СЗВ-М: как не налететь на штраф, подавая уточнения

Многие коллеги-бухгалтеры сообщают, что были оштрафованы ПФ РФ за представление незначительных уточнений в своевременно представленные формы СЗВ-М. Контролирующий орган не принимал во внимание никакие смягчающие обстоятельства.

Изменился ли в последнее время подход ПФ РФ к приему уточненной формы СЗВ-М?

ПФ РФ еще действует по старинке

Некоторое время назад в центральном аппарате ФНС сделали здравый вывод, что не стоит спорить с налогоплательщиками по тем вопросам, на которые уже дан однозначный ответ в арбитражной практике. Чиновников можно понять: зачем тратить рабочее время сотрудников ИФНС и денежные средства в заведомо проигрышных спорах с налогоплательщиками? И в территориальные налоговые органы было направлено указание учитывать сложившуюся арбитражную практику в каждом конкретном случае.

А вот в ПФ РФ этот позитивный опыт явно перенимать не спешат. Как следствие контролирующие органы с упорством, достойным лучшего применения, выносят решения против плательщиков страховых взносов, раз за разом отменяемые судами разных уровней. Речь, конечно, идет о ситуациях, по которым имеется полностью положительная для плательщиков арбитражная практика.

Пример – ошибки названных плательщиков в отчетах по форме СЗВ-М. Как известно, у бухгалтеров сложилось мнение, что хотя он и представляется ежемесячно, это не очень важный отчет. По итогам его представления никакие платежи не производятся, он носит лишь информационный характер. Тем не менее, за ошибки, которые в нем допущены, возможен немалый штраф, прямо пропорциональный их количеству: за каждую ошибку – 500 руб. Что немаловажно, даже представление уточненных расчетов не спасает от штрафов. В этом смысле ситуация не меняется.

Но неизменным остается и другое: если плательщик обращается в суд, там принимается решение в пользу плательщика.

Проиллюстрируем данный тезис на примере одного из последних судебных решений. Речь идет о деле № А83-7961/2017.

Суд отменил назначение штрафа

Крымское предприятие своевременно представило сведения о застрахованных лицах по форме СЗВ-М за январь 2017 года. Предприятие обнаружило в этих сведениях ошибку, касающуюся одного из застрахованных лиц, и в марте того же года подало уточненный отчет. Тем не менее контролирующий орган привлек плательщика к ответственности. Налицо типичная ситуация: плательщик сам выявил ошибку в своем отчете, ошибка не привела к каким‑либо задолженностям по платежам, но это не спасло от штрафа. Пришлось обратиться в суд, и он сделал вывод в пользу плательщика – см.по названному делу.

Контролирующий орган решил настаивать на том, что сведения о застрахованных лицах поданы несвоевременно (имея в виду сведения об одном застрахованном лице, которые отсутствовали в первоначальном отчете, но появились в уточняющем, поданном, действительно, за пределами установленного срока. Согласно ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27‑ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» за непредставление страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных, в частности,данного закона, к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 руб. в отношении каждого застрахованного лица.

В указанном пункте речь идет о сведениях, которые приведены в отчете по форме СЗВ-М. То есть объективную сторону состава правонарушения, ответственность за которое установлена ст. 17 Федерального закона № 27‑ФЗ, образует нарушение срока представления сведений в ПФ РФ либо представление неполных (недостоверных) сведений.

Согласно ст. 15 Федерального закона № 27‑ФЗ страхователь имеет право дополнять и уточнять переданные им сведения о застрахованных лицах. Суд указал, что это следует делать в соответствии с Инструкцией о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах[1] (далее – Инструкция).

Обратите внимание:

В рассматриваемый период, за который страхователь представил отчет, и правда действовала Инструкция. Но с 19.02.2017 она утратила силу, а вместо нее применяется Новая инструкция[2] с тем же названием.

Существенная разница между ними в том, что в Инструкции, в отличие от Новой инструкции, не упоминается отчет по форме СЗВ-М. Ведь Инструкция была утверждена задолго до появления данного отчета, а соответствующие изменения в нее не вносились.

Зато положения, на которые опирался крымский суд, в Инструкции и Новой инструкции очень сходны.

В пунктах 34 и 41 Инструкции говорится, что страхователь может представить корректирующие сведения в контролирующий орган, если сам обнаружит ошибки в формах индивидуального (персонифицированного) учета или их найдет контролирующий орган и сообщит об этом страхователю. В любом случае на это отводилось две недели.

