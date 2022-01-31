«Утренний бухгалтер». Критерий в 10 человек для 4-ФСС заработает только с отчета за 1 квартал 2022

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
ФСС рассказал, что новый критерий для сдачи отчета в электронном виде на отчетность за 2021 год не распространяется. Не расстраивайтесь, если у вас работает 11 человек, а форму вы уже сдали в бумажном виде.
Важный момент по декларации по налогу на прибыль: начислять ежемесячные авансы там не надо.
Вы же знали, кстати, что сдать отчетность можно через сайт ФНС? Отправить можно все, кроме НДС.
Идея с дистанционным закрытием больничных завоевывает все больше сторонников. Теперь предлагают ввести еще и открытие больничных в таком режиме.
Уже сегодня на бесплатном вебинаре расскажем, как применять новые ФСБУ в годовой отчетности: записаться можно здесь.
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События
4 новых ФСБУ с 2022 года: как перейти и как с ними работать в 1С
Дата проведения: 3 февраля, четверг
Мастер класс «Инновации в традиционном бизнесе — решения от экспертов PwC»
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Подготовка и аттестация профессиональных бухгалтеров в соответствии с проф. стандартом "Бухгалтер"
Дата проведения: 1 февраля, вторник
Новые ФСБУ и изменения в ПБУ: как сдавать годовую отчетность
Дата проведения: 31 января, понедельник
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2021-2022 гг. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 31 января, понедельник
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 31 января, понедельник
Новый год — новая профессия: финансовый директор, финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании
Дата проведения: 31 января, понедельник
Профессиональный рост для финансистов CPA: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА
Дата проведения: 31 января, понедельник
Новая профессия: «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 31 января, понедельник
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 03-04-05/107586 от 29.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости С имущественного вычета удержат алименты: пример расчета
Минфин РФ: Письмо № 03-04-07/53635 от 09.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/949 от 13.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Если освобождение от НДС закончилось, можно взять на вычет НДС по старым покупкам
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