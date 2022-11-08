Обзор налоговых новостей

Новые правила статотчетности, изменения в налоговых платежках, коды доходов и вычетов по НДФЛ, новые бланки для подтверждения вида деятельности

Начало ноября оказалось богатым на новости. Самые важные – в нашем дайджесте.

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Новые правила статотчетности, изменения в налоговых платежках, коды доходов и вычетов по НДФЛ, новые бланки для подтверждения вида деятельности
Иллюстрация: Engin Akyurt/pexels

О чем вы думаете, включая каждое утро рабочий компьютер? Возможно о том, чтобы фискальные органы уменьшили свой энтузиазм и сократили количество внезапных новшеств, например, таких: появятся новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. Или таких: вышла новая версия будущих правил для платежек на уплату налогов. Ну или вот таких: подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке.

Но сегодня особенный день – День исполнения желаний. И хотя есть некоторые сомнения, что наши желания сделают бухгалтерскую действительность более предсказуемой, но, к счастью, жизнь не ограничивается работой. И здесь уже нет никаких ограничений, кроме вашей фантазии.

Чтобы приятнее мечталось, давайте приготовим кекс «Снежинка». Нам понадобится: 2 яйца, 1 банка сгущенного молока, 1 лимон, 6 ст. л. картофельного крахмала, мука для обсыпки формы, 0,5 ч.л. соды и 2 ст.л. сливочного масла.

Растереть яйца, постепенно добавить к ним сгущенное молоко, затем цедру, натертую на мелкой терке, и сок лимона. Просеять муку, смешать её с содой, после чего всыпать в готовую массу. Все тщательно перемешать. Форму для кекса смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Затем влить в нее тесто и поставить в духовку. Выпекать кекс на слабом огне. Понравилось? Если желание и не исполнится, то настроение точно улучшится!

А теперь к новостям.

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