«Утренний бухгалтер». Вносить изменения в ЕГРЮЛ надо по новой форме

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Поменялось заявление Р13014 о регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Новую форму надо использовать с 18 декабря.

Вести с полей цифровизации: серверы ГИБДД залило водой из-за коммунальной аварии и люди не могут получать права и регистрировать автомобили.

Роструд разобрал ситуацию, когда работника заставили перейти на электронную трудовую. Спойлер: отказаться от ЭТК никак нельзя, это не предусмотрено законом.

Бухгалтеры (и не только они) жалуются на эмоциональное выгорание перед Новым годом. Вы как, держитесь?

Как налоговики вычисляют необоснованную налоговую выгоду и что это, по их мнению, такое — разберем на сегодняшнем бесплатном вебинаре, не забудьте зарегистрироваться.

Новости

События

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 декабря, пятница

Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме

Дата проведения: 23 декабря, четверг

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 22 декабря, среда

«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»

Дата проведения: 22 декабря, среда

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 декабря, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Закон о QR-кодах в общественных местах все-таки приняли

Он начнет действовать с 1 февраля.

— Чек-лист по графику отпусков на 2022 год

Скорее всего, вы уже начали, а может быть, и закончили готовить такой документ. Рассказываем, в чем вы могли ошибиться и на какие детали надо обратить внимание.

— Плюсы и минусы платежей по QR-кодам

Не путайте: речь, конечно, не про ковидные.

— Учет брака на производстве: что нужно знать бухгалтеру

Частое явление на производстве — бракованная продукция. Читайте, как правильно вести учет брака документально и в программе «1С». Неправильное отражение брака в бухгалтерском и налоговом учете вызовет вопросы у налоговой инспекции.

— Прослеживаемость и декларирование НДС. Как с этим работать в 1С?

Разберем нововведения в учете и их поддержку в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.

— Что надо знать кадровику про обязанности специалиста по закупкам

Разберемся, что включают в себя эти обязанности и какими законами регулируются.

— Бизнес под защитой: как зарегистрировать товарный знак, для чего это нужно и сколько стоит

Предприниматели иногда не подозревают, как важно вовремя регистрировать товарный знак. Есть убеждение, что регистрация нужна только крупным компаниям и корпорациям. Это миф – товарный знак нужен даже микробизнесу. Почему предприниматели должны разбираться в этой теме? Что может случиться, если не регистрировать товарный знак?

— «Ночной бухгалтер». Мы узнали, как ФНС будет ловить бумажный НДС и другую «чернуху»

У налоговиков появился свой «Молот ведьм» — внутренний регламент ФНС, как искать и наказывать продавцов бумажного НДС, обнальщиков и прочую «чернуху». Редакция «Клерка» раздобыла текст: там много любопытного.

— Кому точно подойдет бухгалтерский аутсорсинг

По поводу аутсорсинга часто разгораются нешуточные споры. Одни — за передачу обслуживания сторонней компании, другие против. Есть и те, кто держит нейтралитет — надо смотреть по ситуации. Мы решили поглубже вникнуть в баталии.

🔒 Когда вам не нужно платить НДФЛ и взносы с выплат иностранцам

Минфин пояснил, надо ли платить НДФЛ и взносы с выплат иностранцам, работающим за пределами России, по договорам подряда или оказания услуг.

— ФСБУ 5/2019: тихая революция

Прошел год с тех, пор как компании начали применять ФСБУ 5/2019, но до сих пор мало, кто в нем разобрался. А зря. В стандарте есть революционные изменения.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96976 от 30.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на электронный авиабилет для подотчетника подтвердит бумажная квитанция к нему

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96069 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже доли в квартире вычет в 1 миллион распределяется в пропорции

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94601 от 23.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами

Минтруд РФ: Письмо № 14-1-1061 от 24.05.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96339 от 29.11.2021

Обсуждаемые темы форума

— Выплата зарплаты директору-единственному участнику ООО

— Учёт затрат в 1С Комплексная автоматизация

— Больничный сотруднику без стажа

— Затраты лизингодателя до передачи в лизинг предмета аренды

— Одно нко хочет сделать бесплатный марафон

— Учёт валютных поступление в книге учёта доходов ПСН

— Последствие по начислению НДФЛ с зарплаты за счет субсидий

— Принципы внутреннего контроля в УП

— Обособленное подразделение

— Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности

— 31 декабря выходной

— Маркировка для чайников

— Аннулирование заявления на патент

— Срок давности исчисления пени по доходам НДФЛ

— Запись в трудовой при перевод с совместительства на основное

— Расходы на ДМС в налоговом учете

— ИП УСН + патент

— Ндс к вычету при 148 нк рф

— На баланс ресторана не встала АП из принятой ТТН

— Сдача Декларации по УСН после исключения из ЕГРЮЛ