Оптимизация налогов при помощи ноу-хау

В российской деловой практике сложились различные методы и схемы оптимизации налогов разной степени законности. В данной статье мы рассмотрим менее распространенные, но весьма перспективные методы оптимизации налогообложения при помощи интеллектуальной собственности, а именно такого объекта как ноу-хау (секрет производства).

Оговоримся, что рассматриваемые в статье способы применимы практически для любого объекта интеллектуальной собственности. Ноу-хау для оптимизации налогообложения выбрано из-за доступности и удобства данного объекта интеллектуальной собственности по сравнению с другими.

Метод 1. Амортизация

Ноу-хау с точки зрения бухгалтерского учета является нематериальным активом организации, что позволяет организации начислять амортизационные расходы и посредством указанных расходов снижать налог на прибыль организации.

При этом в отличие от иных объектов в отношении ноу-хау организация обладает большей свободой в установлении срока полезного использования — то есть срока, в течение которого стоимость ноу-хау равными частями начисляется в качестве амортизационных расходов и снижает сумму налога.

Кроме того, так как ноу-хау требует поддержание режима коммерческой тайны в отношении данной информации. Расходы на поддержание такого режима также учитываются в составе расходов для целей снижения налога на прибыль организаций.

Метод 2. Заключение лицензионного договора

Передача прав на ноу-хау посредством заключения лицензионного договора может служить не только способом получения дополнительного дохода от собственных разработок, но и снижения налоговой нагрузки.

Для применения указанной схемы правообладатель ноу-хау (как правило, являющийся учредителем компании) передает право его использования компании на основании лицензионного договора с выплатой вознаграждения. Заключение такого договора необходимо в любом случае, если компания использует ноу-хау своего учредителя (использование ноу-хау без договора может быть квалифицировано как утрата режима конфиденциальности сведений, а следовательно — и исключительных прав на ноу-хау), но установление размера вознаграждения также увеличивает состав расходов компании, а следовательно — снижает размер налога на прибыль организаций.

Кроме того, заключение лицензионного договора предприниматели используют для снижения размеров налога, выплачиваемых с дивидендов — часть сумм, которая планировалась к выплате как дивиденды, уплачивается в качестве вознаграждения по лицензионному договору.

Для наличия экономической выгоды физическое лицо-правообладатель ноу-хау должен иметь статус индивидуального предпринимателя или самозанятого. В противном случае экономическая выгода отсутствует — процент НДФЛ, уплачиваемый с дивидендов, будет значительно ниже расходов на выплату НДФЛ и страховых взносов по лицензионным платежам.

Рассмотрим экономически целесообразные схемы.

1. Учредитель и обладатель исключительного права на ноу-хау — индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения передает права на ноу-хау компании

Если лицо обладает статусом индивидуального предпринимателя, находящимся на упрощенной системе налогообложения, то получение выплат по лицензионным договорам может оказаться более выгодным, чем выплата дивидендов. Чаще всего для этих целей выбирается система УСН — доходы.

Уплата лицензионных платежей Выплата дивидендов Налоги 6 либо 10% 13 % Страховые взносы 40874 1% от суммы, превышающей 300 000 0

2. Учредитель и обладатель исключительного права на ноу-хау — самозанятый передает права на ноу-хау компании

Если обладатель исключительного права на ноу-хау является самозанятым, то налоговая выгоды возрастает ещё больше. Однако это актуально для случаев, когда размер вознаграждения по лицензионному договору и иных доходов лица не превышает 2 400 000 рублей.

Необходимо отметить, что такие договоры безусловно привлекают внимание налоговиков, которые квалифицируют выплату таких роялти как скрытые дивиденды. Для защиты от подобных обвинений необходимо сочетание следующих факторов:

реальное использование ноу-хау в процессе коммерческой деятельности;

адекватный стоимости ноу-хау размер вознаграждения за его использование.

В отношении адекватности стоимости ноу-хау и размера вознаграждения за его использования необходимо отметить, что это конечно оценочное понятие и конкретных критериев размера вознаграждения здесь нет. А вот примеры, как делать точно не нужно, в судебной практике в отношении иных объектов интеллектуальной собственности встречаются регулярно.

