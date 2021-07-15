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Налоговики прислали требование на основании ст. 88.3 НК. Которой никогда не существовало

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики прислали требование — хотят расшифровки по доходам, расходам, в том числе внереализационным. Есть мнение, что они просто хотят хоть что-то найти. А кто-то считает, что это вполне нормальное требование. Вот только основанием указана ст. 883 НК, которой нет.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера»

«Получили из ИФНС вот такое требование о предоставлении пояснений. Подскажите, пожалуйста, что может быть не так в декларации?».

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Автор далее в комментариях поясняет, что декларация не нулевая и не убыточная.

Пишут, что по указанной ст. 88.3 НК, налоговики вправе требовать только подтверждение льготы по налогу:

«По ст. 88.3 НК налоговики имеют право требовать документы, подтверждающие льготу по налогу, а фирма обязана их представить. В остальных случаях налогоплательщик вправе, но не обязан предоставлять пояснения».

Удивительно, но такой статьи в НК нет и не было. Или некоторые люди видят что-то в НК, чего не доступно другим?

Кто-то пишет, что им подобное каждый квартал прилетает:

«Мне каждый квартал такое приходит. И ведь успевают в последний день кинуть (так надеялась, что срок прошел). Надеются что-то найти, к чему-нибудь докопаться».

Советуют написать налоговикам запрос, на каком основании требуют пояснения:

«Напишите им запрос прошу уточнить основания истребования пояснений в соответствии со ст. 88 НК».

Вот еще случай, кому прилетало:

«У меня по годовой приходило, фирма в прошлом году открыта, декларация прибыльная, показатели выше отраслевых. Формулировка запроса — в целях подтверждения правильности формирования показателей доходов и расходов в НД».

А кто-то зацепился за слово «пояснения», и от него предлагает плясать:

«Дело в том что налоговая требует представление пояснений. А не документов. Почувствуй разницу. Требование о представлении пояснений направляется только тогда, когда установлено какие-либо расхождения в декларации. При этом налоговая обязана указать, какие именно расхождения. Можете ответить, что декларация составлена правильно и корректировки не требуется».

Кто-то считает, что это вполне нормальное требование по камеральной проверке:

«Это обычное требование по камеральной проверки налоговой декларации по налогу на прибыль. И это вовсе не означает что у вас что-то не так. Например, нас камералят кажый месяц, просто предоставляем расшифровки и все».

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