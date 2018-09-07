Проводки по учету НДС

Для учета расчетов по налогу на добавленную стоимость используется счет 68 «Расчеты по налогам и сборам», на котором открывается отдельные субсчет 68.НДС, по кредиту которого происходит начисление налога для уплаты в бюджет, по дебету отражается его уплата, а также суммы, направленные на возмещение из бюджета.

Организация в процессе своей деятельности сталкивается с налогом на добавленную стоимость в следующих случаях: продавая покупателям товары, продукцию (оказывая услуги, выполняя работы) и приобретая у поставщика товары (работы, услуги).

В первом случае, продавая товар, организация обязана начислить с его стоимости налог и уплатить в бюджет. Начисление НДС отражается следующей проводкой:

Если для учета операций по продаже используется счет 90 «Продажи», то проводка по начислению НДС имеет вид Д90/3 К68.НДС.

Если для учета операций по продаже используется счет 91 «Прочие доходы и расходы», то проводка, — Д91/2 К68.НДС.

То есть начисленный НДС к уплате в бюджет собирается по кредиту счета 68.

Во втором случае, приобретая товар, организация вправе направить НДС к возмещению из бюджета (к вычету), в этом случае из общей суммы приобретения выделяется налог и учитывается отдельно на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» проводкой Д19 К60. После чего НДС направляется к вычету проводка имеет вид Д68.НДС К19.

Как видим, НДС для возмещения из бюджета собирается по дебету счета 68.

Итоговая сумма, которую необходимо уплатить в бюджет, определяется как разность между кредитом и дебетом сч. 68. Если обороты по кредиту больше оборотов по дебету, то организация должна уплатить налог на добавленную стоимость в бюджет, если обороты по кредиту меньше оборотов по дебету, то государство осталось должным организации.

Пример учета НДС с проводками

Организация купила товар у поставщика за 14750 руб. (с НДС).После чего полностью продала его за 23600 руб. (с НДС).

К данному товару применима ставкаС 18%.

Как происходит учет в данном случае, какие бухгалтерские проводки по НДС нужно сделать (по начислению и возмещению)?

Учет возмещения НДС, предъявляемого поставщиком при покупке товара:

Приобретаемый товар учитывается на сч. 41. Покупая товар у поставщика, организация получает документы, в том числе счет-фактуру, в котором выделена сумма налога на добавленную стоимость. Если организация не освобождена от уплаты НДС, то она имеет право его выделить из суммы и направить к вычету, в этом случае товары на приход ставятся по стоимости без учета налога.

То есть, получив товар и документы от поставщика, организация разбивает стоимость, указанную в документах (14750 руб.), на две составляющие: НДС (2250 руб.), который учитывается проводкой Д19 К60, и стоимость товаров без НДС (12500 руб.), учет которой отражается проводкой Д41 К60. Далее организация использует свое право на возмещение НДС из бюджета и направляет его к вычету проводкой Д68.НДС К19.

Еще раз хочется отметить, что выполнить последнюю проводку организация может только на основании счета-фактуры. Если счет-фактуру поставщик не предъявил, то и возместить этот НДС не будет возможности.

Учет начисления НДС при продаже товара:

Далее организация продает товары. Так как продажа товаров относится к обычному виду деятельности предприятия, то для отражения операций по продаже используется сч. 90. Проводки по учету операций по продаже:

Д90/2 К41 – списана себестоимость товаров (12500)

Д62 К90/1 – отражена сумма выручки от продажи с НДС (23600)

Д90/3 К68.НДС – начисление налог с продажи (3600).

По итогам произведенной продажи можно выявить финансовый результат на сч. 90, который определится, как разность между кредитовым и дебетовым оборотами, для нашего примера имеем финансовый результат прибыль = 23600 – 12500 – 3600 = 7500 руб.

Данную прибыль отражаем проводкой Д90/9 К99.

В то же время на счете 68.НДС по дебету отражен налог для возмещения в сумме 2250, по кредиту налог для уплаты в сумме 3600. Итого в бюджет организация должна уплатить 3600 – 2250 = 1350 руб.