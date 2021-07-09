«Утренний бухгалтер». Система прослеживаемости все-таки стартовала: власти опубликовали документы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Неделю спустя национальная система прослеживаемости товаров начала работать — для этого опубликованы официальное Положение и перечень прослеживаемых товаров. Занимательный факт: оба документа почему-то датируются 1 июля, а вот вышли «в свет» только сейчас.
Напоминание от Минфина для упрощенцев: на патентную систему можно перейти в середине года. Больше важных деталей об УСН — в новом онлайн-курсе «Клерка», очень советуем его пройти.
Непривитого работника, находящегося в отпуске, отстранить нельзя. Оформляется недопущение к работе, рассказал Роструд.
Вести с полей цифровизации: в МФЦ теперь можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов.
Какие компании сейчас попадают под подозрение налоговой? Самые актуальные подробности — на бесплатном вебинаре 19 июля. Главное, не забудьте зарегистрироваться.
Задумываетесь над тем, чтобы открыть собственный бизнес, но не знаете, какие могут быть подводные камни? Боитесь модной индустрии, но все же очень хотите открыть свое дело? Тогда онлайн-конференция «Модный бизнес в 2021: производство, реклама, продажи» 15 июля — для вас!
Ваш бизнес все же не выдержал кризиса и вы приняли решение добровольно ликвидироваться? И казалось бы, что может пойти не так? Обо всех подводных камнях расскажут эксперты на бесплатном вебинаре юридической фирмы «Клифф» 13 июля.
Обсудим:
- способы прекращения деятельности;
- организационные, регистрационные, корпоративные, административные, налоговые риски при добровольной ликвидации;
- потенциальные проблемы, которые могут ожидать бывших участников ликвидированной организации;
- правильное уведомление кредиторов;
- внесение требования в ликвидационный баланс;
- и многое другое.
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Дата проведения: 14 июля, среда
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Дата проведения: 14 июля, среда
Добровольная ликвидация: подводные камни
Дата проведения: 13 июля, вторник
Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть
Дата проведения: 13 июля, вторник
Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
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Пошел уже второй месяц лета, но бухгалтерам, похоже, отпуск пока не светит: у налоговиков массовый сбой в программах и отчетность они принять не могут. А еще только все успели выдохнуть, как система прослеживаемости товаров все-таки заработала: власти опубликовали для нее перечень товаров.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8918@ от 25.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Операторы связи обязаны направить чек клиенту на указанный им номер телефона или электронку
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9471@ от 06.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Для прекращения исчисления налога на авто надо написать заявление. А еще приложить акт об утилизации
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45412 от 09.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН может перейти на патентную систему в середине года
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