Рассмотрим для примера дело № А40-34089/2017, точка в котором была поставлена Постановлением Арбитражного суда Московского округа 09 ноября 2017 года. Закрытое акционерное общество передало Индивидуальному предпринимателю, являющемуся также его акционером (50% акций) и супругом второго акционера (50% акций), товарные знаки. Цена договора составила 10000 рублей. Впоследствии между ИП и ЗАО был заключен лицензионный договор, по которому за использование этих товарных знаков ЗАО уплатило ИП свыше 54 миллионов рублей. Неадекватность размера вознаграждения и отсутствие экономической целесообразности налицо. Суды выводы налоговых органов о том, что роялти являются скрытой формой выплаты дивидендов, поддержали.

Кроме того, необходимо учитывать, что при установлении размера вознаграждения не в твердой сумме, а в зависимости от размеров продаж, процент вознаграждения также должен быть экономически адекватен. В судебной практике сложился подход, что рыночный диапазон ставок роялти составляет 0,09-9%, именно на этот размер мы и рекомендуем ориентироваться и не выходить за его пределы.

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Метод 3. Договор франчайзинга как защита от обвинений в дроблении бизнеса

Российскому бизнесу известна такая модель снижения налоговой нагрузки, как дробление бизнеса, когда единый по сути бизнес искусственно «расщепляется» между несколькими юридическими лицами/индивидуальными предпринимателями в зависимости от системы налогообложения с целью максимального использования преимуществ данных систем и льгот, предоставляемых предпринимателям.

Такие модели привлекают пристальное внимание налоговиков. Более того, зачастую даже в отсутствие реального умысла на дробление бизнеса предприниматели сталкиваются с такими обвинениями.

В этом отношении ноу-хау (в сочетании, правда, с товарным знаком) может помочь предпринимателям в защите от претензий налоговиков. Рассмотрим для примера Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 04 декабря 2017 года по делу №А78-1159/2017.

Налоговики по результатам выездной проверки признали неправомерным применение предпринимателем такого режима налогообложения, как единый налог на вмененный доход, так как фактически используемая для осуществления деятельности площадь, по мнению налоговиков, превышала 150 кв.м. Фактически, в пределах торгового зала работали два предпринимателя с единой вывеской, единым оформлением магазина и униформой продавцов, единой дисконтной системой.

Наличие самостоятельных касс, трудовых договоров (у каждого предпринимателя были свои работники, а совместители работали у одного предпринимателя в дни, которые являлись их выходными у другого), ссылки на наличие договора франчайзинга не были приняты налоговиками, а также судом первой инстанции во внимание.

Суд апелляционной инстанции обратил внимание на заключенный между обвиняемыми в дроблении бизнеса предпринимателями договор франчайзинга и указал:

«приведенные судом первой инстанции обстоятельства об едином режиме работы, торговли однородными товарами, оформлении торгового зала в едином стиле, общих дисконтных картах, общем интернет-сайте ... свидетельствуют лишь о том, что ИП Веретюшкин Ю.П. надлежащим образом исполнял ... договор франчайзинга № 01 от 01 сентября 2014г., с целью достижения коммерческой цели».

В результате суд отменил решение налоговиков о доначислении налога в размере 572 575 рублей, начислении пени в размере 158 815 рублей 53 копеек и взыскании штрафа в размере 19 086 рублей 30 копеек.

Несмотря на то, что ЕНВД прекратил свое действие, возможности применения договора франчайзинга для защиты от претензий в дроблении бизнеса не ограничиваются данной системой налогообложения.

Таким образом, ноу-хау является доступным большинству предпринимателей средством оптимизации налогов одним из следующих методов:

путем амортизации данного нематериального актива;

путем приобретения прав использования ноу-хау на основании лицензионного договора (для целей снижения налога на прибыль организаций, а также налога на доходы физических лиц).

Кроме того, в сочетании с товарным знаком при заключении договора франчайзинга ноу-хау позволяет защититься от обвинений налоговых органов в дроблении бизнеса.