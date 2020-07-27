Учет лизинговых операций у лизингополучателя

Учет лизинговых операций необходимо осуществлять согласно Приказу Минфина России от 17.02.1997 N 15, которым утверждены Указания об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга (далее — Указания).

Предмет лизинга на балансе лизингополучателя

Бухгалтерский учет

Если согласно условиям договора лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то лизингополучатель учитывает лизинговые операции следующим образом.

Поступление лизингового имущества

Стоимость поступившего лизингового имущества отражается по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга», в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства».

Затем затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость самого объекта списываются с кредита счета 08 в дебет счета 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество» (абз. 2 п. 8 Указаний).

Из положений п. п. 4, 7, 8 ПБУ 6/01 и абз. 2 п. 8 Указаний следует, что если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то предмет лизинга принимается лизингополучателем на балансовый учет в составе основных средств по первоначальной стоимости, которая равна общей сумме задолженности перед лизингодателем по договору лизинга без учета НДС.

Расходы, понесенные лизингополучателем по доставке, доведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эксплуатации (в том числе проектные, монтажные и пусконаладочные работы), не подлежат включению в первоначальную стоимость предмета лизинга, учитываемого согласно договору финансовой аренды (лизинга) на балансе лизингополучателя (Постановление ФАС СЗО от 19.11.2010 по делу N А26-11541/2009, Определением ВАС РФ от 12.04.2011 N ВАС-251/11 отказано в пересмотре данного дела).

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Лизинговые платежи

Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства», в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам» (абз. 2 п. 9 Указаний).

То есть суммы причитающихся лизингодателю лизинговых платежей у лизингополучателя в этом случае расходом не признаются.

Амортизация

Начисление амортизации по объекту основных средств, являющемуся предметом договора лизинга, производится исходя из его стоимости и норм, утвержденных в установленном порядке, либо указанных норм, увеличенных в связи с применением механизма ускоренной амортизации на коэффициент не выше трех.

Суммы амортизации отражаются по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу) в корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация имущества, сданного в лизинг» (абз. 3 п. 9 Указаний, п. 50 Методических указаний).

Выкуп лизингового имущества

При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность лизингополучателя при условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга лизинговых платежей производится внутренняя запись на счетах 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств», связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на субсчет собственных основных средств (абз. 2 п. 11 Указаний).

Налоговый учет

Поступление лизингового имущества

В случае если по условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, он включает предмет лизинга в соответствующую амортизационную группу (п. 10 ст. 258 НК РФ).

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ).

Амортизация

Первоначальная стоимость объектов ОС включается в расходы через амортизационные отчисления (пп. 3 п. 2 ст. 253 НК РФ). При начислении амортизации лизингополучатель вправе к основной норме амортизации применять специальный коэффициент, но не выше 3 (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).

Лизинговые платежи

Кроме амортизационных отчислений, ежемесячно в налоговом учете лизингополучателя могут признаваться расходы в виде лизинговых платежей за вычетом суммы амортизации по лизинговому имуществу, начисленной в соответствии с гл. 25 НК РФ (абз. 2 пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Выкуп лизингового имущества

По истечении срока лизинга организация может приобрести предмет лизинга в собственность, уплачивая выкупную цену.

Тогда первоначальная стоимость выкупленного ОС будет равна его выкупной цене, указанной в договоре лизинга (без учета НДС) (п. 1 ст. 256, абз. 2 п. 1 ст. 257 НК РФ).

При расчете амортизации организация может использовать оставшийся срок полезного использования приобретенного в собственность объекта ОС (п. 7 ст. 258 НК РФ).

Налог на добавленную стоимость (НДС)

В случае если по условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, общая сумма НДС, подлежащая уплате по договору лизингодателю, отражается по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства».

Указанную сумму организация вправе принять к вычету по мере получения счетов-фактур от лизингодателя (пп. 1 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ).

Пример

Расходы лизингодателя, связанные с приобретением предмета лизинга, составили 960 000 руб., в том числе НДС по ставке 20% −160 000 руб.

