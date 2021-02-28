Запах весны и выборных обещаний уже чувствуется! Дождемся ли?

Чувствуете, чем пахнет? Нет, не только весной. В воздухе появился стойкий и достаточно приятный запах надвигающихся выборов в государственную Думу. Чем они пахнут? Обещаниями! В ближайшие месяцы количество инициатив, направленных на повышение жизненного уровня народа, будет просто зашкаливать. И процесс уже пошел.

Безусловный лидер по количеству «вкусных» обещаний ожидаемо — партия ЛДПР. Безработных хотят избавить от уголовки за нарушения при получении пособий, Правительство хочет штрафовать коллекторов. Депутаты — вообще запретить, Предлагают ввести новый вид бизнеса — «семейная компания». Старается не отстать и «Единая Россия»: предлагается увеличение отпуска за ненормированный рабочий день. А «Справедливая Россия» решила не размениваться на мелочи и ликвидировать ПФР, ФСС и ФОМС, а их функции передать ФНС.

Что от этого получим мы, обычные граждане? Хоть что-то из обещанного обязательно будет выполнено. Нужно же продемонстрировать избирателям, что о них думают и их проблемы решают. Так что пусть обещают! Нам точно что-то перепадет. И здесь для действующих и потенциальных депутатов — непочатый край работы.

Вот, например, Цены на еду показали максимальный рост за пять лет. Или Из-за отмены ЕНВД увеличилась налоговая нагрузка у 60% предпринимателей. Вот еще проблема: 2020-й год закончили с убытками 22% представителей МСП. Словом, мы готовы подсказать, где особенно «болит», а слуги народа пусть демонстрируют свою лояльность к избирателям.

Кроме запаха обещаний, предлагаю почувствовать запах перлового супа-пюре. Нам понадобится: крупа перловая — 100 гр., копченая свинина — 250 гр., луковица — 1 шт., морковь — 1 шт., растительное масло — 1 ст. л., соль, специи и зелень — по вкусу. Крупу промойте несколько раз под проточной водой и выложите в кастрюлю. Добавьте измельченную морковь, половинку лука и около 100 граммов мяса. Влейте воду, доведите до кипения. Подсолите, дополните специями для аромата. Варите на медленном огне около 1.5 часов. Когда суп почти готов, измельчите оставшийся лук и выложите на сковороду с разогретым маслом. Обжарьте до прозрачности, добавьте нарезанную свинину и подрумяньте. Суп снимите с огня, с помощью блендера измельчите до однородности. В готовый суп добавьте лук с мясом и при желании зелень.

Теперь, когда с приятным закончено, переходим к полезному, самым важным новостям прошлой недели — вдруг вы что-то пропустили...

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