Как считать НДФЛ с доходов работника-иностранца на патенте

Что нужно знать про фиксированный авансовый платеж, каковы условия для вычета и как не ошибиться в расчетах.

Иностранец, прибывший в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, при устройстве на работу приходит к работодателю с готовым патентом и уплаченным фиксированным авансовым платежом.

При выплате доходов работнику-иностранцу российский работодатель, исчислив НДФЛ с общей суммы дохода, уменьшает налог на сумму этого платежа.

В соответствии с п. 3 ст. 224 и п. 1 ст. 227.1 НК РФ в отношении дохода «патентного» иностранного работника устанавливается налоговая ставка 13% (независимо от его налогового статуса, то есть независимо от того, является он резидентом РФ или нет).

Каков порядок исчисления НДФЛ с доходов «патентных» иностранцев, вы узнаете из данной статьи.

Расчет фиксированного авансового платежа

В отношении доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму у российских организаций и ИП на основании патента, исчисление и уплата НДФЛ производится на основании ст. 227.1 НК РФ.

Исходя из п. 2и 3указанной статьи за период действия патента иностранный гражданин уплачивает фиксированные авансовые платежи в размере 1 200 руб. в месяц с учетом корректировки:

на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. На 2019 год он составил 1,729 (см. Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2018 № 595);

на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда (региональный коэффициент), устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ. Если субъект не установил такой региональный коэффициент, его значение принимается равным.

Например, региональный коэффициент равен:

в Москве — 2,4099 (Закон г. Москвы от 26.11.2014 № 55);

в Санкт-Петербурге — 1,8315 (Закон г. Санкт-Петербурга от 30.11.2018 № 684134);

на территории Нижегородской области — 2,06 (Закон Нижегородской области от 02.10.2018 № 91З).

Сумма фиксированного авансового платежа в месяц составляет:

в Москве — 5 000 руб. (1 200 руб. x 1,729×2,4099);

в Санкт-Петербурге — 3 800 руб. (1 200 руб. x 1,729×1,8315);

в Нижегородской области — 4 274 руб. (1 200 руб. x 1,729×2,06).

Согласно п. 4 и 6 ст. 227.1 НК РФ фиксированный авансовый платеж по налогу вносится иностранным гражданином по месту осуществления им деятельности на основании выданного патента. Платеж производится до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент.

Как применять коэффициент-дефлятор, если срок действия патента относится к разным налоговым периодам? По мнению ФНС (Письмо от 22.01.2018 № ГД-4-11/926@), при уплате НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей в целях получения (продления) патента, срок действия которого относится к разным налоговым периодам, необходимо применять коэффициенты-дефляторы, установленныена дату совершения платежа.

Таким образом, если иностранным гражданином уплачен НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с применением коэффициента-дефлятора, установленного на 2018 год, и территориальным органом МВД выдан (продлен) патент в установленном законодательством порядке до 1 января 2019 года и срок его действия истекает в 2019 году, то необходимости в перерасчете сумм фиксированных авансовых платежей с учетом коэффициента-дефлятора, установленного на 2019 год, не имеется.

Условия для предоставления налогового вычета

Чтобы уменьшить общую сумму НДФЛ на фиксированные авансовые платежи, работодатель должен получить от налогового органа по своему месту жительства уведомление о подтверждении права на уменьшение. Для этого производятся следующие действия.

Работник (иностранный гражданин) пишет в адрес работодателя заявление (в произвольной форме) о проведении указанного перерасчета. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие уплату фиксированных авансовых платежей.

Работодательпредставляет в свою налоговую инспекцию заявление с просьбой подтвердить право на вышеуказанное уменьшение сумм начисленного НДФЛ. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 1 к Письму ФНС России от 19.02.2015 № БС-4-11/2622.

Представление иных документов Налоговым кодексом не предусмотрено. В связи с этим ФНС в Письме от 07.05.2018 № БС-4-11/8635@ указала на недопустимость нарушения положений НК РФ в части истребования у налоговых агентов документов, необходимых для выдачи уведомления.

Налоговый орган в срок, не превышающий 10 дней со дня получения заявления налогового агента (работодателя), направляет уведомление о подтверждении права на уменьшение налога на суммы фиксированных авансовых платежей по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 17.03.2015 № ММВ-7-11/109@.

Согласно п. 6 ст. 227.1 НК РФуведомление выдается налоговому агенту при соблюдении следующих условий:

наличие в налоговом органе информации, полученной от территориального органа МВД, о факте заключения налоговым агентом с налогоплательщиком трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) и выдачи налогоплательщику патента;

ранее применительно к соответствующему налоговому периоду уведомление налоговыми органами в отношении указанного налогоплательщика налоговым агентам не направлялось.

Порядок предоставления налогового вычета

На основании полученного уведомления организация уменьшает исчисленную сумму НДФЛ на сумму внесенных иностранцем фиксированных авансовых платежей.

Если исчисленная сумма НДФЛ за месяц соответствующего налогового периода меньше суммы уплаченного фиксированного авансового платежа, то налоговый агент вправе учесть данную разницу при уменьшении суммы НДФЛ в следующем месяце этого же налогового периода (Письмо ФНС России от 23.09.2015 № БС-4-11/16682@).

Организация (г. Санкт-Петербург) заключила гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, срок действия патента которого — с 01.04.2019 по 30.06.2019. Размер фиксированного авансового платежа равен 11 400 руб. (3 800 руб. х 3 мес.).

Договор был заключен на этот же срок. По его условиям ежемесячное вознаграждение составляет 35 000 руб.

