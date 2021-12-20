«Утренний бухгалтер». Вносить изменения в ЕГРЮЛ надо по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Поменялось заявление Р13014 о регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Новую форму надо использовать с 18 декабря.
Вести с полей цифровизации: серверы ГИБДД залило водой из-за коммунальной аварии и люди не могут получать права и регистрировать автомобили.
Роструд разобрал ситуацию, когда работника заставили перейти на электронную трудовую. Спойлер: отказаться от ЭТК никак нельзя, это не предусмотрено законом.
Бухгалтеры (и не только они) жалуются на эмоциональное выгорание перед Новым годом. Вы как, держитесь?
Как налоговики вычисляют необоснованную налоговую выгоду и что это, по их мнению, такое — разберем на сегодняшнем бесплатном вебинаре, не забудьте зарегистрироваться.
Новости
- При продаже унаследованной квартиры базу по НДФЛ можно уменьшить на расходы
- Штрафы для малого бизнеса будут меньше
- Работодатель предоставит социальный вычет с начала года, даже если обратиться за ним в середине года
- Федеральное законодательство, СанПиН и прочие требования: что изменилось, и как общепиту работать в 2022
- Банковские гарантии для возмещения НДС будут электронными
- Как не попасть на огромные штрафы с иностранными работниками? Бесплатный вебинар
- Вас предупредят о положенных соцвыплатах
- С международных IT-компаний хотят собирать налоги в России
- Бухгалтер за пять лет выплатила себе 11 млн руб. стипендий за счет бюджета
- Как защититься от обвинений налоговиков в схематозе? Бесплатный вебинар
- ИП на УСН может перейти на ПСН в середине года, даже если у него одна деятельность в одном городе
- Ключевую ставку повысили до 8,5% годовых
- С 18 декабря вносить изменения в ЕГРЮЛ надо по новой форме
- Бизнесмена могут посадить на 10 лет из-за махинаций по контрактам с мэрией
- Хотите знать, как налоговики ловят схематозников? Держите их внутренний регламент
- С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами
- На новых сотрудников не надо сдавать СЗВ-ТД с выбором бумажной трудовой, если от них нет заявления
- Переводы по СБП до 1,4 млн руб. между своими счетами хотят сделать без комиссий
- Компании отказали в вычетах на 6,4 млн руб., потому что иностранный контрагент на момент сделки не существовал. Но суды это не убедило
- Бухгалтеры рассказали, как у них начинается утро. Точно не с пасьянса
- ЦБ хочет запретить покупать криптовалюту
- Путин: у крупного бизнеса растет прибыль и зарплаты сотрудников
- Путин поручил доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах
- В Краснодарском крае с 30 декабря без QR-кода не заселят в отель
- Большинство бухгалтеров заявили об эмоциональном выгорании. Работа больше не приносит радости
- При продаже доли в квартире вычет в 1 миллион распределяется в пропорции
- Люди хотят получать уведомления на налоги через Госуслуги
- Расходы на электронный авиабилет для подотчетника подтвердит бумажная квитанция к нему
- Отказаться от электронной трудовой книжки нельзя, даже если вам ее навязали насильно
- В России второй день не выдают права и не регистрируют автомобили. Серверы ГИБДД залило водой
События
Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 24 декабря, пятница
Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты
Дата проведения: 23 декабря, четверг
Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме
Дата проведения: 23 декабря, четверг
К чему налоговики придираются в договорах?
Дата проведения: 22 декабря, среда
«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»
Дата проведения: 22 декабря, среда
Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?
Дата проведения: 22 декабря, среда
Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 22 декабря, среда
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 21 декабря, вторник
Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор
Дата проведения: 21 декабря, вторник
Статьи
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— Плюсы и минусы платежей по QR-кодам
Не путайте: речь, конечно, не про ковидные.
— Учет брака на производстве: что нужно знать бухгалтеру
Частое явление на производстве — бракованная продукция. Читайте, как правильно вести учет брака документально и в программе «1С». Неправильное отражение брака в бухгалтерском и налоговом учете вызовет вопросы у налоговой инспекции.
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— Что надо знать кадровику про обязанности специалиста по закупкам
Разберемся, что включают в себя эти обязанности и какими законами регулируются.
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Минфин пояснил, надо ли платить НДФЛ и взносы с выплат иностранцам, работающим за пределами России, по договорам подряда или оказания услуг.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96976 от 30.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на электронный авиабилет для подотчетника подтвердит бумажная квитанция к нему
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96069 от 26.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже доли в квартире вычет в 1 миллион распределяется в пропорции
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94601 от 23.11.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами
Минтруд РФ: Письмо № 14-1-1061 от 24.05.2013
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96339 от 29.11.2021
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