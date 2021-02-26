«Утренний бухгалтер». Что будет с бизнесом в 2021 году и кто может потерять работу?

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
История дня. Сначала исследование от команды Бориса Титова показало, что каждый десятый бизнес в России может закрыться в этом году, потом Минэкономразвития с этим не согласилось и сказало, что все не так плохо.
А вот сами предприниматели придерживаются менее радужных позиций. Мы собрали несколько мнений.
Владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в международный розыск. Очень темный случай.
Новости про налоговиков. Выездные проверки до 30 миллионов будут проводить уполномоченные инспекции. А потом печатать заключение на 10 страницах.
И важная новость для родителей. С 1 марта выплаты на детей до 3 лет снова будут оформляться по заявлениям (время действия упрощенного в связи с пандемией порядка закончилось).
Рассказываем все, что нужно знать о зарплате в 2021 году на новом бесплатном вебинаре «Клерка» — «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру» 11 марта. Не пропустите!
Новости
- Выездные проверки до 30 миллионов будут проводить уполномоченные инспекции. А потом печатать заключение на 10 страницах
- Похоже, электронных журналов по инструктажу мы можем не дождаться
- Власти объявили о новой программе льготных кредитов для пострадавшего бизнеса под 3 % годовых
- Какие ошибки допускают работодатели в форме СЗВ-СТАЖ
- С 1 марта выплаты на детей до 3 лет снова будут оформляться по заявлениям
- В контрольные соотношения для расчета по страховым взносам внесли изменения
- В мэрии столицы разрабатывают защищенный мессенджер для чиновников
- Как малому бизнесу не переплачивать налоги? Бесплатный вебинар 1 марта
- СК хочет заочно арестовать владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба»
- Переводы в цифровых рублях хотят обложить комиссией
- Инвалидам, которые являются ветеранами труда, хотят дать право на две ЕДВ
- Советы налоговиков по телефону порой являются вредными советами. И очень дорогими
- Исполнитель готов сделать акт сейчас, хотя оплата была в 2019. Как быть с тем, что платеж учли в расходы, а НДС заявили к возмещению?
- Уголовка из 1С. Когда в опасности директор и главбух?
- Гендира вызывают в мировой суд, он нервничает. А стоит ли нервничать и, тем более, ехать?
- Каждый десятый бизнес может закрыться в 2021 году
- Введение нового порядка техосмотра авто отложат до 1 октября
- Биткоин сравнили с финансовой пирамидой «МММ»
- В МЭР не согласились с утверждением, что каждый десятый бизнес закроется в 2021 году
- Акт сверки по запросу: обязанность или правило хорошего тона?
- Так закроется ли в этом году 10% бизнеса? Что говорят сами предприниматели
- На Украине запретили «Живой журнал», РБК, «Банки.ру» и еще 400 сайтов
События
Въезд иностранных граждан на территорию РФ
Дата проведения: 3 марта, среда
Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов
Дата проведения: 3 марта, среда
Все изменения и спорные вопросы учета и налогообложения 2020-2021 гг. по ДДУ и счетам эскроу для застройщиков (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 3 марта, среда
Налоговые проверки 2021: что важно знать
Дата проведения: 2 марта, вторник
Трансфертное ценообразование: рекомендации по подготовке документации
Дата проведения: 2 марта, вторник
Налоговое планирование и оптимизация налогообложения. Мифы и реальность
Дата проведения: 2 марта, вторник
Как сэкономить на налогах? 12 идей для малого бизнеса
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Закупки в условиях импортозамещения: минимальная доля закупок российских товаров
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Реальная экономия и защита бизнеса. Все изменения 2021 г. в налоговом планировании и контроле. Мощный результат для оптимизации! (1-2 марта 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Дистанционная занятость: нововведения 2021 года
Дата проведения: 1 марта, понедельник
Статьи
Как правильно отразить дивиденды в форме 6-НДФЛ?
Вопросом, как отразить дивиденды в 6-НДФЛ, интересуются, конечно, бухгалтеры только коммерческих организаций. Но таких организаций много, поэтому обсудим этот вопрос детально в статье.
Актуальные вопросы исчисления страховых взносов в различных ситуациях
В 2020 году Минфин выпустил ряд писем, разъясняющих порядок исчисления страховых взносов в неоднозначных ситуациях. Рассмотрим некоторые примеры.
Когда сумма налога больше полученной выручки, или Что решил Конституционный суд
Налоговый кодекс убеждает нас, что при установлении налогов учитывается фактическая способность налогоплательщика к уплате налога (п.1 ст.3 НК) и что налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными (п.3 ст.3 НК). Но с позиции налоговиков и даже Конституционного суда нет ничего необычного и страшного в том, что сумма налога превышает сумму выручки от реализации товара.
Внутренний ИТ: разработка и обслуживание ПО в группе компаний
Довольно часто мы видим в структуре бизнеса «внутреннюю ИТ-компанию», которая выполняет разный спектр функций — от разработки на платформе 1С или написания проприетарных программ складского учета до обеспечения работоспособности интернет-сайтов и всей остальной инфраструктуры.
Увольнение по собственному желанию: какие могут быть проблемы?
Увольнение по собственному желанию — одно из наиболее распространенных оснований увольнения. Но тем не менее, процедура увольнения по пункту 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса в некоторых случаях представляет для кадрового работника трудности, которые, на первый взгляд, трудно разрешимы. Предлагаем рассмотреть спорные ситуации, возникающие при увольнении работника по собственному желанию и разрешить с нашей помощью проблему увольнения в позитивном ключе.
Распределение имущества после ликвидации юридического лица
Имущество после ликвидации юридического лица — это вещи и денежные средства, которые подлежат разделу между участниками организации. О том, как происходит признание права собственности на такое имущество и его распределение, как уплачиваются налоги, читайте далее.
«Ночной бухгалтер». Налоговики создают революционную систему контроля за вашими расходами
Налоговики сделали сервис для хранения электронных чеков. Хотят все знать не только про ваши доходы, но и про расходы. Пока новый сервис работает с большими (ну очень большими) странностями, но идея уже понятна: контроль и еще раз контроль.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2124@ от 19.02.2021
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