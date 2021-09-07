Усиление контроля за иностранными активами и операциями в РФ: опасные тенденции

За последний год в СМИ все чаще фигурируют новости об усилении контроля за иностранными активами российских резидентов, а также за операциями, осуществляемыми через зарубежные банки. Так ли это и чего стоит ожидать, если вы храните средства или имеете бизнес за рубежом?

Как государство узнает об иностранных активах?

Определенные обязанности в части уведомления налоговиков об иностранных активах установлены законодательно достаточно давно. Настолько давно, что для предпринимателей, (и, в целом, лиц, имеющих средства на банковских счетах за рубежом) тот факт, что о своих активах необходимо отчитываться, является известным и привычным. Новость же обычно представляет тот факт, что, несмотря на режим банковской тайны, информация из иностранного банка о российском налоговом резиденте как владельце счета беспрепятственно может поступить налоговикам.

Обо всем по порядку. Еще в первой редакции Федерального Закона РФ о валютном регулировании и валютном контроле, принятой в 2003 году, было установлено требование об уведомлении налоговой об открытии и закрытии счетов в банках, расположенных за пределами России, и предоставлении отчетов о движении денежных средств (для юрлиц) или об остатках средств (для физлиц) на таких счетах.

На практике же клиенты иностранных банков долгое время (и без каких-либо негативных последствий для себя со стороны государства) уклонялись от соблюдения этой обязанности. Расцвет офшоров стал возможен именно благодаря тому, насколько просто было ранее открыть личный счет в зарубежном банке, зарегистрировать иностранную компанию, открыть счет на нее и ни перед кем не отчитываться. Никто ведь не узнает.

Основная причина неэффективности правовых норм состояла в том, что действенный механизм информирования российских госорганов о наличии у резидентов России счетов в иностранных банках отсутствовал. Презюмируя, что лицо четко разграничивало российские и иностранные активы (то есть иностранная компания не заключала сделки с российскими контрагентами, не было операций по переводу денежных средств с зарубежных на российские счета и обратно), налоговая не имела практически никаких шансов узнать о наличии у него средств за границей. Конфиденциальность информации еще не успела стать мифом.

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Кардинальные перемены в этой области привнесло присоединение большинства налоговых юрисдикций, включая Россию, а также даже некоторых офшорных зон к автоматическому обмену финансовой информацией о банковских счетах.

Главными действующими лицами в обмене выступают налоговые договаривающихся стран и организации финансового рынка. К последним относятся кредитные организации, брокеры, инвестиционные фонды и иные лица, принимающие от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для дальнейшего хранения, управления и инвестирования.

На первом этапе банки и иные организации финансового рынка передают в местные налоговые данные о счетах, принадлежащих резидентам сотрудничающих в рамках автоматического обмена стран, а также компаниям, по которым такие лица выступают в качестве контролирующих лиц (бенефициаров).

Далее налоговая каждой страны ежегодно направляет указанные сведения в электронном формате через единую систему передачи данных в налоговые и иные уполномоченные органы другого договаривающегося государства в следующем порядке:

по личным счетам — в страну налогового резидентства владельца счета-физического лица; по корпоративным счетам компаний, осуществляющих активную коммерческую деятельность (например, торговлю) — в страну резидентства компании; по корпоративным счетам компаний, чей доход более, чем на 50% определяется как пассивный (дивиденды, проценты, роялти, арендные платежи) — и в страну резиденства компании, и в страну резидентства ее бенефициара.

Важно отметить, что фактически усиление контроля за иностранными активами произошло во всех странах, присоединившихся к автоматическому обмену, а не только в РФ. Процесс информирования между кредитными организациями и налоговиками стран соответствует уже общемировой тенденции к прозрачности и открытости в целях противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.

Актуальные изменения

Параллельно, требования российского законодательства также видоизменяются в сторону увеличения и ужесточения.

Иностранные счета

Теперь валютные резиденты РФ обязаны уведомлять налоговую службу о счетах (вкладах), открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка.

Это относится, например, к счетам в платежных системах, брокерским счетам и др.

Кроме того, с 1 января 2021 года при предоставлении соответствующих отчетов для резидентов устанавливаются требования об указании не только информации о движении денежных средств, но и сведений об иных финансовых активах.

Новая форма отчета предполагает заполнение информации об операциях с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (опционами, форвардами, фьючерсами), долями участия в капитале юридических лиц и структур без образования юридического лица, правах требования из договоров страхования и иными финансовыми активами.

