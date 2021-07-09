«Утренний бухгалтер». Система прослеживаемости все-таки стартовала: власти опубликовали документы

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Неделю спустя национальная система прослеживаемости товаров начала работать — для этого опубликованы официальное Положение и перечень прослеживаемых товаров. Занимательный факт: оба документа почему-то датируются 1 июля, а вот вышли «в свет» только сейчас.

Напоминание от Минфина для упрощенцев: на патентную систему можно перейти в середине года. Больше важных деталей об УСН — в новом онлайн-курсе «Клерка», очень советуем его пройти.

Непривитого работника, находящегося в отпуске, отстранить нельзя. Оформляется недопущение к работе, рассказал Роструд.

Вести с полей цифровизации: в МФЦ теперь можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов.

Какие компании сейчас попадают под подозрение налоговой? Самые актуальные подробности — на бесплатном вебинаре 19 июля. Главное, не забудьте зарегистрироваться.

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События

Онлайн-курс «Управление командой» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 15 июля, четверг

Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество

Дата проведения: 14 июля, среда

Диалоги с малым бизнесом: ключевые изменения 20201 в работе бухгалтера и ИП

Дата проведения: 14 июля, среда

Добровольная ликвидация: подводные камни

Дата проведения: 13 июля, вторник

Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть

Дата проведения: 13 июля, вторник

Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

Онлайн-курс «POWER BI» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

Статьи

К таким выводам пришел Роструд, рассмотрев необычную ситуацию.

Использование СМЗ-исполнителей — тренд последних пары лет. У компаний их становится все больше. Количество рутины растет. И количество сервисов, которые упрощают работу с самозанятыми, — тоже. «Клерк» решил проанализировать рынок таких сервисов и будет писать обзор.

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Пошел уже второй месяц лета, но бухгалтерам, похоже, отпуск пока не светит: у налоговиков массовый сбой в программах и отчетность они принять не могут. А еще только все успели выдохнуть, как система прослеживаемости товаров все-таки заработала: власти опубликовали для нее перечень товаров.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8918@ от 25.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Операторы связи обязаны направить чек клиенту на указанный им номер телефона или электронку

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/9471@ от 06.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Для прекращения исчисления налога на авто надо написать заявление. А еще приложить акт об утилизации

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/45412 от 09.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН может перейти на патентную систему в середине года

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