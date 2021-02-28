Весна в природе. И в законотворчестве. Без обострений

Хочется весны — тепла, солнца, синего неба и первых цветов. Как-то веселее и оптимистичнее выглядят в таких условиях даже проблемы. Законодатели, похоже, тоже уловили это желание весны и добрых новостей. Поэтому буквально порадовали законодательными инициативами. Назову только некоторые.

Расширен перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке. Получить пенсионные накопления можно раньше пенсии по старости. Власти объявили о новой программе льготных кредитов для пострадавшего бизнеса под 3 % годовых. Ну, и вишенка на торте — Люди будут меньше судиться с ПФР за досрочную пенсию. Изменят правила для льготников.

Кстати, о вишенке. Сегодня даже вопросов не возникло, какой рецепт предложить. Конечно, рецепт блинов, ведь впереди — Масленица! Давайте проводим эту зиму весело и удостоверимся, что она точно ушла.

Нам понадобится молоко — 1 стакан, мука — 5 ст. л., соль — 1/2 ч.л., сахар — 2 ст.л., яйца — 2 шт., масло растительное — 1 ч.л., масло сливочное для жарки. В глубокой посуде смешиваем яйца, сахар, соль и молоко. Взбиваем все венчиком или миксером. Добавляем растительное масло и перемешаем. Теперь добавляем муку ложками с горочкой, причем, не все сразу, а порциями и постоянно перемешиваем, чтобы не образовались комочки.

На разогретой сковороде растапливаем сливочное масло — так блинчики будут вкуснее. Жарим блинчики как обычно, поварёшкой наливаем в центр сковороды и круговыми движениями распределяем тесто по поверхности. Обжариваем с двух сторон и подаем на стол. Украсить можно хоть вишенкой, хоть сгущенным молоком. Вкусно, а главное — быстро, наслаждайтесь.