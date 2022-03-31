Малому бизнесу снижают штрафы. Обзор поправок в КоАП

Одним из таких событий является вступающий в силу 6 апреля 2022 закон № 70-ФЗ от 26.03.2022, которым вносятся изменения в порядок назначения штрафов в качестве административного наказания для юридических лиц (организаций), а также их работников.

Как избежать двойного штрафа за одно нарушение

Первая группа изменений относится к ст. 2.1 КоАП и распространяется на все организации и их работников. По общему правилу, привлечь к административной ответственности можно было и организацию, и ее работника. Теперь появляется возможность избежать «двойного» наказания.

В соответствии новыми правилами юридическое лицо не подлежит административной ответственности за совершение административного правонарушения, если

за данное нарушение должностное лицо или иной работник данной организации привлечены к административной ответственности;

либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, (т. е. когда руководит организацией, например, управляющая компания) привлечен к административной ответственности.

лицом были приняты все предусмотренные законодательством Российской Федерации меры для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

Такими доказательствами в зависимости от вида правонарушения могут выступать, например, доказательства проведения плановых и внеплановых инструктажей, фиксация определенных обязанностей в должностных инструкциях, проведения служебных расследований, подтверждение привлечения виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности, направление требований, претензий и т. д.

Если за совершение административного правонарушения организацию уже оштрафовали:

в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 3.5 КоАП в размере сумме выручки от реализации товара (работы, услуги) либо сумме расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги) за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение,

или в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 3.5. КоАП в размере начальной (максимальной) цены гражданско-правового договора, предметом которого является поставка товара, выполнение работы или оказание услуги и который заключен от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования, а также бюджетным учреждением или иным юридическим лицом в соответствии с частями 1, 4 — 6 ст. 15 ФЗ от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, цене контракта, заключенного с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем),

то работник данного юридического лица либо его единоличный исполнительный орган, имеющий статус юридического лица, не подлежат административной ответственности.

Снижение размера штрафов

Вторым существенным изменением является введение новой ст. 4.1.2. КоАП, предусматривающей значительное снижение размера штрафа, назначаемого социально ориентированным некоммерческим организациям и малым предприятиям, в том числе к микропредприятий, не только в соответствии с КоАП, но и в соответствии с региональными законами.

Административный штраф для таких организаций назначается в том же размере, что и для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (т. е. — ИП).

В случае если соответствующей статьей не предусмотрено назначение административного наказания в виде штрафа ИП, административный штраф назначается, в зависимости от содержания статьи, в виде половины размера штрафа (от минимального до максимального), предусмотренного соответствующей статьей для юридического лица. При этом размер такого административного штрафа не может быть меньше минимального размера штрафа, предусмотренного для должностного лица.

Для применения новых изменений организации на момент совершения правонарушения должны быть включены в соответствующие реестры. Кроме того, штраф не будет снижен, если административной статьей предусмотрена ответственность ИП в том же размере, что и у организаций.

Штрафы за несколько нарушений

Третий блок изменений связан с ответственностью за совершение нескольких административных правонарушений (ст. 4.4 КоАП). По общему правилу, за совершение нескольких административных правонарушений наказание назначается за каждое в отдельности.

С 6 апреля добавляются исключения из данного правила:

Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия будут выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) КоАП РФ или регионального закона об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения. Если при проведении одного контрольного или надзорного мероприятия будут выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями КоАП либо регионального закона об административных правонарушениях, наказание назначается как за совершение одного действия (бездействия), правда по статье, предусматривающей более потенциально более строгое наказание (например, если из двух статей одна предусматривает возможность предупреждения, а другая — нет, выберут ту, которая не предусматривает возможности назначения предупреждения).

Заключение

В заключение также стоит отметить еще два изменения, связанных с назначением административного наказания в виде штрафа, которые вносятся указанным Федеральным законом: