«Утренний бухгалтер». Грядет АИС Налог-4. А еще налоговики будут отправлять банкам цифровые досье на заёмщиков

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Не успели отстрадать еще участники системы от сбоев в АИС Налог-3, как уже планируется запускать четвертую версию. В 2021 году ФНС хочет разработать ее концепцию.
Кстати, в планах ФНС есть много чего ещё — например, теперь банки будут получать цифровые досье на заёмщиков от налоговиков.
Напоминание для работников. С 7 марта в электронную трудовую книжку начнут включить сведения о работе до 2020 года.
Леденящая кровь история: условный срок и 100 тысяч штрафа за обнал организованной группой. Обналичили полмиллиарда.
Странный и печальный случай в Нижегородской области. Если без подробностей, то смерть удаленного работника дома в рабочее время — повод для расследования с привлечением ГИТ, считает Роструд.
Отвечаем на ваши вопросы о том, на что способна программа «1С-Отчетность», что можно с ее помощью делать и как вообще облегчить себе работу — на новом бесплатном вебинаре Центра обучения «Клерка» 18 марта. Не пропустите!
Новости
- Условный срок и 100 тысяч штрафа за обнал организованной группой. Обналичили полмиллиарда
- Правительство сообщило об усилиях по борьбе с бедностью. Комментарий эксперта
- Профсоюзы возмутились, что снижение взносов на ОПС для IT-компаний с ними не обсуждали
- Введут цифровой налог за сбор данных пользователей
- Смерть удаленного работника дома в рабочее время — повод для расследования с привлечением ГИТ
- Для борьбы с бедностью предложили повысить МРОТ и увеличить налоги для богатых
- Все о страховых взносах в 2021 году. Бесплатный вебинар
- В 2021 году ФНС начнет рассматривать жалобы с помощью видео-конференц-связи
- ФНС рассказала об основных изменениях по налогу на имущество физлиц
- С 7 марта в электронную трудовую книжку начнут включить сведения о работе до 2020 года
- Сбер блокирует счет за нулевые долги по налогам
- Нас ждет АИС Налог-4?
- Форму «1-предприниматель» удобно подавать на «Госуслугах»
- Банки будут получать цифровые досье на заёмщиков от налоговиков
- ФНС становится владельцем самого большого массива данных о гражданах и организациях страны
- Неполная уплата алиментов тоже подпадает под административную ответственность
- Самозанятых проинформируют о мерах поддержки через портал госуслуг
- Банкам предлагают ограничить срок рассмотрения льготных кредитов для бизнеса
- Как быстрее получать новости для бухгалтера
- Пользователю продукции Apple заблокировали доступ к сервисам из-за просрочки по кредиту
- Малому бизнесу предложат платить налоги одним платежом. Сможет ли он обойтись без бухгалтера?
- ФНС пояснила, как ИП на ОСНО должны заполнять 3-НДФЛ за 2020 год
- Сенаторы предлагают освободить от уплаты взносов вознаграждения советов домов
- Путин предложил лицензировать услуги по оказанию психологической помощи
- Титов оценил объем кредитования бизнеса по ставке 3% примерно в 250 млрд руб.
- Может ли директор регистрировать изменения в устав, если он при этом еще и директор в принудительно исключенной из ЕГРЮЛ компании?
События
Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников
Дата проведения: 10 марта, среда
Прямые выплаты ФСС с 2021 года. Новые реалии и новые возможности
Дата проведения: 10 марта, среда
Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС
Дата проведения: 9 марта, вторник
Карьерная квалификация CAP: Финансовый учет-1 (МСФО);Управленческий учет-1; Налоги; Право. На практике
Дата проведения: 7 марта, воскресенье
NEW! «Управление рисками в банковской системе»
Дата проведения: 6 марта, суббота
От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.
Дата проведения: 6 марта, суббота
Удостоверение о повышении квалификации вносится в Федеральный реестр для претендентов на трудоустройство.МСФО:Финансовый учет-1,Финансовый учет-2
Дата проведения: 6 марта, суббота
Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году
Дата проведения: 5 марта, пятница
Дистанционная работа в 2021 году: новый закон, кадровый ЭДО и электронные трудовые книжки
Дата проведения: 5 марта, пятница
Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация
Дата проведения: 5 марта, пятница
Статьи
Новый виток реформ в бюджетной сфере: кто успеет ухватить бюджетный кусок?