Общая сумма лизинговых платежей составляет 1 200 000 руб. (в том числе НДС по ставке 20% −200 000 руб.).

Условиями договора лизинга предусмотрено внесение лизингополучателем 20-процентной предоплаты.

Авансовый платеж относится ко всему сроку лизинга, который равен 20 месяцам.

В налоговом учете срок полезного использования предмета лизинга установлен равным шести годам (предмет лизинга относится к четвертой амортизационной группе), при начислении амортизации организация применяет специальный коэффициент, равный 3.

Амортизация в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным способом (методом).

Лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя. Организация применяет метод начисления.

По истечении срока действия договора лизинга предмет лизинга возвращается лизингодателю.

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В бухгалтерском учете сумма ежемесячного лизингового платежа составляет 60 000 руб. (1 200 000 руб. / 20 мес.), в том числе НДС 10 0000 руб. (200 000 руб. / 20 мес.).

При этом 20 процентов цены договора лизингополучатель перечисляет авансом после заключения договора лизинга.

Перечисленный аванс не признается расходом лизингополучателя и учитывается в составе дебиторской задолженности с обособленным отражением в аналитическом учете (п. п. 3, 16 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н).

Таким образом, организация ежемесячно перечисляет лизинговый платеж в сумме 48 000 руб. (60 000 руб. — 60 000 руб. x 20%), в том числе НДС 8 000 руб. (48 000 руб. / 120×20).

Кроме этого, организация-лизингополучатель ежемесячно начисляет амортизацию по принятому на баланс предмету лизинга (п. 17 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, п. 50 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н).

При линейном способе начисления амортизации годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (п. 19 ПБУ 6/01).

В данном случае срок полезного использования предмета лизинга может быть установлен в бухгалтерском учете исходя из срока действия договора лизинга (20 месяцев) (п. 20 ПБУ 6/01).

В таком случае ежемесячная сумма амортизации составит 50 000 руб. ((1 200 000 руб. — 200 000 руб.) / 20 мес.).

В налоговом учете сумма предоплаты, перечисленная лизингодателю, не признается расходом в налоговом учете (п. 14 ст. 270 НК РФ).

В случае если по условиям договора лизинга предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя, он включает предмет лизинга в соответствующую амортизационную группу (п. 10 ст. 258 НК РФ).

При этом первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма расходов лизингодателя на его приобретение, сооружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых в составе расходов в соответствии с НК РФ (п. 1 ст. 257 НК РФ).

То есть в данном случае первоначальная стоимость объекта основных средств для целей исчисления налога на прибыль составляет 800 000 руб. (960 000 руб. — 160 000 руб.).

При начислении амортизации по основным средствам из четвертой амортизационной группы, которые являются предметом договора лизинга, к основной норме амортизации налогоплательщик вправе применять специальный коэффициент, но не выше 3 (пп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ).

Начисление амортизации начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта основных средств в эксплуатацию, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, когда произошло полное списание стоимости этого объекта либо когда данный объект выбыл из состава амортизируемого имущества по любым основаниям (п. 4 ст. 259, п. 5 ст. 259.1 НК РФ).

Поскольку организация использует специальный коэффициент, равный 3, ежемесячная сумма амортизации, начисленная в налоговом учете линейным методом, в данном случае составляет 33 333,33 руб. (800 000 руб. x 1 / (12 мес. x 6 лет) x 100% x 3) (п. 2 ст. 259.1 НК РФ).

Кроме амортизационных отчислений, ежемесячно в налоговом учете лизингополучателя признаются расходы в виде лизинговых платежей за вычетом суммы амортизации по лизинговому имуществу, начисленной в соответствии со ст. ст. 259 — 259.2 НК РФ (абз. 2 пп. 10 п. 1 ст. 264, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ).

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Таким образом, сумма ежемесячного лизингового платежа, которую организация вправе учитывать в расходах в налоговом учете, составляет 16 666,67 руб. (60 000 руб. — 1 0000 руб. — 33 333,33 руб.).

