в письменной форме договора дарения в нарушение Гражданского кодекса сумма стоимости такого подарка будет облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплата в иной форме, в том числе в натуральной, производимая в рамках трудовых отношений».

Вывод

Получается следующее: даже если сотрудник состоит с вами в трудовых отношениях, вы дарите ему подарок, в рамках трудовых отношений, а не просто к Новому году всем одинаковые подарки, и у вас есть письменные договоры дарения, то страховые платить не надо. А вот НДФЛ все равно платим при стоимости подарков свыше 4000 рублей. Как я уже говорил, НДС платим, тут без вариантов.

Но зато страховые не платим по-любому. Неважно, к Новому году это подарок или в рамках трудовых отношений. Если договор заключен, страховые взносы платить не надо. Вот такой вывод я делаю по этому письму.

И, в принципе, думаю, что мой вывод правильный, потому что он подтверждается другими письмами Минфина и ФНС и прочими разъяснениями. Я их на семинаре все даю.

Про исключение из ЕГРИП

У нас ежегодно регистрируется сотни тысяч новых индивидуальных предпринимателей. И сотни тысяч перестают ими быть. Встает вопрос: в какой момент ИП признается недействующим. И когда налоговики имеют право самостоятельно удалить его из ЕГРИП.

Мнение налоговиков

«Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом решения о его предстоящем исключении из ЕГРИП одновременно соблюдаются следующие условия:

истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы отчетности, а также сведения о расчетах, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. При этом определяющее значение для принятия регистрирующим органом решения о предстоящем исключении недействующего предпринимателя из ЕГРИП в связи с непредставлением отчетности имеет период — 15 месяцев до даты указанного решения;

у ИП есть недоимка и задолженность. Данное условие определяется одновременным наличием у него как недоимки по налогам, сборам или страховым взносам, так и задолженности по пеням и штрафам».

Тогда встает вопрос: а что с этой задолженностью? Ее спишут? Нет, ее возьмут с уже бывшего ИП. Но это отдельная история.

Информация ФНС России от 18.10.2021 «Разъяснения условия признания индивидуального предпринимателя недействующим».

Про самозанятых и затраты

Я много рассказываю про самозанятых. Но давайте рассмотрим еще одну ситуацию. Ваша компания купила какую-то услугу или товар у самозанятого, вы работаете на УСН 15% или ОСН. Самозанятый сформировал вам чек, вы подписали акт передачи товаров и поставили это на затраты, уменьшили налог на прибыль и уменьшили единый налог.

Потом вдруг вы узнаете, что этот замечательный самозанятый чек аннулировал, чтобы налоги не платить. Но деньги при этом вам не вернул. Встает вопрос: не снимут ли налоговики у вас с затрат то, что вы заплатили НПД-шнику? Налоговики же увидят, что чек аннулирован, но деньги-то назад вы не получили.

Ответ: нет, не аннулируют. Все останется на затратах, и все это будет правомерно.

Что об этом говорит налоговая

Согласно положениям ч. 8 — 10 ст. 15 № 422-ФЗ, компания не вправе учитывать затраты по сделкам самозанятых, если плательщик НПД не оформил чек. А вот, если он его оформил, а потом аннулировал и деньги вам не вернул, с затрат ничего не снимаете, все хорошо. Имейте это в виду.

Письмо ФНС России от 28.10.2021 №ПА-4-20/15213@.

Вывод

Так что работаем спокойно, зарабатываем. И продолжает использовать самозанятых для оптимизации налогов.

Как делать это безошибочно и без проблем, я расскажу на семинаре. Там мы рассматриваем много вопросов по оптимизации налогов целом. Приходите, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.