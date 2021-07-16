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«Утренний бухгалтер». Роструд разрешил отстранять удаленщиков без зарплаты, если у них нет медотвода или прививки

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Очередные разъяснения по коронавирусу и вакцинации: Роструд сказал, что если работник на удаленке отказывается прививаться, его можно отстранять без зарплаты.

У бухгалтеров опять проблемы с копейками в РСВ: проблема была и с предыдущей отчетностью, но никто, конечно, ее не решил.

Банки будут ежемесячно компенсировать малому бизнесу комиссии за переводы через Систему быстрых платежей, заявление для этого не понадобится.

Кстати, о малом бизнесе. Как налоговики сейчас контролируют ИП и на что лучше заранее обратить внимание? Расскажем на бесплатном вебинаре 23 июля, только не забудьте записаться.

Бухгалтеры обсуждают, как в 1С убрать задвоение данных из СЗВ-ТД, если техподдержка не помогает. Может быть, у вас есть решение?

Опять о проверке контрагентов. Что там нового и из-за чего к вам могут прийти налоговики, разбираемся в статье.

Формат онлайн-образования, кстати, сейчас становится все популярнее, это вы знаете. И кажется, самое время «залететь» и в образовательную сферу — в качестве куратора курсов. Что для этого надо, расскажем тут.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47920 от 17.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от продажи квартиры не облагается НДФЛ, если договор расторгнут и деньги возвращены

Правительство РФ: Постановление № 485 от 28.06.2008

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/47337 от 16.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Передача имущества учредителю при ликвидации ООО может признаваться продажей. Но не всегда

Арбитражный суд Дальневосточного округа: Постановление № Ф03-2997/2021 от 28.06.2021

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/48523 от 21.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже единственной квартиры после 3 лет владения НДФЛ не будет

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