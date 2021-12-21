«Утренний бухгалтер». Готовятся новые поправки в 115-ФЗ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Для банковских клиентов создадут новый черный список. В Госдуме разрабатывают поправки в знаменитый 115-фз.
Минтруд рассказал, когда и как сдавать СЗВ-ТД при приеме на работу совместителя.
В КоАП в скором времени все-таки внесут поправки, которые снижают штрафы для малого бизнеса. Верим в лучшее.
Работать в отпуске по уходу можно будет не больше 4 часов в день. Такое правило будет действовать с 1 июля 2022 года.
Близится конец года, а вы все еще не разобрались, как правильно работать с самозанятыми, чтобы потом к вам не постучали налоговики? Тогда скорее на бесплатный вебинар: он уже сегодня.
Чтобы не запутаться с грядущей сдачей годовой отчетности, подготовьтесь заранее!
А если готовиться с топовым экспертом в своем деле — Эльвирой Митюковой — дело пойдет еще лучше!
На семинаре 24 декабря«Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, „Аренда“, „ОС“, лизинг, ремонт, бензин» вы узнаете:
- как учитывать по новым ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы;
- как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по новым правилам по ФСБУ 25/2018;
- изменения по путевым листам, транспортным документам и иным расходам, связанным с содержанием основных средств.
Внимание! Мы уже начинаем делиться знаниями и предлагаем вам скачать бесплатное пособие, в котором собраны все ключевые изменения ФСБУ 5/2019!
Новости
- Налоговики смогли доказать дробление, но доначислить им суды не дали
- Работать в отпуске по уходу можно будет не больше 4 часов в день
- При продаже будущей квартиры в недостроенном доме базу по НДФЛ можно уменьшить только на расходы
- Снижают штрафы для малого бизнеса. Проект уже в Думе
- При реорганизации в форме присоединения база по страховым взносам начинает идти с нуля
- При приеме совместителя на следующий день надо сдать СЗВ-ТД
- Для банковских клиентов создадут новый черный список
- Откаты в госзакупках составили 6,6 трлн руб.
- В 2022 году налог с процентов по вкладам будет меньше
- Как правильно общаться с инспекторами? Бесплатный вебинар уже завтра
- 3-НДФЛ можно будет сдать через Госуслуги
- Как правильно работать с самозанятыми: бесплатный вебинар завтра
- Чем обеспокоены бухгалтеры. Составляем программу обучения на 2022 год: нужна ваша помощь
- Если недостроенная квартира досталась вам бесплатно, НДФЛ платить не придется
- Налоговики не хотят признавать, что бухгалтер ответила на требование, и собираются оштрафовать. Все хотят премии?
- Семьям с детьми хотят платить по 10 000 рублей в месяц
- В 2022 году стоит инвестировать на срок от трех лет, предупредил эксперт
- Клиенты «Открытия», расскажите, как вам банк?
- Новация долга после цессии не является доходом
- Вакансия «бухгалтер-курьер». Просто начальный уровень профессии, но бухгалтеры возмутились
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События
Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?
Дата проведения: 27 декабря, понедельник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 декабря, пятница
Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА
Дата проведения: 23 декабря, четверг
К чему налоговики придираются в договорах?
Дата проведения: 22 декабря, среда
«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»
Дата проведения: 22 декабря, среда
Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?
Дата проведения: 22 декабря, среда
Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 декабря, среда
Статьи
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95940 от 26.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Новация долга после цессии не является доходом
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96062 от 26.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если недостроенная квартира досталась вам бесплатно, НДФЛ платить не придется
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/В-1343 от 29.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При приеме совместителя на следующий день надо сдать СЗВ-ТД
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/17334@ от 13.12.2021
ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/3065@ от 10.03.2021
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