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«Утренний бухгалтер». Готовятся новые поправки в 115-ФЗ

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Для банковских клиентов создадут новый черный список. В Госдуме разрабатывают поправки в знаменитый 115-фз.

Минтруд рассказал, когда и как сдавать СЗВ-ТД при приеме на работу совместителя.

В КоАП в скором времени все-таки внесут поправки, которые снижают штрафы для малого бизнеса. Верим в лучшее.

Работать в отпуске по уходу можно будет не больше 4 часов в день. Такое правило будет действовать с 1 июля 2022 года.

Близится конец года, а вы все еще не разобрались, как правильно работать с самозанятыми, чтобы потом к вам не постучали налоговики? Тогда скорее на бесплатный вебинар: он уже сегодня.

Чтобы не запутаться с грядущей сдачей годовой отчетности, подготовьтесь заранее!

А если готовиться с топовым экспертом в своем деле — Эльвирой Митюковой — дело пойдет еще лучше!

На семинаре 24 декабря«Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, „Аренда“, „ОС“, лизинг, ремонт, бензин» вы узнаете:

  • как учитывать по новым ФСБУ 6/2020 и 26/2020 основные средства и транспорт. Разница в учете с запасами (ФСБУ 5/2019). Когда недвижимость отражается, как запасы;
  • как учитывать арендованные основные средства на балансе организации по новым правилам по ФСБУ 25/2018;
  • изменения по путевым листам, транспортным документам и иным расходам, связанным с содержанием основных средств.

Подробнее о семинаре тут

Внимание! Мы уже начинаем делиться знаниями и предлагаем вам скачать бесплатное пособие, в котором собраны все ключевые изменения ФСБУ 5/2019!

Новости

События

Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?

Дата проведения: 27 декабря, понедельник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 декабря, пятница

Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Набор! Для прохождения тестирования при трудоустройстве на практике: МСФО; Трансформация; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Налоги; Право; Аудит МСА

Дата проведения: 23 декабря, четверг

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 22 декабря, среда

«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»

Дата проведения: 22 декабря, среда

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 декабря, среда

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Прошел год с тех, пор как компании начали применять ФСБУ 5/2019, но до сих пор мало, кто в нем разобрался. А зря. В стандарте есть революционные изменения.

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🔒 Работникам теперь надо подробно рассказывать об их трудовых правах

В 2022 году надо будет показывать сотрудникам документы, газеты или видеоролики, чтобы ознакомить их с условиями труда.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/95940 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Новация долга после цессии не является доходом

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96062 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если недостроенная квартира досталась вам бесплатно, НДФЛ платить не придется

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/В-1343 от 29.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При приеме совместителя на следующий день надо сдать СЗВ-ТД

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/17334@ от 13.12.2021

ФНС РФ: Письмо № СД-4-11/3065@ от 10.03.2021

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