Месяц Доход, руб. Сумма НДФЛ, руб. (графа 2×13%) Остаток авансового платежа на начало месяца, руб. НДФЛ к уплате в бюджет, руб. (графа 3 — графа 4) Остаток авансового платежа, переносимый на следующий месяц, руб. (графа 4 — графа 3) 1 2 3 4 5 Апрель 35 000 4 550 11 400 0 6 850 Май 35 000 4 550 6 850 0 2 300 Июнь 35 000 4 550 2 300 2 250 0

Если сумма фиксированных авансовых платежей за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду превышает сумму налога, исчисленную по итогам этого периода исходя из фактически полученных иностранным гражданином доходов, сумма превышения не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику (п. 7 ст. 227.1 НК РФ).

Организация (г. Санкт-Петербург) заключила гражданско-правовой договор с иностранным гражданином, срок действия патента которого — с 01.09.2019 по 31.12.2019. Размер фиксированного авансового платежа равен 15 200 руб. (3 800 руб. х 4 мес.).

Договор был заключен на этот же срок. По его условиям ежемесячное вознаграждение составляет 25 000 руб.

Месяц Доход, руб. Сумма НДФЛ, руб. (графа 2×13%) Остаток авансового платежа на начало месяца, руб. НДФЛ к уплате в бюджет, руб. (графа 3 — графа 4) Остаток авансового платежа, переносимый на следующий месяц, руб. (графа 4 — графа 3) 1 2 3 4 5 6 Сентябрь 25 000 3 250 15 200 0 11 950 Октябрь 25 000 3 250 11 950 0 8 700 Ноябрь 25 000 3 250 8 700 0 5 450 Декабрь 25 000 3 250 5 450 0 2 200*

Остаток на конец налогового периода (31 декабря 2019 года) не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику.

Вопросы, возникающие в связи с применением статьи 227.1 НК РФ

Как применяется вычет НДФЛ на сумму фиксированного авансового платежа, если работник трудится у нескольких работодателей? Как отмечено в письме ФНС России от 25.03.2016 № БС-4-11/5190@, в случае осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности в соответствующем налоговом периоде у нескольких работодателей (налоговых агентов) иностранный гражданин вправе реализовать свое право на уменьшение исчисленной суммы налога на сумму уплаченных им фиксированных авансовых платежей за период действия патента при обращении к любому из работодателей (налоговых агентов) при условии, что ранее другим налоговым агентам на соответствующий налоговый период уведомление в отношении указанного иностранного гражданина не выдавалось.

Иными словами, если иностранец работает у нескольких работодателей в течение года, уменьшение производится только у одного налогового агента.

Можно ли уменьшить НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных иностранным работником за патент, при его переводе на работу в другой субъект РФ? По мнению ФНС (см. Письмо от 26.09.2016 № БС-4-11/18086@), с учетом положений ст. 227.1 НК РФ налоговый агент вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей за период действия патента (патентов) в соответствующем налоговом периоде вне зависимости от места уплаты фиксированных авансовых платежей.

В связи с вышесказанным ФНС сообщает:

при наличии у иностранного работника одновременно двух действующих патентов на территории разных субъектов РФ налоговый агент вправе уменьшить исчисленную сумму НДФЛ на сумму всех уплаченных платежей за период действия всех патентов в соответствующем налоговом периоде;

при наличии выданного налоговому агенту на соответствующий налоговый период уведомления налоговый агент вправе уменьшать сумму налога на сумму всех уплаченных иностранным работником платежей, в том числе производимых иностранным работником после перевода в другое подразделение на территории другого субъекта РФ.

При переводе в течение налогового периода иностранного работника в другое подразделение организации на территории другого субъекта РФ необходимости обращаться налоговому агенту с новым заявлением в налоговый орган по месту нахождения обосбленного подразделения не имеется.

Каков порядок уменьшения НДФЛ налоговым агентом на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных иностранным гражданином за период действия патента, приходящийся на разные налоговые периоды? Положениями п. 6 ст. 227.1 НК РФ определено, что общая сумма налога с доходов налогоплательщиков исчисляется налоговыми агентами и подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду.

Если следовать разъяснениям ФНС, изложенным в Письме от 22.03.2016 № БС-4-11/4792@, то после получения от налогового органа уведомления на 2019 год налоговый агент вправе уменьшить исчисленную сумму налога в 2019 году только на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей, приходящихся на 2019 год.

Кроме того, сумма фиксированного авансового платежа за патент, срок действия которого с декабря 2019 года переходит на январь 2020 года, уплаченная в 2019 году, может быть зачтена налоговым агентом в полном объеме при уменьшении исчисленной суммы налога за 2019 год.

Суммы уплаченных фиксированных авансовых платежей, приходящихся на 2020 год, могут быть учтены налоговым агентом при уменьшении исчисленной суммы налога за 2020 год после получения в установленном порядке налоговым агентом уведомления на 2020 год.

Вправе ли налоговый агент уменьшить НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей, если подтверждение права на уменьшение НДФЛ (уведомление) получено в следующем налоговом периоде? В случае обращения налогового агента с заявлением о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы НДФЛ на сумму уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей в соответствующем налоговом периоде и получения от налогового органа уведомления в следующем году налоговый агент вправе осуществить перерасчет НДФЛ, уменьшив общую сумму налога на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей. Порядок возврата излишне удержанных сумм НДФЛ определен ст. 231 НК РФ (Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3920@).