Применение ПБУ 18/02

В данном случае сумму, уплачиваемую лизингополучателю по договору лизинга, организация учитывает в расходах в бухгалтерском учете через амортизационные отчисления. При этом ежемесячная сумма расходов составляет 50 000 руб.

В налоговом учете общая сумма расходов по договору лизинга учитывается через амортизационные отчисления и лизинговые платежи. При этом ежемесячная сумма расходов, как и в бухгалтерском учете, составляет 50 000 руб. (33 333,33 руб. 16 666,67 руб.).

Таким образом, различий в порядке признания расходов между бухгалтерским и налоговым учетом не возникает.

В учете лизингополучателя расчеты с лизингодателем по лизинговым платежам будут отражены следующими проводками:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ Перечисление аванса и получение предмета лизинга Перечислен аванс по договору лизинга (1 200 000×20%) 76-6 «Задолженность по лизинговым платежам» 51 «Расчетный счет» 240 000 Выписка банка по расчетному счету Принят к вычету НДС с перечисленной предоплаты (240 000×20 / 120) 68/НДС 76-НДС-ва 40 000 Договор лизинга, Счет-фактура, Выписка банка по расчетному счету Отражена задолженность (без учета НДС) перед лизингодателем по договору лизинга (1 180 000 — 180 000) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 76-5 «Арендные обязательства» 1 000 000 Акт приемки-передачи имущества в лизинг, Договор лизинга Отражен НДС, подлежащий уплате по договору лизинга 19/НДС 76-5 «Арендные обязательства» 200 000 Договор лизинга Предмет лизинга принят к учету в составе основных средств 01-2 «Полученное в лизинг имущество» 08 «Вложения во внеоборотные активы» 1 000 000 Акт о приеме- передаче объекта основных средств, Инвентарная карточка учета объекта основных средств Ежемесячно в течение срока действия договора лизинга Начислен ежемесячный лизинговый платеж 76-5 «Арендные обязательства» 76-6 «Задолженность по лизинговым платежам» 60 000 Договор лизинга, Бухгалтерская справка Принят к вычету НДС с суммы ежемесячного лизингового платежа 68/НДС 19/НДС 10 000 Счет-фактура Начислена амортизация 20 «Основное производство» 02 «Амортизация основных средств» 50 000 Бухгалтерская справка-расчет Перечислен ежемесячный лизинговый платеж (за вычетом уплаченного аванса) 76-6 «Задолженность по лизинговым платежам» 51 «Расчетный счет» 48 000 Выписка банка по расчетному счету Восстановлен НДС с перечисленной предоплаты (10 000 — 8 000) 76-НДС-ва 68/НДС 2 000 Счет-фактура На дату возврата предмета лизинга лизингодателю Стоимость возвращенного предмета лизинга списана с учета 02 «Амортизация основных средств» 01-2 «Полученное в лизинг имущество» 1 000 000 Акт о приеме-передаче объекта основных средств

Совет от аудитора

После того как в учете будут сделаны бухгалтерские проводки, рекомендуем проверить правильное отражение операций на счетах бухгалтерского учета.

Результат следует оформить в виде бухгалтерской справки.

Проверка:

Счет 76-6 «Задолженность по лизинговым платежам»:

Дебетовый оборот счета «Задолженность по лизинговым платежам»

240 000 руб. 48 000 руб. х 20 мес. = 1 200 000 руб.

Кредитовой оборот счета «Задолженность по лизинговым платежам»

48 000 руб. х 20 мес. = 1 200 000 руб.

Таким образом, счет 76-6 после окончания срока действия договора лизинга закрывается в ноль, что говорит о правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета.

Счет 76-5 «Арендные обязательства»:

Дебетовый оборот счета 76-5 «Арендные обязательства»

60 000 руб. х 20 мес. = 1 200 000 руб.

Кредитовой оборот счета 76-5 «Арендные обязательства»

1 000 000 руб. 48 000×20 мес. = 1 200 000 руб.

Таким образом, счет 76-6 после окончания срока действия договора лизинга закрывается в ноль, что говорит о правильности отражения операций на счетах бухгалтерского учета.