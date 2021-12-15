Подотчетные суммы: рекомендации налогового консультанта

Рассмотрим риски, когда деньги выдаются подотчет: дефекты авансовых отчетов и прилагаемых к ним документов. А также ситуацию, когда подотчетные суммы по разным причинам персонал не возвращает.

Когда подотчет могут признать доходом сотрудника

Можно взять сумму в подотчет и больше никогда о ней не думать. Этот способ в некоторых компаниях является одним из способов получения наличных. Но что дальше?

В целях налога на прибыль расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты на деятельность, направленную на получение дохода (п. 1 ст. 252 НК РФ). Обоснованными принято считать те расходы, которые понесли именно в интересах развития и функционирования компании. Эти же расходы одновременно должны подтверждаться правильно оформленными документами.

Правильный документ содержит обязательные реквизиты: название и дату документа, наименование компании (ИП), суть сделки, величину натурального или денежного измерения хозяйственной операции, должность лица, совершившего операцию и ответственного за ее оформление, подпись. Дефекты документов могут стать основанием доначисления налога на прибыль, а также взносов и НДФЛ по сотруднику, который предоставил такие дефектные документы.

Приведем несколько примеров. В деле, которое дошло до Верховного суда (определение от 09.03.2016 № 302—КГ16—450), судьи признали правоту налоговой инспекции, которая признала полученный подотчет доходом сотрудника и доначислила НДФЛ. Причина — сотрудник приложил к авансовому отчету документы, где не были указаны должность и ФИО лица, который подписал документ. В товарных чеках наименование товаров указано как «хозяйственные расходы» или «канцелярские расходы». Отсутствовали даты составления документов, а также не заполнены графы «количество»,«цена товара».

В деле от 23.05.2016 №Ф08—2743/2016 Арбитражный суд Северо—Кавказского округа указал, что отсутствие в документе тех или иных реквизитов автоматически ставит под сомнение факт совершения сделки, а значит — и документальное подтверждение расходов. Так как расходов в интересах компании не было, то в этом деле подотчетные суммы тоже признали доходом сотрудника.

Часто возникает вопрос с кассовыми чеками как с документами, подтверждающими расходы. Кассовый чек по общему правилу обязателен, но есть исключительные случаи, когда продавец товара или услуги не использует кассу правомерно.

Закон не обязывает покупателя устанавливать должен продавец использовать кассу и оформлять чеки или нет. Однако сотрудник должен знать: если ему не дают обычный чек, он имеет право потребовать товарный с обязательными реквизитами. Это номер и дата товарного чека, наименование и ИНН продавца, наименование и количество товара, сумма оплаты, должность, ФИО, подпись лица, оформившего товарный чек. Это позволит признать расходы в налоговом учете (письмо Минфина от 16.08.2017 № 03—01—15/52653).

Инспекторам ничего не мешает узнать, должен ли продавец применять кассовую технику. Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, сотрудник—покупатель не обязан знать должен ли продавец применять ККТ. С другой стороны, если при проверке выяснится, что продавец должен применять ККТ, но дает только товарный чек, то расходы снимут.

Минфин в письме от 22.01.2020 № 03—03—06/1/3300 разъясняет, что, если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с нарушением законодательства РФ, расходы по такому авансовому отчету не учитываются для целей налога на прибыль организации, так как не имеют надлежащего документального подтверждения.

Предметом спора часто становятся транспортные документы. Для подтверждения транспортных расходов в командировке одного проездного билета недостаточно — еще нужны кассовые чеки. Исключение: оплата билетов в общественном транспорте.

В 2021 г. можно использовать электронные чеки в качестве подтверждения расходов. Например, если закупку оформляли через интернет и продавец прислал электронный чек, его необходимо распечатать и представить вместе с авансовым отчетом. На это указывает Минфин в письме от 21.04.2017 № 03—01—15/24307.

Как снизить «подотчетные» риски

Рекомендация № 1. Поработайте с сотрудниками

Проведите разъяснительную работу с сотрудниками по получению, оформлению и предоставлению в бухгалтерскую службу документов, подтверждающих расходы по авансовому отчету.

Избегайте подтверждения расходов без кассовых чеков. Расходы по авансовому отчету, к которому приложены какие-либо документы, оформленные не с помощью онлайн-кассы, могут быть признаны документально неподтвержденными. Обращайте внимание на форму чеков.

Рекомендация № 2. Контролируйте сроки оформления подотчетных документов

Утвердите правила, по которым будете определять срок подотчета, и разработайте систему внутреннего контроля за их соблюдением.

По общим требованиям работник обязан отчитаться о подотчетных суммах в течение 3 рабочих дней с момента окончания срока выдачи подотчета. Срок подотчета определяет руководитель при его согласовании. Фактически, на сегодняшний день он может быть любым.

