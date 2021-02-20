Объем денежных переводов из России в прошлом году достиг четырехлетнего минимума

Объем средств, отправленных трансграничными переводами из России по итогам 2020 года достиг минимума с 2017 года.
К такому выводу пришли в ЦБ по результатам исследования, пишет «ТАСС». Регулятор использовал отчетность кредитных организаций, данные платежных систем «Золотая корона», Western Union, CONTACT, «Юнистрим», а также информацию «Почты России».
В 2019 году объем трансграничных переводов составил $7,5 млрд, в 2018 году — $9,5 млрд. В 2017 году этот показатель достигал $9,2 млрд. Последнее наименьшее значение отмечалось в 2016 году — тогда объем переводов физических лиц из России за границу был равен $7,3 млрд.
Большая часть переводов из России в 2020 году была направлена в страны СНГ ($6,2 млрд). Наименьший объем переводов в прошлом году был совершен в апреле — $306 млн. Наибольшая сумма была достигнута в декабре — $765 млн.