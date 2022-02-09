«Утренний бухгалтер». Стало ясно, как сдавать отчеты по вакансиям

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Отчитываться об имеющихся вакансиях работодатели будут на порталах, альтернативных «Работе в России».

Для упрощенного вычета по НДФЛ готовы бланки решений ФНС — их утвердили. Посмотреть, как они будут выглядеть, можно здесь.

Осторожно, мошенники. Трешовая статистика о том, на сколько «нагрели» злоумышленники жителей Челябинской области.

Опубликован новый приказ Минздрава, по которому можно будет получить QR-код при наличии антител. Правда, только с 21 февраля.

Полезная статья, которую стоит взять в сохраненки: разбираемся, может ли самозанятый работать с помощниками.

Новости

События

Новое в госзакупках в 2022 году. Какие привилегии для малого и среднего бизнеса

Дата проведения: 14 февраля, понедельник

Корректировки в связи с началом применения стандартов ФСБУ 6, ФСБУ 25

Дата проведения: 14 февраля, понедельник

Престижная квалификация CPA для работы в транснациональных компаниях

Дата проведения: 12 февраля, суббота

Экстренный вебинар. Перевод сотрудников на удаленку из-за новой волны ковида

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Как работать с наличкой в 2022 году. Контроль со стороны налоговиков и банков по 115-ФЗ

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Новые ФСБУ-2022

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Воинский учет и бронирование в организациях: новое в алгоритме действий кадровой службы

Дата проведения: 11 февраля, пятница

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 10 февраля, четверг

Презентация программ CIPD

Дата проведения: 10 февраля, четверг

Статьи

— Введут ЕСН и четырехдневку: обзор главного на «Клерке»

Самые сумасшедшие новости прошедшей недели в нашем небольшом обзоре.

— «Утренний бухгалтер». Открывать больничные будут дистанционно

Теперь так будет по всей стране.

— Вводный инструктаж по охране труда в 2022 году

В нашей статье речь пойдет о самом первом вводном инструктаже, который проводится сразу при приеме лица на работу, а также о том, какими документами он оформляется, кто инструктирует сотрудников и какие сведения должны быть доведены до них.

— Тренды в индустрии альтернативных инвестиций: вино, машины, драгоценности

Ожидается, что индустрия альтернативных инвестиций вырастет на 59% к 2023 году, достигнув 14 триллионов долларов. Этот рост можно объяснить рядом внешних факторов, таких как изменения в законодательстве, экономические циклы и технологическое развитие.

— Амортизация ОС в отношении оборудования, которое временно не используется: что важно знать

Может ли организация учесть сумму начисленной амортизации в составе расходов по налогу на прибыль?

— Цитата дня. Про объективность

Помните нашумевшую идею о том, чтобы арестовывать имущество недобросовестных компаний без суда, чтобы они не успевали «замести следы»? Против этого законопроекта высказался Борис Титов.

— Невовремя начислили зарплату за декабрь. Что теперь будет?

Остервенелое вдохновение, с которым всякий раз под Новый год поднимается проблема сроков выплаты декабрьской зарплаты — это наглядный пример того, как неудачные формулировки в законах в сочетании с их причудливым толкованием создают проблемы на пустом месте — там, где по соображениям здравого смысла их просто не может быть.

— «Ночной бухгалтер». У бизнеса будут забирать имущество за долги по зарплате

Не можете нормально платить зарплату? Отключим газ. Шутка, конечно. На самом деле, за это надо забирать имущество, считает Генпрокуратура.

🔒 При оформлении отпуска рабочий год может сдвигаться из-за декрета и отстранения непривитых. Почему?

Ежегодный оплачиваемый отпуск дается за определенный период – рабочий год. Именно рабочий, а не календарный. Разберемся, как его определять.

— Правила и принципы новых ФСБУ: какие нюансы учитывать бухгалтеру

В этом году российские бухгалтеры, вдобавок к ФСБУ 5/2019 «Запасы», который они применяют уже год с лишним, столкнулись с еще четырьмя Федеральными стандартами бухгалтерского учета. Форумы завалены множеством вопросов и уточнений.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/1156@ от 02.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Зарплату пострадавшего бизнеса надо отражать в 6-НДФЛ с кодом вычета 620

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/823 от 12.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости За дорогую недвижимость люди платят повышенный налог

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