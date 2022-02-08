Амортизация ОС в отношении оборудования, которое временно не используется: что важно знать

Может ли организация учесть сумму начисленной амортизации в составе расходов по налогу на прибыль? Разбираемся с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Иреком Ситдиковым.

Исходная ситуация

В организации имеется оборудование — станок для сварки, станок лазерный для резки металла. В организации бывают периоды (один месяц, три месяца), когда станок для сварки временно не используется в хозяйственной деятельности организации и не приносит дохода (нет фактически подтвержденного расхода металла, нет заказов, отпуск сварщика).

Может ли организация учесть сумму начисленной амортизации в составе расходов по налогу на прибыль?

Ответ

Если организацией не осуществлен перевод неиспользуемого оборудования на консервацию, то организация вправе учесть сумму начисленной в налоговом учете амортизации по такому оборудованию в уменьшение налога на прибыль.

Обоснование ответа

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ, налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов (за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ).

При этом расходами признаются обоснованные (экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

В частности, в состав расходов, связанных с производством и (или) реализацией, включаются суммы начисленной амортизации (п. 2 ст. 253 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 257 НК РФ, имущество, используемое организацией в качестве средств труда для производства и реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) или для управления, относится для целей налогообложения прибыли к основным средствам (далее — ОС).

Для признания объекта ОС амортизируемым имуществом необходимо, чтобы он соответствовал требованиям, приведенным в п. 1 ст. 256 НК РФ:

принадлежность организации на праве собственности (за некоторыми исключениями, которые предусмотрены главой 25 НК РФ);

использование для извлечения дохода;

срок полезного использования должен превышать 12 месяцев;

первоначальная стоимость должна составлять более 100 000 руб.

Согласно п. 4 ст. 259 НК РФ, начисление амортизации по объектам амортизируемого имущества начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию. В целях подтверждения правомерности начисления амортизации, по мнению судей, необходимо наличие документов, подтверждающих факт ввода имущества в эксплуатацию (смотрите, например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.06.2013 N Ф01-9270/13).

В отдельных случаях (когда амортизируемое имущество фактически не используется организацией в целях извлечения прибыли) амортизация имущества в налоговом учете приостанавливается.

Так, в силу п. 3 ст. 256 НК РФ не амортизируются ОС:

переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование, за исключением ОС, переданных в безвозмездное пользование органам государственной власти и управления и органам местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям в случаях, если эта обязанность налогоплательщика установлена законодательством РФ;

переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью свыше трех месяцев. При расконсервации объекта ОС амортизация по нему начисляется в порядке, действовавшем до момента его консервации, а срок полезного использования продлевается на период нахождения объекта на консервации;

находящиеся по решению руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 12 месяцев, за исключением случаев, если ОС в процессе реконструкции или модернизации продолжают использоваться налогоплательщиком в деятельности, направленной на получение дохода;

зарегистрированные в Российском международном реестре судов на период нахождения их в этом реестре.

Исключение ОС из состава амортизируемого имущества по иным основаниям НК РФ не предусмотрено (смотрите письмо Минфина России от 20.12.2017 N 03-03-06/2/85189).

При этом в письмах финансового и налогового ведомств неоднократно отмечалось, что положения п. 3 ст. 256 НК РФ не предусматривают требования о прекращении начисления амортизации в случае отсутствия дохода от использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени. Следовательно, произвольное исключение имущества из состава амортизируемого, в том числе по критерию временного неполучения дохода, НК РФ не предусмотрено.

Если амортизируемое имущество организация использует частично и (или) определенное время оно находится в простое (без консервации), амортизация по нему не приостанавливается (письма Минфина России от 27.04.2020 N 03-03-06/1/34012, от 25.03.2013 N 03-03-06/2/9224, от 28.02.2013 N 03-03-10/5834, от 07.09.2012 N 03-03-06/2/100, от 25.01.2011 N 03-03-06/1/24, от 09.04.2010 N 03-03-06/1/246 и УФНС России по г. Москве от 20.10.2009 N 16-15/109549).

