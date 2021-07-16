«Утренний бухгалтер». Роструд разрешил отстранять удаленщиков без зарплаты, если у них нет медотвода или прививки

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Очередные разъяснения по коронавирусу и вакцинации: Роструд сказал, что если работник на удаленке отказывается прививаться, его можно отстранять без зарплаты.
У бухгалтеров опять проблемы с копейками в РСВ: проблема была и с предыдущей отчетностью, но никто, конечно, ее не решил.
Банки будут ежемесячно компенсировать малому бизнесу комиссии за переводы через Систему быстрых платежей, заявление для этого не понадобится.
Кстати, о малом бизнесе. Как налоговики сейчас контролируют ИП и на что лучше заранее обратить внимание? Расскажем на бесплатном вебинаре 23 июля, только не забудьте записаться.
Бухгалтеры обсуждают, как в 1С убрать задвоение данных из СЗВ-ТД, если техподдержка не помогает. Может быть, у вас есть решение?
Опять о проверке контрагентов. Что там нового и из-за чего к вам могут прийти налоговики, разбираемся в статье.
Формат онлайн-образования, кстати, сейчас становится все популярнее, это вы знаете. И кажется, самое время «залететь» и в образовательную сферу — в качестве куратора курсов. Что для этого надо, расскажем тут.
Новости
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- ИНН не является персональными данными, но обязателен для всех
- Дистанционную регистрацию безработных продлят до конца года
- Непривитых удаленщиков без медотвода нужно отстранять от работы без зарплаты. Роструд разъяснил
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- Временный медотвод дается на 30 дней, противопоказания определяет врач. Что еще рассказал глава Минздрава
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- Соблюдение условий труда для подростков будет все лето проверять прокуратура
- Опрос про обучение для бухгалтера: расскажите, где и как учитесь
- При продаже единственной квартиры после 3 лет владения НДФЛ не будет
- Компании внесут в экологический антирейтинг
- ФСС выиграл еще одно дело о переплаченных пособиях по уходу за ребенком. Суд назвал их злоупотреблением правом
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- Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если договор расторгнут и деньги возвращены
- Стоит ли предоставлять контрагенту по требованию КУДиР, 6-НДФЛ, РСВ? Не говоря уже о декларациях по НДС и налогу на прибыль?
События
Онлайн-курс «НОТАЦИЯ BPMN 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 22 июля, четверг
Привлечение директора к убыткам по долгам компании: что важно знать
Дата проведения: 21 июля, среда
Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?
Дата проведения: 21 июля, среда
Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июля, среда
Онлайн-курс «HR-МЕНЕДЖЕР 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 21 июля, среда
Как можно снизить налоги в 2021
Дата проведения: 20 июля, вторник
Управленческий учет. Базовые инструменты прогнозирования ключевых бизнес-показателей
Дата проведения: 20 июля, вторник
Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»
Дата проведения: 20 июля, вторник
Аренда и лизинг - Новшества 21гг. ФСБУ 25/2018: новые правила учета аренды и лизинга
Дата проведения: 20 июля, вторник
Онлайн-курс «SQL для аналитики» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 20 июля, вторник
Статьи
Неуплата налога в бюджет — в любом случае вина налогоплательщика. А отказ от налоговой оговорки — признак неблагонадежности. О чем еще рассказали налоговики на вебинаре.
По мнению экспертов, позиция ФНС в делах о банкротстве продолжает укрепляться.
В мае в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий коренные изменения в закон о банкротстве. По мнению Правительства РФ существующий порядок себя не оправдал, в связи с чем его заменят на новый, обеспечивающий эффективное и оперативное проведение процедуры. Однако далеко не все участники рынка оценивают грядущие изменения как положительные. Основные пункты, подвергающиеся критике, рассмотрим в статье.
Работать с самозанятыми бизнесу становится все привычнее. Количество таких исполнителей растет. Но могут возникнуть сложности с обменом документов, оплатой работы, аннуляцией чеков. Поэтому компании задумываются о подрядчиках, которые упростят и обезопасят работу с СМЗ. «Клерк» составил обзор таких полезных платформ.
Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и положение о национальной системе прослеживаемости товаров. Оба документа вступили в силу со дня опубликования — 8 июля 2021. Это значит, что система прослеживаемости товаров в РФ стала обязательной.
Списание убытков прошлых лет производится на основании решения учредителей или акционеров и регламентировано нормами бухгалтерского и налогового законодательства. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для корректного списания понесенных в прошлом потерь.
Налоговики опять завели речь про налоговые оговорки: теперь, мол, их обязательно надо включать в договоры. А еще они рассказали, кто такие имитационные компании и как их будут искать.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47920 от 17.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если договор расторгнут и деньги возвращены
Правительство РФ: Постановление № 485 от 28.06.2008
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/47337 от 16.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Передача имущества учредителю при ликвидации ООО может признаваться продажей. Но не всегда
Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-2997/2021 от 28.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ФСС выиграл еще одно дело о переплаченных пособиях по уходу за ребенком. Суд назвал их злоупотреблением правом
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48523 от 21.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже единственной квартиры после 3 лет владения НДФЛ не будет
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