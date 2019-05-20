Увольнение по собственному желанию: что и как

Это один из самых распространенных видов увольнения (ст. 80 ТК РФ). Причины его могут быть разные, и сотрудник не обязан их объяснять.
Особенности данного вида увольнения:
- Нет специальной процедуры;
- Необходима отработка (за исключением ряда случаев);
- Возможна компенсация за неиспользованный отпуск;
- Не требует веских оснований для прекращения трудового договора.
Как правильно написать заявление об увольнении?
- Форма заявления свободная. Может быть написано от руки или в печатном виде. Главное, должна быть подпись сотрудника и дата;
- Заявление необходимо подать в отдел кадров или непосредственно начальнику;
- Подать заявление на увольнение можно, находясь в отпуске или на больничном.
- Работодатель может отклонить заявление, если он не согласен с датой увольнения, если не сохранен срок предупреждения.
- Работодатель отказывается принимать заявление.
- Если не сохранен срок предупреждения, то заявление необходимо переписать, указав новую дату увольнения;
- Отправить заявление (без ошибок!) по почте ценным письмом с описью и с уведомлением о вручении.
За какой срок надо предупредить об увольнении?Предупреждать об увольнении необходимо за 2 недели. Это время отработки, за которое работодатель может найти нового сотрудника.
Исключение:
- Для спортсменов или тренеров, если трудовой договор с ними заключен на срок более 4 месяцев (ч. 1 ст. 348.12 ТК РФ), в такие же сроки руководитель организации должен предупредить собственника (ст. 280 ТК РФ) — 1 месяц;
- Для работников, находящихся на испытательном сроке (ст. 71 ТК РФ), занятых на сезонных работах, временной работе до двух месяцев, например, на заменах в период отпуска (ст. 292, ст. 296 ТК РФ) — 3 дня;
- Для тех, кто работают по трудовому договору у физлиц: няни, сиделки и пр. (ст. 307 ТК РФ) — срок по договору.
Отработка нужна или нет?Сотрудник может уволиться без отработки:
- По согласованию с работодателем. В этом случае увольнение наступает вслед за датой написания заявления. Отозвать заявление (если сотрудник передумал) нельзя. Компенсация за неиспользованный отпуск положена.
- Уйти в отпуск с последующим увольнением. Срок отпуска — любой, но не более неиспользованного за время работы. Заявление можно отозвать.
Полный перечень установлен в ч. 3 ст. 80 ТК РФ и п. 22б Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 о применении судами РФ ТК РФ.
В каких случаях отработка не потребуется, например,
- Выход на пенсию;
- Семейные обстоятельства. Например, необходимость ухаживать за больным близким родственником или направление супруга на работу за границу или к новому месту службы;
- Состояние здоровья. Если здоровье не позволяет заниматься видом деятельности на данной работе, требуется переезд в другой регион (например, аллергикам). Напоминаем, что это решение принимает сам сотрудник, работодатель не имеет права уволить работника, находящегося на больничном;
- Нарушение трудового законодательства работодателем. При условии, что данный факт подтвержден комиссией по трудовым спорам на предприятии, профсоюзом или судом;
- Зачисление в вуз или колледж;
- Заключение контракта на службу в вооруженных силах.
Как происходит увольнение?
- День увольнения — это последний день работы;
- Работодатель издает приказ об увольнении, знакомит с ним работника;
- Работник получает заполненную трудовую книжку и полный расчет (заплата за отработанное время, компенсация за отпуск или другие положенные выплаты).
- Работодатель хочет уволить работника, заставляя его написать заявление по собственному желанию;
- Работодатель уволил раньше положенного срока;
- Работодатель не выплатил зарплату.
Во всех случаях необходимо обращаться в суд. Напоминаем, что работники освобождены от оплаты судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).