«Утренний бухгалтер». Работодатель может уволить за прогулы, если заявление на увольнение написано слишком эмоционально

На связи «Утренний бухгалтер»! Рассказываем все, что вы могли пропустить вчера.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Роструд пояснил: если из заявления работника не следует его желания уволиться по собственному желанию, то работодатель вправе уволить его, например, за прогул. Так что эмоционально писать «Прошу уволить по принуждению (материальное и моральное давление)» в заявлении явно не стоит.
В Госдуме новая инициатива. Предложили освободить от налога на имущество многодетные семьи. Посмотрим, что решат слуги народа.
Людям не придется оплачивать чужие долги, если приставы будут ориентироваться не только на ФИО, но и на СНИЛС и ИНН. Для этого подготовили новый законопроект.
ФНС подвела первые итоги действия нового режима налогообложения КИК. Рассказываем, что там интересного.
Статья к утреннему кофе: Система маркировки. Продажи при сбое системы. Вопросы из будущего.
И конечно, новый крутой вебинар от «Клерка» — «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру» 11 марта. Не пропустите!
Новости
- Введение новой формы бумажных трудовых книжек озадачило бухгалтеров
- Сдали СЗВ-СТАЖ без выделения больничных периодов. Нужна ли корректировка?
- В Краснодарском крае резко выроста стоимость патентов
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- Шестидневку в школах отменят?
- После 1 марта пособие на детей до 3 лет назначается по заявлению
- Что изменилось с расчетом зарплаты в 2021 году? Бесплатный вебинар
- Эмоциональное заявление на увольнение может обернуться увольнением за прогулы
- У россиян появилось больше «свободных денег». Но это из-за экономии, а не от улучшения благосостояния
- На Мосбирже можно будет торговать 24 часа в сутки. Но пока это только планы
- ПФР и ФСС реорганизуют, но не объединят
- Людям не придется оплачивать чужие долги, если приставы будут ориентироваться не только на ФИО, но и на СНИЛС и ИНН
- Требования налоговиками договоров с налоговой оговоркой приобретают массовый характер
- Власти упростили процесс оформления выплаты (1 200 руб) по уходу за 80-летними пенсионерами
- Новый СанПиН по содержанию городских и сельских территорий. Как это повлияет на бизнес?
- Заработала ГИС маркировки ювелирных изделий
- Клиент не хочет просто бухгалтера, ему подай «тыжбухгалтера». А то денег многовато платит (нет)
- Вакансия года: главбух-финдир с суперспособностями, функциями психолога и пониманием химии между людьми (!). В подчинении — уборщица
- Бухотчетность сдается только по ТКС при наличии КЭП, выданной удостоверяющим центром
- Подведены первые итоги действия нового режима налогообложения КИК
- Проектное финансирование малым застройщикам почти не доступно. Его получил лишь каждый десятый
События
Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году
Дата проведения: 5 марта, пятница
Дистанционная работа в 2021 году: новый закон, кадровый ЭДО и электронные трудовые книжки
Дата проведения: 5 марта, пятница
Трудовое законодательство 2021. Важные новости для кадровых работников: изменения законодательства и актуальные вопросы: всё самое главное
Дата проведения: 5 марта, пятница
Дата проведения: 4 марта, четверг
Вебинар «Расширение производственных интерфейсов 1С:ERP для планирования и диспетчирования производства»
Дата проведения: 4 марта, четверг
Как внедрить «1С:Комплексную автоматизацию» с попередельным учетом в производстве за 1,5 месяца
Дата проведения: 4 марта, четверг
НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера
Дата проведения: 4 марта, четверг
Въезд иностранных граждан на территорию РФ
Дата проведения: 3 марта, среда
Заполнение чеков коррекции: как работать без штрафов
Дата проведения: 3 марта, среда
NEW! «Управление рисками в банковской системе»
Дата проведения: 3 марта, среда
Статьи
НДС и налог на прибыль в строительстве: важные детали из судебной практики
Имеется решение суда, из которого следует, что условия договора на выполнение работ подрядчиком выполнены. Из какой даты исходить для исчисления НДС и налога на прибыль?
Что делать, если вы обнаружили переплату зарплаты за прошлый отчетный период
В ходе проверки, проведенной в 2021 году, обнаружена переплата зарплаты за 2019 год одному из работников бюджетного образовательного учреждения, возникшая в результате счетной ошибки. По нарушению составлено предписание о его устранении. С работника получено согласие на удержание излишне выплаченной суммы из зарплаты за январь 2021 года. Какие исправительные записи необходимо сделать в бухгалтерском учете?
Причины увольнения с работы: шпаргалка кадровика
Увольнение — это окончание трудовых отношений между субъектами договорных отношений: работодателем и сотрудником предприятия (организации), ИП. Основания и гарантии, возникающие в процессе увольнения с работы, определены трудовыми нормами, в частности, ТК РФ.
Как и когда доплачивать до МРОТ внешним и внутренним совместителям
Доплата до МРОТ совместителям производится в соответствии с требованиями, установленными Трудовым кодексом и иными законодательными актами. Для внешних и внутренних совместителей действуют идентичные правила в отношении доплаты до минимального размера оплаты труда. Рассмотрим их более детально.
Сотрудники тестируются на коронавирус: что с налогами
Многие работодатели в условиях пандемии были вынуждены пересмотреть условия трудовых договоров с сотрудниками. Кто-то отправился на «удаленку», кто-то остался работать «в полях». Но вне зависимости от того, где фактически осуществляют трудовую деятельность сотрудники, работодатель обязан тестировать их на коронавирус.
Что нужно знать про больничный для внешнего совместителя в 2021 году
Сотрудничество с внешними совместителями вызывает вопросы у бухгалтеров по оплате больничных листов. Кто должен начислять и выплачивать пособие по нетрудоспособности, как рассчитать сумму правильно, если работник получает доход еще и от другого работодателя — на эти и другие вопросы ответим в этой статье.
«Ночной бухгалтер». Очередная путаница с трудовыми книжками: бухгалтеры устали разбираться
Цифровизировали, цифровизировали, да не выцифровизировали — пожалуй, только так можно описать эпопею с трудовыми книжками. Казалось бы — уже есть электронные трудовые. Зачем ввели новую форму бумажных?
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