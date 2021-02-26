«Утренний бухгалтер». Что будет с бизнесом в 2021 году и кто может потерять работу?

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

История дня. Сначала исследование от команды Бориса Титова показало, что каждый десятый бизнес в России может закрыться в этом году, потом Минэкономразвития с этим не согласилось и сказало, что все не так плохо.

А вот сами предприниматели придерживаются менее радужных позиций. Мы собрали несколько мнений.

Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в международный розыск. Очень темный случай.

Новости про налоговиков. Выездные проверки до 30 миллионов будут проводить уполномоченные инспекции. А потом печатать заключение на 10 страницах.

И важная новость для родителей. С 1 марта выплаты на детей до 3 лет снова будут оформляться по заявлениям (время действия упрощенного в связи с пандемией порядка закончилось).

Рассказываем все, что нужно знать о зарплате в 2021 году на новом бесплатном вебинаре «Клерка» — «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру» 11 марта. Не пропустите!

Новости

События

Въезд иностранных граждан на территорию РФ

Дата проведения: 3 марта, среда

Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов

Дата проведения: 3 марта, среда

Все изменения и спорные вопросы учета и налогообложения 2020-2021 гг. по ДДУ и счетам эскроу для застройщиков (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 марта, среда

Налоговые проверки 2021: что важно знать

Дата проведения: 2 марта, вторник

Трансфертное ценообразование: рекомендации по подготовке документации

Дата проведения: 2 марта, вторник

Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Мифы и реальность

Дата проведения: 2 марта, вторник

Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Закупки в условиях импортозамещения: минимальная доля закупок российских товаров

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021 г. в налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации! (1-2 марта 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Дистанционная занятость: нововведения 2021 года

Дата проведения: 1 марта, понедельник

Статьи

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