Государственные и муниципальные учреждения десятки лет были монополистами во многих социально значимых сферах. И вот власти задумались: а не пора ли прекратить этот монополизм и не подыскать ли новых исполнителей для реализации своих полномочий?
Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2021 года
Авансовый платеж УСН 1 квартала 2021 года обязательно начислять и уплачивать всем упрощенцам. Рассмотрим, есть ли какие-то особенности его расчета и уплаты в первом отчетном периоде 2021 года.
Как понять, когда нужен авансовый счет-фактура, а когда — только отгрузочный?
НДС начисляют к уплате в бюджет в определенный день. Он называется момент определения налоговой базы. В этот момент оформляется счет-фактура. Он может быть отгрузочным и авансовым. Бывает, что авансовый счет-фактура оформляется в одном квартале, а отгрузочный — в другом. Бывает, что в течение месяца приходится выставлять и авансовый, и отгрузочный счет-фактуру, а зачастую обходятся только отгрузочным. Разберемся на примерах.
Осторожно, заём! О претензиях к внутригрупповым займам
Во внутренних займах нет ничего плохого и вы относительно беспрепятственно можете ими пользоваться, если в группе компаний из низконалоговых центров прибыли (например, «хранителя активов» на УСН) требуется переместить деньги в компанию с высокой скоростью оборота (закуп, например), а значит, у заемщика не будет проблем с их возвратом и займы не «зависнут».
Юридический ликбез: какие положения АПК РФ регламентируют представление и истребование доказательств
Статья 65 АПК содержит положения, устанавливающие обязанность всех участников дела доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу этого в первую часть ст. 66 включено уточняющее положение о том, что участники дела представляют доказательства в суд.
Федеральные стандарты бухучета: список основных в 2021 году
Уж так устроен бухучет, что без стандартов в нем — никуда. Федеральные стандарты устанавливают допустимые способы ведения бухгалтерского учёта и обязательны для всех. Поговорим о том, о каких новых стандартах нужно знать на данный момент.
«Ночной бухгалтер». Кто будет платить новый цифровой налог?
Власти нашли новый способ пополнить бюджет (похоже, день без таких инициатив прожит зря). И этот способ — так называемый «цифровой» налог.
Блоги компаний
- Налоговые споры за 2020 год (Юзвак Максим)
- Изменения в медосмотрах с 1 апреля: проверять или не проверять офисных сотрудников (Зарплата360)
- Где поставить апостиль в России? (ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»)
- Ошибки работодателей при сокращении сотрудников (ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»)
- Тинькофф Бизнес запустил переводы от компаний к физлицам через Систему быстрых платежей (Тинькофф Бизнес)
- Что ФНС и МВД запишут в наших досье в едином регистре населения (Владимир Туров)
- ФНС ускорит регистрацию ИП: как не переплатить начинающему предпринимателю (Чёрная Бухгалтерия)
- Как перевести неформализованные документы в электронный вид: практический опыт (Клуб ОЦО)
- Как настроить базу 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3.0 для перехода на новый ФСБУ с 1 января (1С:Франчайзи «Ю-Софт»)
- ВС РФ еще раз расскажет, как правильно уточнять убытки прошлых периодов (Комплаенс Алгоритмы)
Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/148@ от 14.01.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС пояснила, как ИП на ОСНО должны заполнять 3-НДФЛ за 2020 год
Новые темы форума
- Покупаем мобильный телефон
- Социальный вычет по 3 НДФЛ за 2017 если закончился срок
- Заполнение формы r-13014 на подтверждение местонахождения организации
- Прямые выплаты — Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
- Налогообложение общедолевого имущества СНТ
- Пособие при добровольном страховании ИП в ФСС
- СЗВ-ТД перевод совместителя на постоянку
- Арендные каникулы и УСН
- Приветствуем в новом форуме Клерка!
- Какой КБК верный?
- Входит ли больничный за счет работодателя в строку 11 МП-СП
- Надо ли применять ККТ мясникам стоящим на крытом рынке?
- Уменьшение стоимости патента
- Вправе ли организация создавать на своем сайте личные счета пользователей, которые могут зачислять туда средства и позже оплачивать услуги?
- Электронная подпись
- ККТ при взаимозачёте, при оплате картой на р/с организации между юр.лицом и физиком
- Как внести в устав изменения о подписи решений директором без нотариального заверения?
- Возврат ден.ср-в от продавца попадает в выручку для бух.отч
- Как рассчитать декретные и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет при совместительстве?
- Смена наименования ООО