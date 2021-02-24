«Утренний бухгалтер». Для кого Минфин хочет отменить декларацию по налогу на имущество

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минфин предложил отменить декларацию по налогу на имущество для части компаний. Правда, отменить хотят отчетность только по недвижимости, облагаемой налогом исходя из кадастровой стоимости.

Взносы в ФСС разрешат платить за третьих лиц: законопроект уже в Госдуме.

В ту же тему. Отчеты в ПФР и ФСС надо будет сдавать электронно при численности от 10 человек, а не от 25, как сейчас.

Еще про декларации. ФНС велела налоговым инспекциям принимать декларации по ЕСХН за 2020 год как по новой, так и по старой форме.

Эта рабочая неделя продлится всего три дня (если вы еще не осознали).

И всего за три дня сразу столько возможностей получить полезные знания от экспертов на Клерке: про аудит бухгалтерской отчетности, про зарплатные налоги и авторское право на 1С. Не пропустите!

Новости

События

Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Закупки в условиях импортозамещения: минимальная доля закупок российских товаров

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021 г. в налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации! (1-2 марта 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Дистанционная занятость: нововведения 2021 года

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Всероссийская аттестация бухгалтеров на УСН — 2021

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Построение белых безналоговых схем

Дата проведения: 26 февраля, пятница

Авторское право на 1С: всем бухгалтерам и директорам надо разбираться

Дата проведения: 26 февраля, пятница

Электронные трудовые книжки: новые требования законодательства. Пошаговые алгоритмы

Дата проведения: 26 февраля, пятница

Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Как работать с самозанятыми в 2021 году

Дата проведения: 25 февраля, четверг

Статьи

Заполняем обновленный РСВ: на что обратить внимание

Расскажем обо всех изменениях, которые коснулись расчета по страховым взносам в 2021 году. Часть из них следует учесть уже при заполнении отчета за 2020 г.

Страховые взносы с отпускных в 2021 году

Отпускам посвящена глава 19 Трудового кодекса РФ, статья 114 которой гарантирует работникам предоставление ежегодных отпусков с сохранением места работы и среднего заработка. Таким образом, отпускные облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, поскольку оплачиваются в рамках трудовых отношений (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).

Изменения в КБК и в применении КОСГУ в 2021 год

Рассмотрим, какие изменения в кодах бюджетной классификации, в применении КОСГУ, КВР и КВД, а также в бюджетном плане счетов произошли с 1 января 2021 г.

Особенности уплаты и учета госпошлины

Порядок и сроки уплаты госпошлины регулируются нормами, установленными статьей 333.18 НК РФ, а также рядом других статей. Разберем основные детали в этом вопросе и новшества в законах, которые начали действовать в 2021 году.

«Мертвые души» в компаниях: откуда берутся и что с этим делать

«Мертвые души» в компаниях бывают нескольких видов. Во-первых, сотрудники, которые реально работали, но потом фактически прекратили трудовые отношения (пропали, не выходят на работу), а увольнение не оформили. Это работники, которые потерялись, «потерявшиеся».

Оптимизация налогов при помощи ноу-хау

В российской деловой практике сложились различные методы и схемы оптимизации налогов разной степени законности. В данной статье мы рассмотрим менее распространенные, но весьма перспективные методы оптимизации налогообложения при помощи интеллектуальной собственности, а именно такого объекта как ноу-хау (секрет производства).

Учет убытка застройщика для целей налогообложения: чего ждать от судебной практики

Заметка к вопросу о возможности учета убытка застройщика для целей налогообложения и об определении финансового результата по многоквартирному дому в целом, а не отдельно по каждой квартире. Скоро по этому поводу в очередной раз выскажется Верховный суд.

В ближайший год случится крупнейший экономический кризис. 4 совета, как сохранить деньги

Собрали в сети мнения экспертов о том, куда вкладываться в ближайшее время. Четыре мысли про деньги.

«Ночной бухгалтер». Власти хотят собирать больше налогов и скоро раскроют, за счет чего

Минфин планирует повысить собираемость налогов, но при этом не собирается увеличивать фискальную нагрузку. И хочет прописать это в Налоговом кодексе. Вопрос: будут жестить на проверках, получается? Да еще и в НК это пропишут? Какой-то бред.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/7666 от 05.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ОСНО платит 650 тыс. рублей НДФЛ на один КБК, а все, что выше — на другой

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1776@ от 12.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Декларацию по ЕСХН можно сдавать как по новой, так и по старой форме

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