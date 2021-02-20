Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда

Банки предложили радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях.

В начале года Минюст совместно с ЦБ возобновил работу над законопроектом, призванным решить проблему обналичивания и отмывания денег через исполнительные листы. Власти, в частности, предлагали зачислять средства по исполнительным документам только на счета в российских банках, даже если получателем денег выступает нерезидент.

Участники рынка изложили свою версию необходимых поправок в законодательство в письме Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Минюст 17 февраля. С письмом ознакомился РБК.

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Исполнительные документы нужны для принудительного взыскания денег с должника — компании или гражданина. По закону «Об исполнительном производстве» банки обязаны незамедлительно переводить средства со счета должника в пользу взыскателя, если тот предъявил исполнительный лист или другой документ с подобным статусом (исполнительная надпись нотариуса, решение комиссий по трудовым спорам и т.д.). Даже если банк сомневается в подлинности исполнительного документа и считает просьбу клиента о переводе подозрительной, он не может отказать ему в проведении операции.

Участники рынка выделяют два типа махинаций с исполнительными документами:

Взыскание фиктивно созданной задолженности. Компании в сговоре обращаются в суд, чтобы получить законное основание для списания денег со счета одной фирмы в пользу другой по исполнительному листу. Подобная схема может использоваться для отмывания денег, а также перевода средств с уже заблокированного счета компании. Нередко исполнительные листы выдаются иностранными судами. Подделка исполнительных документов для отмывания или обналичивания денег. Мошенники на основе широко доступных данных (Ф. И. О. и дата рождения) создают «двойника» должника. Банк, получивший исполнительный документ, по закону обязан списать средства в пользу взыскателя, предупреждать об этом клиента не обязательно.

Банки хотят получить право отказывать в переводах по исполнительным документам, если в них не содержится дополнительных реквизитов, позволяющих корректно установить, с кого следует взыскать деньги. Для граждан это, например, дата и место рождения, серия и номер паспорта, ИНН и СНИЛС, а для компаний — ИНН и ОГРН.

Банки также заинтересованы в ограничении оборота бумажных исполнительных листов, следует из письма НСФР. Они хотят получить право отказывать предъявителям таких документов, если данных о бумажном листе нет в электронной базе ФССП.