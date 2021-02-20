ФНС и ФАС подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией

Руководители Федеральной налоговой службы Даниил Егоров и Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский подписали Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Соглашение предусматривает взаимный обмен информацией, определение и координацию совместных мероприятий при выявлении рисков нарушения законодательства, создание групп по изучению и реагированию на негативные ситуации при осуществлении деятельности служб.

Совместная работа в рамках соглашения позволит своевременно проводить профилактику и предотвращать нарушения налогового и антимонопольного законодательства, а также законодательства о банкротстве.