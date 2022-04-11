«Утренний бухгалтер». Опять можно покупать валюту: изменения от ЦБ

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В кассе банка можно будет снова покупать валюту: разрешение от ЦБ начнет действовать с 18 апреля.
Кроме того, за покупку валюты у брокеров отменили комиссию 12%.
И наконец, с валютных вкладов получится снимать не только доллары, но и евро.
Налоговики продолжают отжигать: штрафуют за ЕНВД.
Ловите полезную статью о том, как продавать на маркетплейсе и платить при этом правильно налоги.
Все про кадровый ЭДО и экономию времени для бухгалтера — на бесплатном вебинаре 21 апреля!
Разберем с экспертом:
- как организовать КЭДО в рамках действующего законодательства;
- за счет чего происходит снижение стоимости обслуживания системы;
- как организовать эффективные коммуникации с удалёнными сотрудниками.
Отдельно разберем, как оптимизировать работу с электронными документами на практических примерах и с помощью конкретного инструмента.
Новости
- Банков для валютных платежей в Европу становится все меньше. Но они пока есть
- Нельзя списывать долги по налогам со спецсчета, где заблокированы деньги по госзакупке
- До 15 апреля можно подать уведомление о переходе на ежемесячные авансы по прибыли
- Туры с кэшбеком продлили до 15 апреля
- Налоговики стали чаще заявлять на банкротства физлиц
- С 2022 года лизинговые ОС не учитывают для лимита по УСН у лизингополучателя
- Альфа-банк до 6 мая выведет ценные бумаги клиентов из-под санкций
- Пять ФСБУ, без которых нельзя работать ни одному бухгалтеру. Повышаем квалификацию
- ФСС будет получать от работодателей данные о здоровье сотрудников
- Ключевая ставка снижена до 17 %
- Приложение банка «Точка» удалили из AppStore
- Бизнес переходит на юани в расчетах по ВЭД, сообщили банки
- Инфляция увеличилась до 16,7 %. Последний раз так было в 2015 году
- Доллар 75,97 рубля на Мосбирже, ЦБ снизил ключевую ставку. Инвестдайджест
- Работодатели теперь могут бесплатно размещать вакансии на Superjob
- Курс евро опустился ниже 80 рублей впервые за два года
- Зарплату уволенных после 1 марта не будут учитывать для права на детское пособие
- Ищем сервисы для ЭДО с физлицами. Расскажите, какой ваш любимый
- Acer приостановил деятельность в России
- Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте
- Налоговики требуют декларации по налогу на прибыль от упрощенцев
- Первый вебинар «Клерка» в Telegram: расскажем про налоговые схемы
- Налоговики оштрафовали за ЕНВД, хотя его уже 7 лет как не использовали. В итоге извинились
- Эксперт: ЦБ может снизить ключевую ставку до 10% к концу года
- Муж и жена могут одновременно оформить отпуск по уходу за двойней
- Доллар 74 рубля 85 копеек, евро — 81 рубль 71 копейка. Официальный курс валют на выходные
- Россияне теряют интерес к наличке. Из оборота за март ушел почти триллион рублей
- ЦБ разрешил банкам продавать валюту, а вкладчикам — снимать со счетов не только доллары, но и евро
- Отменили комиссию в 12 % на покупку валюты через брокеров
- ЕС заморозил активы ВТБ, Новикомбанка, Совкомбанка, банка «Открытие» и еще 14 компаний
- С 18 апреля можно будет купить валюту в кассе банка
- Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ
- От скандалов в коллективе должен помогать кодекс корпоративной этики, считает Роструд
- ИП на АУСН не будут платить фиксированные взносы. Но пенсионные баллы им дадут
- Налоговики теперь принимают электронные письма только с доменов «.ru»
- За землю общего назначения платят пониженный налог, даже если она для бизнеса
- Если продавать квартиру по частям, каждому владельцу дадут вычет в 1 млн рублей
- Решения налоговиков можно обжаловать. Образцы жалоб есть на сайте ФНС
- Безработица в России не растет, заявили в кабмине
- Нельзя совмещать АУСН и ЕНП
- Россиянам блокируют счета и переводы в банках ЕС
- СБП стала популярнее более, чем в два раза
- Компании и ИП теперь могут добавлять контрагентов в друзья
- Бизнес на АУСН будет платить в ФСС фиксированную сумму взносов
События
Льготы и господдержка IT-компаний: как получить
Дата проведения: 15 апреля, пятница
Основные средства по ФСБУ 6. Как определить ликвидационную стоимость
Дата проведения: 15 апреля, пятница
Как не попасть на «горячую линию» ФАС?
Дата проведения: 14 апреля, четверг
MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса
Дата проведения: 14 апреля, четверг
Заполням 6-НДФЛ: просто о сложном — онлайн-семинар
Дата проведения: 13 апреля, среда
Антикризисный управленческий учет и настройка его в 1С
Дата проведения: 13 апреля, среда
Как МВД участвует в выездных проверках бизнеса
Дата проведения: 13 апреля, среда
Дата проведения: 13 апреля, среда
Бухгалтерская отчетность и налоги на ОСНО — курс удаленного обучения
Дата проведения: 13 апреля, среда
Конференция «Как поддержать устойчивость бизнеса в условиях турбулентности»
Дата проведения: 12 апреля, вторник
Статьи
— Компания закрывается из-за санкций 2022: надо ли платить работникам?
