Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

«Утренний бухгалтер». Вносить изменения в ЕГРЮЛ надо по новой форме

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Обзоры для бухгалтера
Версия для печати

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Поменялось заявление Р13014 о регистрации изменений в ЕГРЮЛ. Новую форму надо использовать с 18 декабря.

Вести с полей цифровизации: серверы ГИБДД залило водой из-за коммунальной аварии и люди не могут получать права и регистрировать автомобили.

Роструд разобрал ситуацию, когда работника заставили перейти на электронную трудовую. Спойлер: отказаться от ЭТК никак нельзя, это не предусмотрено законом.

Бухгалтеры (и не только они) жалуются на эмоциональное выгорание перед Новым годом. Вы как, держитесь?

Как налоговики вычисляют необоснованную налоговую выгоду и что это, по их мнению, такое — разберем на сегодняшнем бесплатном вебинаре, не забудьте зарегистрироваться.

Новости

События

Новое в учете основных средств и транспорта в 2021-2022 гг.: ФСБУ, «Аренда», «ОС», лизинг, ремонт, бензин (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 24 декабря, пятница

Как оформлять отношения с фрилансером? Научим избегать штрафов от налоговой

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Пережить налоговую проверку: мастер-класс адвоката про методы защиты

Дата проведения: 23 декабря, четверг

Главная новость годовой отчетности: 6-НДФЛ за 2021 год сдаем по новой форме

Дата проведения: 23 декабря, четверг

К чему налоговики придираются в договорах?

Дата проведения: 22 декабря, среда

«Применение электронного кадрового документооборота в 2022 году (обзор изменений в трудовом законодательстве)»

Дата проведения: 22 декабря, среда

Как работать с ПБУ 18/02 в 1С БП 8.3 в связи с введением новых ФСБУ?

Дата проведения: 22 декабря, среда

Строительство: изменения 2021-2022 г. по ДДУ. Новое в учете и отражении строительных затрат в отчетности застройщика (22-23 декабря 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 22 декабря, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Как правильно работать с самозанятыми: открытый разговор

Дата проведения: 21 декабря, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер». Закон о QR-кодах в общественных местах все-таки приняли

Он начнет действовать с 1 февраля.

Чек-лист по графику отпусков на 2022 год

Скорее всего, вы уже начали, а может быть, и закончили готовить такой документ. Рассказываем, в чем вы могли ошибиться и на какие детали надо обратить внимание.

Плюсы и минусы платежей по QR-кодам

Не путайте: речь, конечно, не про ковидные.

Учет брака на производстве: что нужно знать бухгалтеру

Частое явление на производстве — бракованная продукция. Читайте, как правильно вести учет брака документально и в программе «1С». Неправильное отражение брака в бухгалтерском и налоговом учете вызовет вопросы у налоговой инспекции.

Прослеживаемость и декларирование НДС. Как с этим работать в 1С?

Разберем нововведения в учете и их поддержку в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.

Что надо знать кадровику про обязанности специалиста по закупкам

Разберемся, что включают в себя эти обязанности и какими законами регулируются.

Бизнес под защитой: как зарегистрировать товарный знак, для чего это нужно и сколько стоит

Предприниматели иногда не подозревают, как важно вовремя регистрировать товарный знак. Есть убеждение, что регистрация нужна только крупным компаниям и корпорациям. Это миф – товарный знак нужен даже микробизнесу. Почему предприниматели должны разбираться в этой теме? Что может случиться, если не регистрировать товарный знак?

«Ночной бухгалтер». Мы узнали, как ФНС будет ловить бумажный НДС и другую «чернуху»

У налоговиков появился свой «Молот ведьм» — внутренний регламент ФНС, как искать и наказывать продавцов бумажного НДС, обнальщиков и прочую «чернуху». Редакция «Клерка» раздобыла текст: там много любопытного.

Кому точно подойдет бухгалтерский аутсорсинг

По поводу аутсорсинга часто разгораются нешуточные споры. Одни — за передачу обслуживания сторонней компании, другие против. Есть и те, кто держит нейтралитет — надо смотреть по ситуации. Мы решили поглубже вникнуть в баталии.

🔒 Когда вам не нужно платить НДФЛ и взносы с выплат иностранцам

Минфин пояснил, надо ли платить НДФЛ и взносы с выплат иностранцам, работающим за пределами России, по договорам подряда или оказания услуг.

ФСБУ 5/2019: тихая революция

Прошел год с тех, пор как компании начали применять ФСБУ 5/2019, но до сих пор мало, кто в нем разобрался. А зря. В стандарте есть революционные изменения.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/96976 от 30.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на электронный авиабилет для подотчетника подтвердит бумажная квитанция к нему

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/96069 от 26.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже доли в квартире вычет в 1 миллион распределяется в пропорции

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/94601 от 23.11.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами

Минтруд РФ: Письмо № 14-1-1061 от 24.05.2013

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/96339 от 29.11.2021

Обсуждаемые темы форума

Выплата зарплаты директору-единственному участнику ООО

Учёт затрат в 1С Комплексная автоматизация

Больничный сотруднику без стажа

Затраты лизингодателя до передачи в лизинг предмета аренды

Одно нко хочет сделать бесплатный марафон

Учёт валютных поступление в книге учёта доходов ПСН

Последствие по начислению НДФЛ с зарплаты за счет субсидий

Принципы внутреннего контроля в УП

Обособленное подразделение

Бух не выплачивает больничный без справки о инвалидности

31 декабря выходной

Маркировка для чайников

Аннулирование заявления на патент

Срок давности исчисления пени по доходам НДФЛ

Запись в трудовой при перевод с совместительства на основное

Расходы на ДМС в налоговом учете

ИП УСН + патент

Ндс к вычету при 148 нк рф

На баланс ресторана не встала АП из принятой ТТН

Сдача Декларации по УСН после исключения из ЕГРЮЛ

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

  • Длительность 25 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить