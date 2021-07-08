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«Утренний бухгалтер». Если работник привился, но у него нет антител, отстранять от работы его нельзя

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Свежее разъяснение Роструда: нельзя отстранять от работы сотрудника, который прошел вакцинацию, но у него не обнаружены антитела. Но документы о вакцинации лучше все-таки проверить.

Налоговики сообщили, что по данным о доходах и имуществе будут определять, кому нужна господдержка.

Путин подписал закон, по которому информацию будут во внесудебном порядке удалять из интернета, если ее признают недостоверной или порочащей.

В России резко выросло число корпоративных банкротств, причем впервые с 2017 года.

Неожиданная история: бухгалтер слишком привыкла к электронным больничным и не сразу поняла, что делать с бумажным.

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Онлайн-курс «Управление командой» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 15 июля, четверг

Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество

Дата проведения: 14 июля, среда

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Дата проведения: 14 июля, среда

Добровольная ликвидация: подводные камни

Дата проведения: 13 июля, вторник

Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть

Дата проведения: 13 июля, вторник

Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 13 июля, вторник

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Статьи

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Документы

Роструд: Информационное письме № от 06.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Через Госуслуги можно обжаловать решение трудинспекции?

Минфин: Информационное сообщение № ИС-учет-34 от 05.07.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8974@ от 25.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В ходе проверки налоговики выяснят, не является ли самозанятый курьер скрытым работником

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