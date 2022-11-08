Новые правила статотчетности, изменения в налоговых платежках, коды доходов и вычетов по НДФЛ, новые бланки для подтверждения вида деятельности

О чем вы думаете, включая каждое утро рабочий компьютер? Возможно о том, чтобы фискальные органы уменьшили свой энтузиазм и сократили количество внезапных новшеств, например, таких: появятся новые коды доходов и вычетов по НДФЛ. Или таких: вышла новая версия будущих правил для платежек на уплату налогов. Ну или вот таких: подтверждать код ОКВЭД для тарифа взносов в ФСС за травматизм надо будет по новым правилам на новом бланке.
Но сегодня особенный день – День исполнения желаний. И хотя есть некоторые сомнения, что наши желания сделают бухгалтерскую действительность более предсказуемой, но, к счастью, жизнь не ограничивается работой. И здесь уже нет никаких ограничений, кроме вашей фантазии.
Чтобы приятнее мечталось, давайте приготовим кекс «Снежинка». Нам понадобится: 2 яйца, 1 банка сгущенного молока, 1 лимон, 6 ст. л. картофельного крахмала, мука для обсыпки формы, 0,5 ч.л. соды и 2 ст.л. сливочного масла.
Растереть яйца, постепенно добавить к ним сгущенное молоко, затем цедру, натертую на мелкой терке, и сок лимона. Просеять муку, смешать её с содой, после чего всыпать в готовую массу. Все тщательно перемешать. Форму для кекса смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Затем влить в нее тесто и поставить в духовку. Выпекать кекс на слабом огне. Понравилось? Если желание и не исполнится, то настроение точно улучшится!
А теперь к новостям.
Важно
- Микропредприятиям заполнять статотчетность предстоит по новым правилам.
- Вместо СТД-ПФР будет форма СТД-СФР, в которой вместо профстандарта будет код ОКЗ.
- Налоговики массово рассылают компаниям сообщения о будущем сальдо на ЕНС.
- План ФХД и отчет о результатах деятельности учреждения по-прежнему должны отправлять в Казначейство.
- Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2023 год для УСН, НДФЛ, торгового сбора и НДД.
- В налоговых платежках не будет статусов 01 и 02. Но будут новые 32, 33, 34.
- При увольнении в СЗВ-ТД обязательно должен быть код ОКЗ. Уже пошли отказы от ПФР, хотя норма еще не заработала.
О мобилизации
- Поставщики по 223-ФЗ могут просить помощи, если появились проблемы из-за частичной мобилизации.
- Мобилизация работодателя стала поводом для увольнения сотрудников.
- Роструд пояснил, куда обращаться, если нужны разъяснения о рабочих местах мобилизованных.
- Путин подписал указ: мобилизованным и контрактникам заплатят по 195 тыс. рублей.
- Мобилизованным самозанятым и ИП продлили срок для перехода на УСН.
- Мобилизованные ИП и руководители ООО должны вовремя сдавать РСВ. Отсрочки по этому отчету нет.
Из первых рук
- Теперь можно изменять существенные условия контракта, заключенного с единственным поставщиком.
- Минфин поменял свое мнение и требует платить налог за изъятую у компании недвижимость.
- Страховая выплата при пожаре попадает под налог на прибыль.
- По российскому ПО есть льгота по НДС. Но если оно секретное, то льготы нет.
- Об увольнении сотрудницы в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет надо сообщить в ФСС.
Обращаем внимание
- Утвердили заявление для сокрытия бухотчетности в ГИР БО.
- Проверьте налоговую льготу в своем уведомлении на уплату имущественных налогов.
- Корпоративные информационные системы можно зарегистрировать в ЕИС в сфере закупок с 11 ноября.
- Маркировку алкоголя интегрируют с системой ЕГАИС.
- Время службы по призыву включили в стаж для досрочного выхода на пенсию.
- С денежных поступлений, которые идут на покрытие расходов, самозанятые тоже платят НПД.
- В «1С:Бухгалтерии 8» добавили новые коды для СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ.
- Для бывших самозанятых и ИП введут правила выплаты пособий по безработице.
Для информации
- Получить военную ипотеку станет проще. Путин уже подписал закон.
- Бюджет РФ оказался профицитным. Излишки составили больше 100 млрд рублей.
- Регионам компенсируют инвестиционный вычет по налогу на прибыль.
- Военкоматы начинают подключаться к системам ФНС, ПФР, ГАС «Выборы» и ЗАГС.
- Повышение кадастровой стоимости земли с 2023 года не приведет к увеличению земельного налога.
- Если сотрудник раньше был ИП и не платил добровольные взносы в ФСС, этот период не войдет в стаж для больничного.
Лайфхаки: берем на вооружение
- Работодатель должен оплачивать в двойном размере все праздничные дни, а не только те, что он считает важными.
- Отпуск продлевают на дни болезни, совпавшие с ним. Но праздничный день в отпуск не идет.
- Совместитель не обязан брать отпуск одновременно с отпуском по основной работе.
- Бухгалтер просит совета: оборотки все в минусах, бывший главбух рисовала прибыль.
- В 1С: УНФ и Розница 3.0 можно принимать оплату через СБП с помощью кассового QR-кода или NFC-метки.
- Бухгалтер просит совета: ИП на ПСН превысил лимит доходов и просит сделать корректировку на 5 млн рублей.
В планах
- Минцифры хочет застраховать риски утечки персональных данных.
- Получатели мер господдержки не будут платить налог на прибыль с бесплатных услуг по федеральным проектам.
- Чтобы проводить трансграничные расчеты, российский SWIFT состыкуют с аналогами.
- Появится реестр работодателей с черной зарплатой.
А тем временем...
- Уже половина киргизских банков не обслуживает карты «МИР».
- Единый полис ОСАГО появится у России и Республики Беларусь.
- Кабмин Киргизии упростил выдачу вида на жительства российским эмигрантам.
О как!
- С помощью интернет-банка и ЭЦП директора главбух похитила 8 млн рублей. Дали 4 года условно.
- Мошенники рассылают липовые квитанции на налоги бизнесу из новых регионов.
- Россия закупает оборудование под соглашение с Беларусью об общих принципах косвенных налогов.
- За командировки в новые регионы будут платить двойной средний заработок. И повышенные суточные.
- Платить пособия будут только тем безработным, которые выполняют все задания ЦЗН.
- Работодателей замотивируют принимать на работу подростков.
УПС
- Импортеров предупредили о задержках поставок из Китая.
- Если работодатели и сохранили ДМС в соцпакете, то чаще всего выбирали урезанные программы.
- На сколько подорожает патент для иностранцев в Москве в 2023 году.
- Работодателя оштрафуют, если в компании нет специалиста по охране труда.
- Московские экспортеры получат субсидии, если работают с дружественными странами.