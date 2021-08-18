«Утренний бухгалтер». Получение выплат от государства пострадавшим в ЧС упростят, так сказал Путин

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

К 1 сентября власти должны разработать меры по упрощению получения госвыплат пострадавшим в ЧС, включая компенсацию расходов на текущий ремонт жилья.

Транспортную накладную надо будет заполнять по-новому: рассказываем, что там изменилось.

Знаменитый новый банковский «светофор» по принципу благонадежности клиентов надо уточнить: так считают сами банки.

Очень грустная история: клиент одного банка через год внезапно узнал, что у него задолженность по процентам. При этом на момент окончательного расчета в банке ему выдали справку, что все по нулям.

Объясняем, почему нужно жаловаться на требования налоговиков. А еще — что надо знать про отраслевую оптимизацию налогов.

Как легко справляться с возложенными функциями и быть востребованным специалистом? Как повысить квалификацию и как следствие выйти на желаемый уровень дохода? Как оптимизировать собственный рабочий процесс и оставаться эффективным? Ответ есть! Приглашаем на бесплатный вебинар «Как стать востребованным бухгалтером с зарплатой в 100.000 рублей»! 20 августа 2021, в 10:00 по Москве Зарегистрироваться

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События

«Личные инвестиции» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 25 августа, среда

«Директор по маркетингу»

Дата проведения: 25 августа, среда

Правоприменительная практика в налогообложении физлиц в России. Налоги, штрафы, тенденции

Дата проведения: 24 августа, вторник

НДС-2021: сложные вопросы исчисления и уплаты

Дата проведения: 24 августа, вторник

Онлайн-семинар: профессия «Куратор онлайн-курсов»

Дата проведения: 23 августа, понедельник

Дробление бизнеса 2021: законность, ошибки, ответственность

Дата проведения: 23 августа, понедельник

Онлайн-интенсив: профессия «SMM-менеджер»

Дата проведения: 23 августа, понедельник

Нюансы применения ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Дата проведения: 20 августа, пятница

«Как стать востребованным бухгалтером с зарплатой в 100.000 рублей»

Дата проведения: 20 августа, пятница

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 20 августа, пятница

Статьи

Мы сделали калькулятор РКО: теперь не нужно бродить по тарифным разделам банковских сайтов и утопать в сравнеии таблиц. «Клерк» все сделает за вас. Главное, вы сами подумайте для себя, что вы хотите получить от банка в итоге.

В программу субсидий внесут изменения.

С 1 июля направлять электронную доверенность в налоговую можно по ТКС. И вот наконец появился формат для этой доверенности.

Платить родителям и опекунам за допвыходные по уходу за детьми-инвалидами по-прежнему будут работодатели. Потом эти расходы можно возместить из ФСС.

Основания увольнения за неоднократные и однократный прогул в ТК РФ прописаны в общих чертах, поэтому на практике часто возникают спорные ситуации, когда эта мера законна. Ведь разница очень существенная, и потом увольнение можно оспорить. Роструд помог с этим разобраться.

Патент представляет собой документ, дающий право иностранцу, который прибыл в РФ в безвизовом порядке, работать у физического или юридического лица. Сколько стоит патент, в каком порядке его получить, продлить, переоформить, расскажем далее в нашей статье.

История клиента Русславбанка, у которого отозвали лицензию в 2015 году.

Год выдался «ударным» с точки зрения природных катаклизмов. В правительстве задумались об обязательном страховании в районах с высокими рисками ЧС. Но пока надежда — на добровольные полисы. Всегда ли они могут помочь?

Услуга инвойс-дискаунтинга помогает крупным и средним производственным компаниям решать задачи оперативного пополнения оборотного капитала, стабилизации входящего денежного потока и стимулирования продаж.

Главная проблема современного ведения бизнеса не в том, чтобы произвести продукцию, а в том, чтобы ее продать. Это заставляет производителей (продавцов) искать различные способы продвижения своих товаров на рынке. Одним из самых известных способов стимулирования продаж является выплата продавцом своим покупателям так называемых мотивационных бонусов.

Если к вам нагрянула выездная налоговая проверка и вы дали налоговикам требуемые доступы, то оштрафовать вас за непредоставленные документы они не могут. Так сказал Верховный суд.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-11/61768 от 02.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин отказался прощать задолженность по налогам. Даже частичную

ФНС: Письмо № СД-4-3/18281@ от 06.11.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/3355 от 22.01.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61073 от 30.07.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если право на недвижимость доказано в суде, срок для НДФЛ считается с даты вступления в силу решения суда

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-20/11217@ от 09.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Кассовый чек на зачет или возврат аванса за реорганизованную фирму выдает компания-правопреемник

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