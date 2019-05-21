Почему Минфин все-таки отменит налог на прощенные долги

Абсурдной нормой, наконец, решили занять на законодательном уровне.

Минфин в конце апреля 2019 подготовил законопроект об отмене налога с прощенных долгов. Суть его в том, что гражданам, чей долг простили, не придется платить 13% от прощённой суммы. Да, сейчас есть такой парадокс: с должника, который и так не может платить и которому даже банк прощает безнадёжную задолженность, ФНС пытается содрать ещё и налог.

Вопрос о данной проблеме уже поднимался и не раз. Скажу больше, в 2015 году, было поручение президента и Дума оперативно приняла поправки в ст. 217 Налогового кодекса. Эти поправки предусматривают запрет на налоги с продажи имущества тех, в отношении кого прошла процедура банкротства, а также не подлежат налогообложению суммы которые банк простил либо реструктуризировал в ходе исполнения заёмщиком своих обязательств по ипотечному кредиту.

Но уже в январе 2016 ФНС продавила свою поправку в тот же Налоговый кодекс. И банки в соответствии со пп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ, стали информировать налоговиков о всех долгах своих клиентов, которые были признанные безнадежными к взысканию и списанные, а ФНС, получив такую информацию, тут же начала выставлять требования об уплате НДФЛ к гражданам, с которых банк не смог получить долг и простил. По мнению налоговиков: списанный долг считается доходом на основании того, что должник получает выгоду «в виде экономии на расходах по возврату долга».

Только Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк исходя из их отчётности по МФСО за 2016 г. совокупно списали различных безнадёжных ссуд на 147 млрд руб. Несложно подсчитать, что 13% от этой суммы составляет порядка 19 млрд руб.

Очевидно, что те, кто не платил по кредиту, вряд ли смогут заплатить и непонятно откуда свалившийся на них налог.

С третьего раза, Минфин всё-таки решился сделать надлежащим образом то, что требовалось ещё в 2014 году. А именно: наконец-то решено внести поправки и в ст. 217 и в ст. 223, так чтобы они не противоречили друг другу по своей сути. Для этого любые доходы, которые возникли или могли возникнуть в связи с невозвратом суммы полученного кредита (не важно какого), предлагается освободить от обложения НДФЛ.

При этом, Минфин не забыл и про банки, которым теперь не надо будет заниматься бессмысленной писаниной и оправдываться что не смог взыскать задолженность и понёс убытки, а значит появится стимул чаще прощать долги.

Вроде бы так просто: заёмщик и так не смог расплатиться по кредиту, как же он заплатит ещё и налоговые поборы? Но чиновникам понадобилось пять лет, чтобы это наконец признать. Впрочем, пока, не смотря на увещевания Путина и на очевидную бессмысленность НДФЛ на прощённые долги, закон ещё не принят и даже не внесён на рассмотрение в Думу.

То есть, на сегодняшний день, гражданам, которые и так находятся в трудной жизненной ситуации и с которых и взять нечего, поэтому и банки списали долг, всё равно приходится доказывать, ФНС что платить они не могут. А чиновники, как обычно, никуда не торопятся.