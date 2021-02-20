ИП на ОСНО платит 650 тыс. рублей НДФЛ на один КБК, а все, что выше – на другой

Как известно, с 2021 года введена повышенная ставка НДФЛ 15 % по доходам, превышающим 5 млн. рублей.

Эта новая ставка применяется не только к зарплате, но и к предпринимательским доходам. Разъяснения для ИП на ОСНО дал Минфин в письме от 05.02.2021 № 03-04-06/7666.

Общая сумму налога по декларации 3-НДФЛ должна быть уплачена не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Если на момент уплаты налога в бюджет сумма налога, рассчитанная за налоговый период без учета уменьшений на авансовые платежи, превышает 650 тысяч рублей, то часть суммы налога, превышающая 650 тыс. рублей, относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 млн рублей, уплачивается отдельно от суммы налога в части, недостающей до 650 тыс. рублей, относящейся к части налоговой базы до 5 млн рублей включительно.