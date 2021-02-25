Советы налоговиков по телефону порой являются вредными советами. И очень дорогими

Стоит ли слушать, что налоговики насоветуют по телефону, а потом следовать их советам? Бывает такое, что их советы превращаются в требования на несколько миллионов.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Предыстория-перешли в новую налоговую № 31. Звонила им, чтобы узнать, как правильно сдать 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, сотрудник Акимова мне такого насоветовала, что нам выкатили требование на пару млн. Срочно пересдала все. В выписке уже все отразилось правильно. Написала письмо-объяснялку, приложила выписку. Дозвониться нереально. Как требование то отменить? Ехать ножками?».

В комментариях пишут, что если на требовоание ответили, паниковать не нужно.

«Если было требование и сдали уточнение, то ехать и паниковать не надо. Если показали меньше, чем было, тогда да, паникуйте».

Автор пишет, как дело было:

«Переехали 29 дек, а мне надо было сдать уточненки за год. Эта коза сказала так, что получилось, как будто весь год я сдала на их ИФНС, а уплат не было! Вот и выкатили требу».

Еще пишут, что не нужно следовать их советам по телефону.

«Железное правило — никогда не звонить в налоговую с вопросами. Слишком дорого могут обойтись их советы».

С этим несколько человек согласились. Еще пишут, что и ходить не нужно.

«И не ходить. Все только письменно».

Вообще, иногда ходить и звонить можно, но точно не следовать тому, что в устном виде наговорят. Особенно по телефону.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки 2021: что важно знать». Он пройдет 2 марта, начало в 11:00 по Мск.

На вебинаре разберем с экспертом:

результаты внедрения риск-ориентированного подхода (кого проверяет налоговая);

цифровизацию налогового контроля (каким ПО пользуется ваш налоговый инспектор и что он может узнать о вашем бизнесе);

статистику налоговых проверок (можно ли избежать налоговой проверки; как пройти выездную проверку, не потеряв при этом бизнес);

камеральные налоговые проверки (чего ожидать от налоговой при камералке и как реагировать на требования и запросы);

выездные налоговые проверки (какие контрольные мероприятия проводят при выездной проверке и как себя вести налогоплательщику).

Также поговорим про комиссии по легализации налоговой базы и выясним, бич ли это налогоплательщика или возможность достичь консенсуса с налоговой.

Записывайтесь сейчас! Вебинар бесплатный.