«Утренний бухгалтер». Критерий в 10 человек для 4-ФСС заработает только с отчета за 1 квартал 2022

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

ФСС рассказал, что новый критерий для сдачи отчета в электронном виде на отчетность за 2021 год не распространяется. Не расстраивайтесь, если у вас работает 11 человек, а форму вы уже сдали в бумажном виде.

Важный момент по декларации по налогу на прибыль: начислять ежемесячные авансы там не надо.

Вы же знали, кстати, что сдать отчетность можно через сайт ФНС? Отправить можно все, кроме НДС.

Идея с дистанционным закрытием больничных завоевывает все больше сторонников. Теперь предлагают ввести еще и открытие больничных в таком режиме.

Уже сегодня на бесплатном вебинаре расскажем, как применять новые ФСБУ в годовой отчетности: записаться можно здесь.

Новости

События

4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С

Дата проведения: 3 февраля, четверг

Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"

Дата проведения: 1 февраля, вторник

Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность

Дата проведения: 31 января, понедельник

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 31 января, понедельник

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 31 января, понедельник

Новый год — новая профессия: финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании

Дата проведения: 31 января, понедельник

Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 31 января, понедельник

Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 31 января, понедельник

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Похоже, суздальские налоговики взялись за владельцев квартир и домов, которые сдают посуточно. Сейчас инспекторы внимательно ходят по сайтам и ищут объявления о такой аренде.

— Как заполнить декларацию за 2021 год на УСН «Доходы за вычетом расходов»

За 2021 год сдается декларация по форме, утвержденной Приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. Это новая форма, несколько отличающаяся от той, которую сдавали за 2020 год.

— Правила блогов компаний и Рейтинга компаний на «Клерке»

Описание Рейтинга компаний и блогов компаний.

— «Ночной бухгалтер». На главбухов вешают подбор персонала. А еще им приходится заменять уборщиц

Бухгалтеров заставляют искать персонал. А если не найдешь — придется самому полы мыть. Абсурд? То ли еще бывает.

— Банкротство физлиц: мифы и реальность

За 2021 год в России появится около 200 тыс. новых банкротов-физлиц, что удвоит их общее число за все время существования гл. Х 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

— Обязательный аудит в 2022 году

Зачем вашей компании обязательный аудит? Разбираем топ причин заказать его как можно быстрее.

🔒 Кому, когда и сколько платить страховых взносов за сотрудников в 2022 году

Если у компании или предпринимателя есть работники, то за них обязательно платить страховые взносы. Давайте разбираться, как правильно это сделать.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 03-04-05/107586 от 29.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости С имущественного вычета удержат алименты: пример расчета

Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/53635 от 09.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/949 от 13.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если освобождение от НДС закончилось, можно взять на вычет НДС по старым покупкам

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