Тест на коронавирус: за чей счет?

Многие работодатели в условиях пандемии были вынуждены пересмотреть условия трудовых договоров с сотрудниками. Кто-то отправился на «удаленку», кто-то остался работать «в полях». Но вне зависимости от того, где фактически осуществляют трудовую деятельность сотрудники, работодатель обязан тестировать их на коронавирус.

Проведение тестирования регламентируется региональными законодательными актами. Например, в Москве с 1 июня 2020 г. на работодателей возложена обязанность в течение каждых 15 календарных дней проводить исследования (с привлечением медицинских организаций) на наличие коронавирусной инфекции в отношение не менее 10 процентов сотрудников компании. Об этом сказано в пункте 2.5 приложения 6 к Указу мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ (далее — Указ N 12-УМ) с 12 мая 2020 г.

Для работодателей требования Указа N 12-УМ продолжают оставаться обязательными по настоящее время, при этом количество сотрудников в компании значения не имеет.

Работодатели должны обеспечить взятие крови у сотрудников для проведения лабораторного исследования методом иммуноферментного анализа на наличие коронавирусной инфекции и иммунитета к ней (п. 2.5, 2.6 приложения 6 к Указу N 12-УМ). В обязанность работника вменяется обязательное участие в медицинских обследованиях, организовываемых работодателем (п. 1.5 приложения 6 к Указу N 12-УМ). Принятие решений — кого включать в выборку на проведение тестов на COVID-19 — работодатель осуществляет самостоятельно. Главное, чтобы тестирование затрагивало сотрудников из всех структурных подразделений компании. Повторное тестирование одного и того же работника не исключается.

За нарушение распоряжений и указов глав регионов о мерах против коронавируса работодатель может быть привлечен к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Налог на прибыль

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ в целях налогообложения прибыли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). Расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные налогоплательщиком для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ, включают сюда расходы на обязательное тестирование сотрудников, которые можно отнести к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, применяя подпункт 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. Трудовой кодекс (ст. 212 ТК РФ) также обязывает работодателя обеспечивать безопасные условия труда.

Таким образом, организация вправе учесть расходы на проведение тестирования своих сотрудников в целях налогообложения прибыли.

Обосновать закупку медицинских и гигиенических средств можно распоряжениями Правительства, Минздрава, Санэпиднадзора, Роспотребнадзора, а также иных федеральных, региональных и местных органов власти.

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Расходы на приобретение масок, дезинфицирующих средств, перчаток и других гигиенических средств, которые рекомендованы федеральным или региональным законодательством, являются экономически обоснованными и при расчете налога на прибыль учитываются в составе прочих расходов по пп.7 п.1 ст.264 НК. Расходы на медицинские и гигиенические средства, которые обязательны к применению или рекомендованы федеральными, региональными или местными органами власти, можно учесть при расчете налога на прибыль в составе расходов на обеспечение нормальных условий труда (подп. 7 п.1 ст. 264 НК).

НДФЛ

В п. 1 ст. 210 НК РФ указывается, что при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах или право на распоряжение, которыми у него возникло.

При этом пунктом 1 ст. 41 НК РФ установлено, что доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с главой 23 НК РФ.

Необходимость прохождения сотрудниками обязательного тестирования на COVID-19 за счет средств работодателя обусловлена требованиями законодательства, оплата организацией за тесты физических лиц не могут быть признаны экономической выгодой (доходом) налогоплательщиков.

При этом не будет лишним издать приказ, обязывающий сотрудников компании в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции пройти тестирование на COVID-19.

Неважно, компенсируются ли сотруднику понесенные расходы или компания самостоятельно оплатила тестирование.

Таким образом, объект обложения НДФЛ отсутствует, налог исчислять не требуется.

Страховые взносы

Что касается страховых взносов, то тут пока практика складывается не столько однозначно.

Если работодатель организует проведение обязательных медицинских осмотров (обследований) своих сотрудников и это является его обязанностью по закону, то такие расходы не признаются объектом обложения страховыми взносами.

Если организация компенсирует сотрудникам их расходы на самостоятельное прохождение обязательных медицинских осмотров (обследований), то такие компенсации облагаются страховыми взносами в установленном порядке, так как они не поименованы в пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, а этот перечень является исчерпывающим.

Позиция профильных ведомств изложена в письмах ФНС России от 27.01.2020 N БС-4-11/1082@, от 24.12.2019 N БС-3-11/10931@, от 03.09.2018 N БС-4-11/16963@ и Минфина России от 04.07.2019 N 03-15-06/49359, от 08.02.2018 N 03-15-06/7527.

Это обстоятельство создает предпосылки для исчисления страховых взносов с такого возмещения. С большой долей вероятности свою позицию придется отстаивать в суде.

В спорах о доначислении страховых взносов на выплаты сотрудникам для возмещения затрат на медосмотры (обследования), суды порой отклоняют доводы налоговых органов, занимая позиции налогоплательщиков. Судьи исходят из того, что спорные выплаты, компенсирующие затраты сотрудников на проведение медицинских осмотров (обследований), производились учреждением в рамках исполнения обязанности работодателя по организации обязательных медицинских осмотров, в связи с чем не являются экономической выгодой (доходом) сотрудников и, соответственно, не могут быть включены в объект обложения страховыми взносами.

Напомню, что объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые ими в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг (п. 1 ст. 420 НК РФ).

Пункт 1 ст. 421 НК РФ предусматривает, что база для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.

Таким образом, объекта обложения страховыми взносами не возникает только в том случае, если работодатель оплачивает обязательное обследование сотрудников непосредственно организации, проводящей тестирование.

Выводы

Чтобы избежать возможных претензий налоговых органов и судебного разбирательства, предлагаю:

Вариант 1.

Издать приказ, обязывающий сотрудников компании в рамках мер по профилактике коронавирусной инфекции, пройти тестирование на коронавирус. Заключить договор на проведение тестов сотрудников компании с медицинской организацией.

При таком варианте это расходы компании, уменьшающие налог на прибыль. НДФЛ и страховых взносов нет.