«Утренний бухгалтер». Опять можно покупать валюту: изменения от ЦБ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В кассе банка можно будет снова покупать валюту: разрешение от ЦБ начнет действовать с 18 апреля.

Кроме того, за покупку валюты у брокеров отменили комиссию 12%.

И наконец, с валютных вкладов получится снимать не только доллары, но и евро.

Налоговики продолжают отжигать: штрафуют за ЕНВД.

Ловите полезную статью о том, как продавать на маркетплейсе и платить при этом правильно налоги.

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Новости

События

Льготы и господдержка IT-компаний: как получить

Дата проведения: 15 апреля, пятница

Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость

Дата проведения: 15 апреля, пятница

Как не попасть на «горячую линию» ФАС?

Дата проведения: 14 апреля, четверг

MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса

Дата проведения: 14 апреля, четверг

Заполням 6-НДФЛ: просто о сложном — онлайн-семинар

Дата проведения: 13 апреля, среда

Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С

Дата проведения: 13 апреля, среда

Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса

Дата проведения: 13 апреля, среда

Приостановить нельзя закрыть

Дата проведения: 13 апреля, среда

Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения

Дата проведения: 13 апреля, среда

Конференция «Как поддержать устойчивость бизнеса в условиях турбулентности»

Дата проведения: 12 апреля, вторник

Статьи

— Компания закрывается из-за санкций 2022: надо ли платить работникам?

Многие иностранные компании приостанавливают деятельность или вообще уходят с российского рынка. По данным Forbes в уходящих компаниях работает около 200 000 человек. Из них больше половины — в Макдоналдсе, Пепсико и ИКЕА. На что могут рассчитывать сотрудники уходящих предприятий?

— «Утренний бухгалтер». Новый код в декларации по НДС

Новую форму надо сдавать уже с грядущей квартальной отчетности.

— ДМС дорожает. Смогут ли работники и дальше рассчитывать на медстраховку от работодателя?

Цены на ДМС меняются ежегодно из-за медицинской инфляции, то есть изменений прейскурантов медорганизаций и показателей заболеваемости. Однако в нынешнем году добавились еще нестабильность в экономике и курсовые «качели», из-за чего медпрепараты и лекарства подорожали уже в среднем на 10%. Прогноз роста на ближайшие полгода — 20–30%.

— Банкротство пенсионера: можно ли получать пенсию через почту, а не на специальный счет

В исключительных случаях суд также может на свое усмотрение исключить из конкурсной массы отдельное имущество, однако его стоимость не может превышать 10 тыс. руб. Именно поэтому на практике так много споров о том, нужно ли включать пенсию граждан в конкурсную массу и изымать ее в пользу кредиторов.

— Учитываем платежи по лизингу при доходно-расходной УСН правильно

Лизинг при УСН «доходы минус расходы» имеет свои тонкости как для лизингодателя, так и для лизингополучателя. Рассмотрим этот процесс с обеих сторон.

— Должностная инструкция: формальность или важный документ?

Иногда цели соискателей и работодателей на рынке труда кардинально различаются. Первые ищут несложную, но высокооплачиваемую работу, а вторые — квалифицированных сотрудников, которые за небольшую плату будут преданно трудиться и выполнять все поставленные задачи. Должностная инструкция позволяет регулировать взаимоотношения сторон.

— «Ночной бухгалтер». Налоговики зачитывают налоги как хотят: переплату превращают в долг

Что хочу, то и ворочу, как бы говорят мытари очередными выкрутасами. Бизнес загоняют в долги, а эксперты советуют жаловаться в вышестоящие налоговые.

🔒 При АУСН налоговым агентом по НДФЛ будет работодатель, а считать налог будет банк

Пошли первые разъяснения по порядку применения АУСН, в частности, в плане удержания НДФЛ с зарплаты.

— Цитата дня. Про валютозамещение

Популярность валют других стран взамен доллара и евро в России растет. Эксперты оценивают ситуацию в банках прямо сейчас.

— Малому бизнесу дали новые послабления по штрафам. Приняли поправки в КоАП

Начиная с 6 апреля добросовестные фирмы не станут карать за нарушения, допущенные их должностными лицами. С этого же дня под запретом суммирование наказаний по результатам одного и того же проверочного мероприятия. Также снизятся штрафы для малых предприятий.

🔒 Выплачиваем дивиденды. Налоговый и бухгалтерский учет

Годовая финансовая отчетность составлена, пришло время участникам ООО распределить полученную прибыль. Если, она, конечно, есть. Расскажем, как учесть в бухгалтерском и налоговом учете выплачиваемые дивиденды.

— Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе

Похоже, шок прошел и компании поняли, что бухгалтерам надо платить не копейки. Не то чтобы предлагают миллионы, но и полуволонтерских условий в вакансиях стало немного меньше. Да что там — судите сами.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19037 от 15.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики проверят, не маскируете ли вы своих сотрудников под самозанятых

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/22345 от 17.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/20552 от 17.03.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24433 от 27.04.2016

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20128 от 17.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ

Обсуждаемые темы форума

— Списание ТМЦ (тестовые закупки для платформы)

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