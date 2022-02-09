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«Утренний бухгалтер». Стало ясно, как сдавать отчеты по вакансиям

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Отчитываться об имеющихся вакансиях работодатели будут на порталах, альтернативных «Работе в России».

Для упрощенного вычета по НДФЛ готовы бланки решений ФНС — их утвердили. Посмотреть, как они будут выглядеть, можно здесь.

Осторожно, мошенники. Трешовая статистика о том, на сколько «нагрели» злоумышленники жителей Челябинской области.

Опубликован новый приказ Минздрава, по которому можно будет получить QR-код при наличии антител. Правда, только с 21 февраля.

Полезная статья, которую стоит взять в сохраненки: разбираемся, может ли самозанятый работать с помощниками.

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Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/823 от 12.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За дорогую недвижимость люди платят повышенный налог

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