Обратите внимание: подотчетные суммы на командировку по сроку ограничены ее длительностью. После возвращения из командировки сотрудник обязан представить авансовый отчет с документами в течение 3 рабочих дней. Компания может установить и более короткий срок сдачи авансового отчета, например, 1 день. Однако увеличить его нельзя.

Если сотрудник не представит авансовый отчет или не вернет неизрасходованные подотчетные средства, то высока вероятность, что налоговая признает эти выплаты его доходом еще до истечения срока исковой давности (определение Верховного суда от 03.02.2020 № 310—ЭС19—28047).

Особенно часто невозвратом сумм, выданных подотчет, грешат руководители. Они действуют по принципу «я тут главный, что хочу, то и делаю». Если со дня, когда сотрудник должен был отчитаться по подотчетным суммам, пройдет более трех лет — срок исковой давности, компании придется исчислить НДФЛ и взносы.

Рекомендация № 3. Если сроки пропущены, оформите долг

Зависшие миллионы на счетах подотчета — дурной тон. Налоговый инспектор обязательно обратит на это внимание.

Если подотчетник не отчитался своевременно, подпишите с ним соглашение о возврате долга, чтобы избежать доначислений НДФЛ и взносов. Это действие прерывает срок исковой давности (ст. 203 НК РФ, п. 20 постановления Пленума ВАС от 29.09.2015 № 43). С этого дня срок начинает отсчитываться заново. Данный шаг означает, что компания принимает меры и имеет все шансы вернуть деньги, не потраченные на указанные при получении подотчета цели. В соглашении можно указать даты и суммы погашения.

Нужно понимать, что эти суммы должны быть в итоге возвращены компании, а не существовать только на бумаге. Бесконечное переподписание соглашения с указанием новых сроков однажды может быть признано злоупотреблением права.

Настанет час, когда все суммы засчитают в доход сотрудника со всеми вытекающими для компании последствиями.

С 1 января 2020 г. доначисленный в ходе проверки НДФЛ платит компания. Ранее НК РФ устанавливал правило, по которому такие суммы взыскивали с самого физлица. Теперь ситуация изменилась. Доначисленный НДФЛ перестал быть проблемой физлица и стал проблемой компании. Работодатель вправе взыскать налог с сотрудника регрессом, сославшись на факт совершения работником противоправных действий. Однако это непростое дело. Участниками историй с крупными суммами вряд ли будут рядовые менеджеры.

Примеры из жизни

Кейс № 1. При выездной проверке налоговый инспектор обнаружил, что руководитель компании получил в подотчет 30 млн руб., а главный бухгалтер — 9 млн руб. Денежные средства выдавали наличными или перечисляли на карту. Авансовые отчеты фактически были пустыми и присутствовали частично. Оправдание компании, что часть документов безвозвратно утеряли в огне котла, не устроило сначала налогового инспектора, а потом и судейский состав.

Итог: подотчетные средства признали доходом физлица из-за отсутствия документов, подтверждающих расходование денег на нужды и цели компании. Были доначислены приличные суммы: 5 млн рублей НДФЛ, 420 тыс. рублей страховых взносов, пени и штрафы.

Подробности можно посмотреть в постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.10.2020 №А66—6506/2019.

Кейс № 2. Верховный суд 03.02.2020 рассмотрел дело № 310—ЭС19—28047, в котором подтвердил правомерность доначисления НДФЛ по невозвращенным подотчетным суммам.

Директор компании получил в подотчет в течение 3 лет больше 20 млн рублей в подотчет. Авансовые отчеты представил на сумму всего 350 тыс. рублей. В итоге все остальное проверяющие признали официальным доходом директора.

Суд указал, что при отсутствии доказательств, подтверждающих расходование подотчетных сумм, согласно ст. 210 НК РФ указанные денежные средства являются доходом подотчетного лица. Они подлежат включению в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Цена вопроса — 4,5 млн рублей в виде налога, пени, штрафа. При этом инспекция не посчитала доход связанным с трудовой деятельностью, а то бы еще и взносы доначислила.

Резюмируем

Каждую ситуацию суд рассматривает с учетом конкретных обстоятельств. Чтобы подотчетные суммы у сотрудника не превратились в его доход, а компании не доначислили налог на прибыль, НДФЛ и взносы, необходимо соблюдать простые правила:

Компания должна принимать меры по возврату денег. До истечения срока исковой давности компания имеет шанс получить деньги, а значит, это не доход сотрудника.

Лучше изначально понимать цели выдачи денег в подотчет и устанавливать длительный срок, но в рамках разумного. Тогда до истечения этого срока признать суммы доходом сотрудника налоговой будет сложно.

Директорам важно научиться отличать подотчет от займа или дивидендов. Тогда и проблем будет меньше.

В качестве универсальной рекомендации — совет от древнегреческих мудрецов: «Мера во всем».