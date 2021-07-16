«Утренний бухгалтер». Роструд разрешил отстранять удаленщиков без зарплаты, если у них нет медотвода или прививки

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Очередные разъяснения по коронавирусу и вакцинации: Роструд сказал, что если работник на удаленке отказывается прививаться, его можно отстранять без зарплаты.

У бухгалтеров опять проблемы с копейками в РСВ: проблема была и с предыдущей отчетностью, но никто, конечно, ее не решил.

Банки будут ежемесячно компенсировать малому бизнесу комиссии за переводы через Систему быстрых платежей, заявление для этого не понадобится.

Кстати, о малом бизнесе. Как налоговики сейчас контролируют ИП и на что лучше заранее обратить внимание? Расскажем на бесплатном вебинаре 23 июля, только не забудьте записаться.

Бухгалтеры обсуждают, как в 1С убрать задвоение данных из СЗВ-ТД, если техподдержка не помогает. Может быть, у вас есть решение?

Опять о проверке контрагентов. Что там нового и из-за чего к вам могут прийти налоговики, разбираемся в статье.

Формат онлайн-образования, кстати, сейчас становится все популярнее, это вы знаете. И кажется, самое время «залететь» и в образовательную сферу — в качестве куратора курсов. Что для этого надо, расскажем тут.

Новости

События

Онлайн-курс «НОТАЦИЯ BPMN 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 22 июля, четверг

Привлечение директора к убыткам по долгам компании: что важно знать

Дата проведения: 21 июля, среда

Бизнес-завтрак: Актуальные тенденции 2021 в налогообложении физических лиц в России и за рубежом. Как защитить свои активы?

Дата проведения: 21 июля, среда

Онлайн-курс «Google Таблицы для бизнеса» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июля, среда

Онлайн-курс «HR-МЕНЕДЖЕР 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 21 июля, среда

Как можно снизить налоги в 2021

Дата проведения: 20 июля, вторник

Управленческий учет. Базовые инструменты прогнозирования ключевых бизнес-показателей

Дата проведения: 20 июля, вторник

Вебинар «Командировки и представительские расходы. Подотчетные лица: требования в соответствии с действующими нормативными актами»

Дата проведения: 20 июля, вторник

Аренда и лизинг - Новшества 21гг. ФСБУ 25/2018: новые правила учета аренды и лизинга

Дата проведения: 20 июля, вторник

Онлайн-курс «SQL для аналитики» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 20 июля, вторник

Статьи

Неуплата налога в бюджет — в любом случае вина налогоплательщика. А отказ от налоговой оговорки — признак неблагонадежности. О чем еще рассказали налоговики на вебинаре.

По мнению экспертов, позиция ФНС в делах о банкротстве продолжает укрепляться.

В мае в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий коренные изменения в закон о банкротстве. По мнению Правительства РФ существующий порядок себя не оправдал, в связи с чем его заменят на новый, обеспечивающий эффективное и оперативное проведение процедуры. Однако далеко не все участники рынка оценивают грядущие изменения как положительные. Основные пункты, подвергающиеся критике, рассмотрим в статье.

Работать с самозанятыми бизнесу становится все привычнее. Количество таких исполнителей растет. Но могут возникнуть сложности с обменом документов, оплатой работы, аннуляцией чеков. Поэтому компании задумываются о подрядчиках, которые упростят и обезопасят работу с СМЗ. «Клерк» составил обзор таких полезных платформ.

Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, и положение о национальной системе прослеживаемости товаров. Оба документа вступили в силу со дня опубликования — 8 июля 2021. Это значит, что система прослеживаемости товаров в РФ стала обязательной.

Списание убытков прошлых лет производится на основании решения учредителей или акционеров и регламентировано нормами бухгалтерского и налогового законодательства. Рассмотрим пошаговый алгоритм действий для корректного списания понесенных в прошлом потерь.

Налоговики опять завели речь про налоговые оговорки: теперь, мол, их обязательно надо включать в договоры. А еще они рассказали, кто такие имитационные компании и как их будут искать.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47920 от 17.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если договор расторгнут и деньги возвращены

Правительство РФ: Постановление № 485 от 28.06.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/47337 от 16.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Передача имущества учредителю при ликвидации ООО может признаваться продажей. Но не всегда

Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-2997/2021 от 28.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости ФСС выиграл еще одно дело о переплаченных пособиях по уходу за ребенком. Суд назвал их злоупотреблением правом

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48523 от 21.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже единственной квартиры после 3 лет владения НДФЛ не будет

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