Аналогичное мнение высказывается в судах. Смотрите, например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 07.07.2015 N А27-11510/2014, Восемнадцатого ААС от 22.01.2015 N 18АП-14356/14, Двенадцатого ААС от 31.08.2012 N 12АП-7259/12, ФАС Западно-Сибирского округа от 13.04.2009 N Ф04-1948/2009.

По мнению судей (постановление ФАС Московского округа от 21.07.2011 N Ф05-6759/11 по делу N А41-19831/2010), положения ст. 270 НК РФ не содержат условий исключения из состава расходов сумм амортизации, начисленной по ОС, временно не используемым в процессе производства товаров (работ, услуг).

В постановлении ФАС Поволжского округа от 23.09.2008 N А55-3042/08 отмечается, что расходы в виде амортизации неэксплуатируемого основного средства, который находится во временном простое, признаваемом обоснованным, и является частью производственного цикла организации, соответствуют критериям п. 1 ст. 252 НК РФ и уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль организации.

ФАС Московского округа в постановлении от 13.09.2007 N КА-А40/9170-07 указал, что из определения амортизируемого имущества, данного в п. 1 ст. 256 НК РФ, не следует, что имущество постоянно должно использоваться для извлечения дохода. Налоговым периодом по налогу на прибыль в соответствии со ст. 285 НК РФ признается календарный год.

Иными словами, доход должен быть получен в течение налогового периода.

По вопросу порядка отражения в расходах амортизации организациями, ведущими производственную деятельность, начисленной в периодах, когда отсутствовал выпуск продукции (оборудование простаивало, однако не консервировалось), специалисты Минфина России в ряде писем отвечали, что сумма начисленной за месяцы простоя амортизации может быть признана в целях налогообложения прибыли в качестве расхода текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции в соответствии с п. 2 ст. 318 НК РФ.

Этот вывод основан на том, что суммы начисленной амортизации по ОС, используемым при производстве товаров, работ, услуг, относятся к прямым расходам (п. 1 ст. 318 НК РФ). Смотрите письма Минфина России от 09.04.2010 N 03-03-06/1/246, от 13.03.2009 N 03-03-06/1/141.

В письме от 09.06.2009 N 03-03-06/1/382 представители Минфина России разъяснили, что при отсутствии в отчетном (налоговом) периоде реализации при определении налоговой базы прямые расходы не учитываются. Аналогичный вывод представлен и в более позднем письме Минфина России от 04.12.2015 N 03-03-06/1/70838. Здесь отмечено, что все расходы, отнесенные в учетной политике налогоплательщиком к косвенным, формируют убыток отчетного года. При этом прямые расходы могут быть учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль лишь в том периоде, когда будет реализована готовая продукция. Смотрите также письмо УФНС России по г. Москве от 12.11.2007 N 20-12/107022.

Вместе с тем в других письмах, где также рассматривались различные ситуации простоя оборудования (по причине отсутствия заказов, аварии, ремонта), Минфин России разрешил учитывать начисленную за время простоя амортизацию (прямые расходы) в составе убытков, приравниваемых к внереализационным расходам (п. 2 ст. 265 НК РФ). Смотрите письма от 14.11.2011 N 03-03-06/4/129, от 04.04.2011 N 03-03-06/1/206, от 21.09.2010 N 03-03-06/1/601.

В период простоя начисленная амортизация никак не связана с производством товаров (работ, услуг) и их реализацией, и она фактически является убытком организации от простоя.

Согласно подп. 3 и 4 п. 2 ст. 265 НК РФ, потери от простоев по внутрипроизводственным причинам и не компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам приравниваются к внереализационным расходам.

Исходя из изложенного, вполне логично относить начисленную за время простоя амортизацию к внереализационным расходам на основании п. 2 ст. 265 НК РФ и полностью включать эти суммы в состав расходов текущего отчетного (налогового) периода.

Обращаем внимание, выраженная точка зрения является нашим экспертным мнением. Рекомендуем организации обратиться за письменными разъяснениями по данному вопросу также в налоговый орган по месту учета или непосредственно в Минфин России (подп. 1, 2 п. 1, п. 3 ст. 21 НК РФ).