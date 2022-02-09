«Утренний бухгалтер». Стало ясно, как сдавать отчеты по вакансиям

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Отчитываться об имеющихся вакансиях работодатели будут на порталах, альтернативных «Работе в России».
Для упрощенного вычета по НДФЛ готовы бланки решений ФНС — их утвердили. Посмотреть, как они будут выглядеть, можно здесь.
Осторожно, мошенники. Трешовая статистика о том, на сколько «нагрели» злоумышленники жителей Челябинской области.
Опубликован новый приказ Минздрава, по которому можно будет получить QR-код при наличии антител. Правда, только с 21 февраля.
Полезная статья, которую стоит взять в сохраненки: разбираемся, может ли самозанятый работать с помощниками.
Новости
- Налоговики предполагают, что компания должна уточниться. А как же доказанные факты?
- Будут новые способы сдачи отчетов о вакансиях в ЦЗН
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- Больше половины компаний отправили сотрудников на удаленку
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- В счет долгов по зарплате предлагают забирать имущество работодателя. Сейчас можно только деньги
- Об аресте имущества можно узнать на сайте ФНС
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События
Новое в госзакупках в 2022 году. Какие привилегии для малого и среднего бизнеса
Дата проведения: 14 февраля, понедельник
Корректировки в связи с началом применения стандартов ФСБУ 6, ФСБУ 25
Дата проведения: 14 февраля, понедельник
Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях
Дата проведения: 12 февраля, суббота
Экстренный вебинар. Перевод сотрудников на удаленку из-за новой волны ковида
Дата проведения: 11 февраля, пятница
Как работать с наличкой в 2022 году. Контроль со стороны налоговиков и банков по 115-ФЗ
Дата проведения: 11 февраля, пятница
Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию
Дата проведения: 11 февраля, пятница
Дата проведения: 11 февраля, пятница
Воинский учет и бронирование в организациях: новое в алгоритме действий кадровой службы
Дата проведения: 11 февраля, пятница
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 10 февраля, четверг
Дата проведения: 10 февраля, четверг
Статьи
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1156@ от 02.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплату пострадавшего бизнеса надо отражать в 6-НДФЛ с кодом вычета 620
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/823 от 12.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости За дорогую недвижимость люди платят повышенный налог
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