К сведению: Согласно п. 39 Новой инструкции страхователь вправе при выявлении ошибки в ранее представленных индивидуальных сведениях[3] в отношении застрахованного лица до момента обнаружения ошибки территориальным органом ПФ РФ самостоятельно представить в этот орган уточненные (исправленные) сведения о данном лице за отчетный период, в котором эти сведения уточняются, и финансовые санкции к такому страхователю не применяются.

При обнаружении в представленных страхователем индивидуальных сведениях ошибок и (или) их несоответствия индивидуальным сведениям, имеющимися у ПФ РФ, а также несоответствия их формам и форматам, установленным ПФ РФ, страхователю вручается уведомление о необходимости устранить ошибки в течение пяти рабочих дней. Тот в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления представляет уточненные индивидуальные сведения (п. 37 Новой инструкции). В этом случае финансовые санкции к страхователю тоже не применяются.

Как отметил суд, ни Федеральный закон № 27‑ФЗ, ни Инструкция не содержат ограничений по количеству подаваемых в ПФ РФ корректировок, не устанавливают ответственность за нарушение двухнедельного срока представления скорректированных данных о застрахованных лицах, а корректировка расчета не свидетельствует о превышении установленного срока для представления отчета[4].

Суд напомнил и о Письме ПФ РФ от 14.12.2004 № КА-09-25/13379 «О применении финансовых санкций в соответствии со ст. 17 Федерального закона № 27‑ФЗ». Согласно этому письму чиновники сочли возможным не применять финансовые санкции, если страхователь самостоятельно выявил ошибку и представил достоверные сведения по персонифицированному учету, а также если страхователь в двухнедельный срок исправил обнаруженные территориальным органом ПФ РФ ошибки. Арбитры подчеркнули, что и Новая инструкция содержит аналогичные положения.

В связи с этим важен их вывод, что оснований привлекать крымского страхователя к ответственности в рассматриваемой ситуации у органов ПФ РФ не имелось, поскольку неполнота (недостоверность) изначально направленных сведений была выявлена и устранена страхователем путем направления корректирующих сведений по правилам действующего законодательства.

ПФ РФ борется, но безрезультатно

Несмотря на такой очевидный вывод, территориальный орган ПФ РФ подал апелляционную жалобу, по итогам которой было вынесенопо данному делу.

Аргумент чиновников был несколько странным – форма СЗВ-М не является общей на всех застрахованных лиц, сведения о застрахованном лице предоставляются в отношении каждого из них. Апелляционный суд возразил, что непредставление страхователем сведений о застрахованном лице в установленный законом срок расценивается как представление неполных сведений. Иначе говоря, хотя сведения оказались неполными, они были представлены в срок. В остальном апелляционный суд полностью согласился с рассуждениями судей Арбитражного суда Республики Крым и признал их (а также сделанные арбитрами выводы) верными.

Наконец, что очень важно, в пользу плательщика страховых взносов оказалось и Постановление АС ЦО от 29.05.2018 по данному делу, что еще более подчеркивает бессмысленность попыток органов ПФ РФ бороться в ситуации их очевидной неправоты, а крымских и севастопольских страхователей обнадеживает. Арбитры подтвердили, что действия страхователя следует расценивать как реализацию права на дополнение и уточнение переданных сведений, предусмотренного ст. 15 Федерального закона № 27‑ФЗ.

Конечно, чиновники ПФ РФ могут дойти до самой высокой инстанции, но не вызывает сомнений, что и там их постигнет неудача (см., например, определения ВС РФ от 26.03.2018 № 306‑КГ18-1470 по делу № А12-3595/2017, от 10.05.2018 № 303‑КГ18-99 по делу № А73-910/2017).

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Работодатели, к которым контролирующий орган применит штрафные санкции после представления уточненного отчета по форме СЗВ-М, могут не сомневаться, что суды поддержат их, а не чиновников. Порукой тому положительная арбитражная практика, к которой, помимо уже рассмотренных решений, можно отнести постановления АС ЦО от 07.02.2018 № Ф10-6047/2017 по делу № А83-5838/2017, от 31.08.2017 № Ф10-3336/2017 по делу № А83-9369/2016.

Таким образом, с одной стороны, отношение ПФ РФ к представлению уточненных сведений о застрахованных лицах после истечения установленного срока не изменилось – они готовы штрафовать страхователей по малейшему поводу. С другой стороны плательщики смело могут рассчитывать на то, что соответствующий штраф будет отменен в суде.

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