Административная нагрузка на физических лиц в связи с открытыми за рубежом счетами постепенно увеличивается, и на сегодняшний день вместо отчета об остатках на счетах в налоговую требуется предоставить полноценный отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов.

Исключение составляют случаи, когда страна, где расположен банк или иная финансовая организация, является членом ЕАЭС или же участвует в автоматическом обмене с Россией и оборот или остаток по счету не превышают установленную сумму, эквивалентную 600 000 руб.

Исходя из практики, налоговая служба РФ проявляет дополнительный интерес к тем лицам, которые осуществляют инвестиции на фондовом рынке, поскольку от ФНС регулярно поступают запросы, в том числе, в отношении документов, подтверждающих операции по ценным бумагам.

Контролируемые иностранные компании (КИК)

К нормам, обязывающим российских налоговых резидентов подавать уведомления об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях, а также об уплате налога с нераспределенной прибыли КИК, добавлено требование об обязательном предоставлении в налоговую службу отчетности по контролируемым иностранным компаниям одновременно с уведомлением о КИК по соответствующему периоду.

Ранее отчетность было необходимо подавать только по дополнительному запросу от налоговой.

В разы увеличены штрафные санкции за несоблюдение предусмотренных Налоговым кодексом обязанностей: если до принятия правок в НК РФ совокупный штраф за несвоевременную подачу/неподачу уведомления о КИК и непредставление отчетности контролируемой иностранной компании по запросу ФНС составлял 200 000 руб., то с 2021 года предприниматели-контролирующие лица заплатят за аналогичные правонарушения 1 000 000 руб. (с той поправкой, что для предоставления отчетности теперь даже не нужен запрос из налоговой — ее предоставление является общим требованием).

По какой-то причине само наличие законодательства о КИК, действующего без учета последних правок уже более шести лет, до сих пор вызывает удивление как со стороны предпринимателей, как планирующих открыть иностранную компанию, так и тех, кто имеет бизнес за границей на протяжении нескольких лет. За последний период налогоплательщики отмечают массовое поступление запросов из российских налоговых, причем не только в связи с нарушением обязанности по подаче уведомлений, но и по вопросам заполнения поданных форм: расчета доли владения, прибыли и пр.

Можно сделать вывод о том, что, получив в рамках автоматического обмена существенный объем информации о финансовых счетах контролируемых российскими резидентами иностранных компаний, ИФНС все активнее берется за вопрос анализа поданных уведомлений и проверки выполнения налогоплательщиками обязанности по корректному исчислению и уплате налогов.

Комплексно установленные законодательно требования, а также автоматический обмен налоговой информацией становятся эффективным рабочим инструментом по контролю за финансовыми активами российских резидентов и соблюдением налогового и валютного законодательства.

Что с этим делать?

Таким образом, увеличение количества запросов к российским резидентам и последующее наложение штрафов за нарушение предусмотренных налоговым и валютным законодательством норм следует не только из изменения политики России по данному вопросу, но и из того факта, что наличие иностранных активов теперь отследить достаточно просто. Процедура автоматического обмена проходит электронно, и за те несколько лет, в течение которых он действует в России, можно говорить о том, что теперь налоговые органы (по крайней мере, ИФНС в Москве и Санкт-Петербурге, а также некоторых других крупных городов России) уверенно пользуются данным ресурсом. Налоговым инспекторам остается соотнести объем сведений, полученных в рамках автоматического обмена, с поданными уведомлениями и вычислить правонарушителей.

При этом, схожее расширение круга обязанностей резидентов и ужесточение санкций за совершение нарушений в налоговой сфере прослеживается и в других странах, и нельзя говорить о том, что какая-либо из юрисдикций более заинтересована в контроле своих резидентов. Изначально нацеленный на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, автообмен финансовой информацией позволяет государственным органам всех участвующих государств тщательнее отслеживать наличие у них иностранных активов и совершение правонарушений.

Для добросовестных налогоплательщиков введенные изменения заметны именно в части дополнительных оснований для отчета перед налоговой, то есть бюрократических и временных затрат. Если же предприниматель осознает, что имело место нарушение сроков выполнения обязательств, предоставление некорректной информации, разумным шагом будет предвосхитить запросы от налоговой и наложение штрафов, предоставив в ФНС необходимые уведомления и уточнения. В некоторых случаях это позволяет снизить штрафы, поскольку налоговая имеет тенденцию идти навстречу добросовестным налогоплательщикам.