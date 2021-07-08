«Утренний бухгалтер». Если работник привился, но у него нет антител, отстранять от работы его нельзя

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Свежее разъяснение Роструда: нельзя отстранять от работы сотрудника, который прошел вакцинацию, но у него не обнаружены антитела. Но документы о вакцинации лучше все-таки проверить.
Налоговики сообщили, что по данным о доходах и имуществе будут определять, кому нужна господдержка.
Путин подписал закон, по которому информацию будут во внесудебном порядке удалять из интернета, если ее признают недостоверной или порочащей.
В России резко выросло число корпоративных банкротств, причем впервые с 2017 года.
Неожиданная история: бухгалтер слишком привыкла к электронным больничным и не сразу поняла, что делать с бумажным.
Новый бесплатный вебинар «Клерка»: рассказываем, как бухгалтеру применять ПБУ 18/02. Записаться можно прямо сейчас.
Новости
- Срок отчетов по привитым все ближе, а вопросов по вакцинации меньше не становится
- Из Фонда национального благосостояния исключили доллары
- В законе пропишут МРОТ на 2022 год
- Когда можно отстранить непривитого сотрудника? Роструд дал разъяснение
- Критерии для компаний, попадающих под антимонопольный контроль, поднимут до 800 млн рублей прибыли
- Какой адрес указывать в трудовом договоре с дистанционщиком
- Как правильно применять ПБУ 18/02? Бесплатный вебинар
- В ходе проверки налоговики выяснят, не является ли самозанятый курьер скрытым работником
- Порочащая или недостоверная информация будет удаляться из интернета без решения суда
- Бесковидный режим и QR-коды для магазинов пока не планируют
- Бухгалтеры жалуются на проблемы с отправкой отчетности за полугодие. Налоговики не могут ее принять
- Впервые за четыре года выросло число банкротств юрлиц
- Работодатели призывают декретниц срочно вакцинироваться
- После индексации пенсий пенсионеры могут стать беднее
- Госорганы не смогут требовать бухотчетность у организаций, если она есть в ГИРБО
- Бухотчетность можно будет отправлять без участия операторов ТКС
- Власти требуют разобраться с проблемой фиктивных сертификатов о вакцинации
- В 2022 году запланировали профицит бюджета
- 10% готовы уволиться с работы, если их заставят вакцинироваться
- О риске блокировки счета теперь можно узнать в личных кабинетах налогоплательщика
- В июне доля маркированного мороженого и сыров в продаже составила 5 %
- Бухгалтер так привыкла к электронным больничным, что бумажный вызвал у нее ступор
- В июне люди набрали рекордную сумму кредитов наличными
- ФНС будет определять нуждающихся в господдержке
- Работник привился, но нет антител. Отстранять нельзя
- ФНС нужны айтишники, социологи и даже психологи, рассказал Егоров выпускникам-отличникам
- Региональный Центр занятости хочет знать, поощряют ли работодатели своих сотрудников за прививки
- Размер штрафа хотят привязать к размеру бизнеса
События
Онлайн-курс «Управление командой» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июля, четверг
Готовимся к налоговой отчетности за I полугодие 2021 года: НДС, налог на прибыль и налог на имущество
Дата проведения: 14 июля, среда
Диалоги с малым бизнесом: ключевые изменения 20201 в работе бухгалтера и ИП
Дата проведения: 14 июля, среда
Добровольная ликвидация: подводные камни
Дата проведения: 13 июля, вторник
Как бухгалтеру применять ПБУ 18/02 и что важно учесть
Дата проведения: 13 июля, вторник
Онлайн-курс «Финансовое моделирование» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
Онлайн-курс «POWER BI» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 13 июля, вторник
Карьерная квалификация CPA: Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно или дистанционно. Регистрация на обучение.
Дата проведения: 9 июля, пятница
«Специалист по управленческому и финансовому учету» очно или дистанционно с учетом дистанционных технологий. Регистрация на обучение.
Дата проведения: 9 июля, пятница
Статьи
- «Утренний бухгалтер». Налоговики утвердили форму заявления об упрощенных вычетах по НДФЛ
- 13 CRM-систем для автоматизации бизнеса: обзор «Клерка»
- Что нужно знать про закон о сохранении минимального дохода должников?
- Как заполнить РСВ за первое полугодие 2021 года и что важно учитывать
- Еще раз про маркировку товаров: какие изменения внесли в КоАП
- Нужно ли начислять НДФЛ с аванса или нет? Отражение таких операций в 1С
- Новые правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте
- «Ночной бухгалтер». Налоговики проверят ваших курьеров на самозанятость
Блоги компаний
- Краткие налоговые итоги за июнь 2021 (Юзвак Максим)
- Интернет-магазин: продажа маркированной продукции (Калуга Астрал)
- Как купить сотни акций одним кликом (Афинанс.рф)
- Продающие ценники без штрафов: как правильно печатать ценники (SUBTOTAL)
- Иностранные компании в интернете: что регулирует новый закон и кому его нужно соблюдать (СберРешения)
- Почем нынче наличка? Стоимость кэша зачастую совсем не такая, какой ее считают многие (Кирилл Соппа)
- Новые запреты для иностранных граждан (Юзвак Максим)
- Как сэкономить на налогах: 4 простых способа (Scloud — это аренда 1С в облаке)
- Топ заблуждений руководителя компании, которые приведут к субсидиарной ответственности (Поликутин и партнеры)
- Сдаем отчетность за 2 квартал: напоминалка для бухгалтера (Ак Барс Банк)
- Бухгалтерские истории: почему не стоит опускать руки и как пенсионеру заработать на удаленке (Школа Главбуха на упрощенке)
- Топ-5 деталей и рисков работы с самозанятыми в 2021 году (МТС Банк)
- Хотите создать модный бренд, запустить или перестроить производство и продажи, но не знаете как? Онлайн-конференция и ответы в режиме онлайн 15 июля (МойСклад)
- Налоги ИП и ООО (RosCo)
- Секреты расчета НДС: как избежать ошибок (СБИС)
- Как попытка сложить недостоверность адреса и декларацию по НДС обернулась для ИФНС провалом (Наталья Горячая)
- Освобождение пенсионеров от обложения НДФЛ процентов по вкладам (Юзвак Максим)
Документы
Роструд: Информационное письме № от 06.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Через Госуслуги можно обжаловать решение трудинспекции?
Минфин: Информационное сообщение № ИС-учет-34 от 05.07.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/8974@ от 25.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В ходе проверки налоговики выяснят, не является ли самозанятый курьер скрытым работником
Новые темы форума
- Какими правовыми базами Вы пользуетесь постоянно?
- Учетная политика
- Заполнение РСВ
- Нарушение применения ККТ
- Налог при продаже транспорта
- Расходы на обучение ИП
- Бесплатные вебинары для бухгалтеров
- Частичный зачет аванса НДС
- 6-НДФЛ начислили, удержали, но не перечислили
- Ввоз товара из Беларуси
- Опрос про CRM: расскажите, что используете
- Отстранение невакцинированных, сохранение оплаты
- Вакцинация ИП
- Продавцы в берут продукты под запись, а в конце квартала рассчитываем зарплату за три месяца и остатки выплачиваем
- Затраты на ремонт арендованной квартиры
- ККТ и предоплата 100%
- Лизинг проводки
- Реорганизация в форме присоединения
- Отчетность по полугодию
- Договор с самозанятым несовершеннолетним