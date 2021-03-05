«Утренний бухгалтер». Грядет АИС Налог-4. А еще налоговики будут отправлять банкам цифровые досье на заёмщиков

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Не успели отстрадать еще участники системы от сбоев в АИС Налог-3, как уже планируется запускать четвертую версию. В 2021 году ФНС хочет разработать ее концепцию.

Кстати, в планах ФНС есть много чего ещё — например, теперь банки будут получать цифровые досье на заёмщиков от налоговиков.

Напоминание для работников. С 7 марта в электронную трудовую книжку начнут включить сведения о работе до 2020 года.

Леденящая кровь история: условный срок и 100 тысяч штрафа за обнал организованной группой. Обналичили полмиллиарда.

Странный и печальный случай в Нижегородской области. Если без подробностей, то смерть удаленного работника дома в рабочее время — повод для расследования с привлечением ГИТ, считает Роструд.

Отвечаем на ваши вопросы о том, на что способна программа «1С-Отчетность», что можно с ее помощью делать и как вообще облегчить себе работу — на новом бесплатном вебинаре Центра обучения «Клерка» 18 марта. Не пропустите!

Новости

События

Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников

Дата проведения: 10 марта, среда

Прямые выплаты ФСС с 2021 года. Новые реалии и новые возможности

Дата проведения: 10 марта, среда

Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС

Дата проведения: 9 марта, вторник

Карьерная квалификация CAP: Финансовый учет-1 (МСФО);Управленческий учет-1; Налоги; Право. На практике

Дата проведения: 7 марта, воскресенье

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 6 марта, суббота

От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.

Дата проведения: 6 марта, суббота

Удостоверение о повышении квалификации вносится в Федеральный реестр для претендентов на трудоустройство.МСФО:Финансовый учет-1,Финансовый учет-2

Дата проведения: 6 марта, суббота

Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году

Дата проведения: 5 марта, пятница

Дистанционная работа в 2021 году: новый закон, кадровый ЭДО и электронные трудовые книжки

Дата проведения: 5 марта, пятница

Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация

Дата проведения: 5 марта, пятница

Статьи

Новый виток реформ в бюджетной сфере: кто успеет ухватить бюджетный кусок?

Государственные и муниципальные учреждения десятки лет были монополистами во многих социально значимых сферах. И вот власти задумались: а не пора ли прекратить этот монополизм и не подыскать ли новых исполнителей для реализации своих полномочий?

Авансовый платеж по УСН за 1 квартал 2021 года

Авансовый платеж УСН 1 квартала 2021 года обязательно начислять и уплачивать всем упрощенцам. Рассмотрим, есть ли какие-то особенности его расчета и уплаты в первом отчетном периоде 2021 года.

Как понять, когда нужен авансовый счет-фактура, а когда — только отгрузочный?

НДС начисляют к уплате в бюджет в определенный день. Он называется момент определения налоговой базы. В этот момент оформляется счет-фактура. Он может быть отгрузочным и авансовым. Бывает, что авансовый счет-фактура оформляется в одном квартале, а отгрузочный — в другом. Бывает, что в течение месяца приходится выставлять и авансовый, и отгрузочный счет-фактуру, а зачастую обходятся только отгрузочным. Разберемся на примерах.

Осторожно, заём! О претензиях к внутригрупповым займам

Во внутренних займах нет ничего плохого и вы относительно беспрепятственно можете ими пользоваться, если в группе компаний из низконалоговых центров прибыли (например, «хранителя активов» на УСН) требуется переместить деньги в компанию с высокой скоростью оборота (закуп, например), а значит, у заемщика не будет проблем с их возвратом и займы не «зависнут».

Юридический ликбез: какие положения АПК РФ регламентируют представление и истребование доказательств

Статья 65 АПК содержит положения, устанавливающие обязанность всех участников дела доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В силу этого в первую часть ст. 66 включено уточняющее положение о том, что участники дела представляют доказательства в суд.

Федеральные стандарты бухучета: список основных в 2021 году

Уж так устроен бухучет, что без стандартов в нем — никуда. Федеральные стандарты устанавливают допустимые способы ведения бухгалтерского учёта и обязательны для всех. Поговорим о том, о каких новых стандартах нужно знать на данный момент.

«Ночной бухгалтер». Кто будет платить новый цифровой налог?

Власти нашли новый способ пополнить бюджет (похоже, день без таких инициатив прожит зря). И этот способ — так называемый «цифровой» налог.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/148@ от 14.01.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФНС пояснила, как ИП на ОСНО должны заполнять 3-НДФЛ за 2020 год

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