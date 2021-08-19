«Утренний бухгалтер». Старый пенсионный возраст хотят вернуть, и люди поддерживают идею

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Депутаты-коммунисты внесли в Думу законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста. Идея, конечно, заманчивая, но проект никто не примет, давайте будем реалистами.
Помните, на «Клерке» рассказывали про первое судебное дело об отстранении невакцинированных сотрудников? Разбирательство перенесли.
Роструд попросили разобраться, можно ли вернуть на работу отстраненного сотрудника, если он привился. А там этот вопрос перенаправили в Роспотребнадзор.
О других нюансах обязательной вакцинации на «Клерке» есть полезная запись вебинара.
ИП не обязаны вести бухгалтерский учет, и бухгалтерскую отчетность они не сдают. Но иногда бухгалтерам приходится составлять баланс.
Разъяснения Роструда: с директором, который является единственным учредителем ООО, не надо заключать трудовой договор.
О бухгалтерском учёте легко, иронично, под винишко...
Расскажем, как не налогооблажаться. Раскроем секреты 1С.
И чего-то там ещё, наверное...
Телеграм-канал: БУХАЧ
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События
«Личные инвестиции» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 25 августа, среда
Дата проведения: 25 августа, среда
Правоприменительная практика в налогообложении физлиц в России. Налоги, штрафы, тенденции
Дата проведения: 24 августа, вторник
НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты
Дата проведения: 24 августа, вторник
Онлайн-семинар: профессия «Куратор онлайн-курсов»
Дата проведения: 23 августа, понедельник
Дробление бизнеса 2021: законность, ошибки, ответственность
Дата проведения: 23 августа, понедельник
Онлайн-интенсив: профессия «SMM-менеджер»
Дата проведения: 23 августа, понедельник
Нюансы применения ФСБУ 5/2019 "Запасы"
Дата проведения: 20 августа, пятница
«Как стать востребованным бухгалтером с зарплатой в 100.000 рублей»
Дата проведения: 20 августа, пятница
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 20 августа, пятница
Статьи
Меры для этого власти должны разработать к 1 сентября.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/11571@ от 17.08.2021
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-2-2/1090@ от 23.07.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Доходные упрощенцы должны хранить документы на расходы. Разъяснения ФНС
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