Многие иностранные компании приостанавливают деятельность или вообще уходят с российского рынка. По данным Forbes в уходящих компаниях работает около 200 000 человек. Из них больше половины — в Макдоналдсе, Пепсико и ИКЕА. На что могут рассчитывать сотрудники уходящих предприятий?
— «Утренний бухгалтер». Новый код в декларации по НДС
Новую форму надо сдавать уже с грядущей квартальной отчетности.
— ДМС дорожает. Смогут ли работники и дальше рассчитывать на медстраховку от работодателя?
Цены на ДМС меняются ежегодно из-за медицинской инфляции, то есть изменений прейскурантов медорганизаций и показателей заболеваемости. Однако в нынешнем году добавились еще нестабильность в экономике и курсовые «качели», из-за чего медпрепараты и лекарства подорожали уже в среднем на 10%. Прогноз роста на ближайшие полгода — 20–30%.
— Банкротство пенсионера: можно ли получать пенсию через почту, а не на специальный счет
В исключительных случаях суд также может на свое усмотрение исключить из конкурсной массы отдельное имущество, однако его стоимость не может превышать 10 тыс. руб. Именно поэтому на практике так много споров о том, нужно ли включать пенсию граждан в конкурсную массу и изымать ее в пользу кредиторов.
— Учитываем платежи по лизингу при доходно-расходной УСН правильно
Лизинг при УСН «доходы минус расходы» имеет свои тонкости как для лизингодателя, так и для лизингополучателя. Рассмотрим этот процесс с обеих сторон.
— Должностная инструкция: формальность или важный документ?
Иногда цели соискателей и работодателей на рынке труда кардинально различаются. Первые ищут несложную, но высокооплачиваемую работу, а вторые — квалифицированных сотрудников, которые за небольшую плату будут преданно трудиться и выполнять все поставленные задачи. Должностная инструкция позволяет регулировать взаимоотношения сторон.
— «Ночной бухгалтер». Налоговики зачитывают налоги как хотят: переплату превращают в долг
Что хочу, то и ворочу, как бы говорят мытари очередными выкрутасами. Бизнес загоняют в долги, а эксперты советуют жаловаться в вышестоящие налоговые.
🔒 При АУСН налоговым агентом по НДФЛ будет работодатель, а считать налог будет банк
Пошли первые разъяснения по порядку применения АУСН, в частности, в плане удержания НДФЛ с зарплаты.
— Цитата дня. Про валютозамещение
Популярность валют других стран взамен доллара и евро в России растет. Эксперты оценивают ситуацию в банках прямо сейчас.
— Малому бизнесу дали новые послабления по штрафам. Приняли поправки в КоАП
Начиная с 6 апреля добросовестные фирмы не станут карать за нарушения, допущенные их должностными лицами. С этого же дня под запретом суммирование наказаний по результатам одного и того же проверочного мероприятия. Также снизятся штрафы для малых предприятий.
🔒 Выплачиваем дивиденды. Налоговый и бухгалтерский учет
Годовая финансовая отчетность составлена, пришло время участникам ООО распределить полученную прибыль. Если, она, конечно, есть. Расскажем, как учесть в бухгалтерском и налоговом учете выплачиваемые дивиденды.
— Ищут бухгалтеров на первичку и еще кадровиков в придачу. Обзор вакансий на Бухджобе
Похоже, шок прошел и компании поняли, что бухгалтерам надо платить не копейки. Не то чтобы предлагают миллионы, но и полуволонтерских условий в вакансиях стало немного меньше. Да что там — судите сами.
Блоги компаний
- Возвращение «валютчиков» (Александр42)
- Учет стоимости лизингового имущества по УСН после 2022 (Юзвак Максим)
- Большой обзор разъяснений Минфина по налогу на прибыль за 2021 (Юзвак Максим)
- Как сэкономить в кризис с помощью оптимизации штата (Lexintel)
- Как работать без бумаги и кассовой ленты и не нарушить закон (МойСклад)
- Точка безубыточности: как и зачем считать (Моё дело)
- Неиспользованный отпуск при увольнении (RosCo)
- Штраф за нарушение тишины (Юзвак Максим)
- ФНС требует явиться на комиссию: чего ждать и как подготовиться (Контрагент.рф)
- Что произошло с авансами по налогу на прибыль за I квартал (Клерк)
- Как внедрение кадрового ЭДО улучшает работу HR-департамента (СберКорус)
- Как удаленно открыть счет в Казахстане и оплачивать зарубежные сервисы из России. Решение для физлиц и юрлиц (Александр V)
- Управленческий учет: как в нем не разочароваться (Бридж Групп)
- Новые реалии валютного законодательства (Локо-Банк)
- Массовый импорт контрагентов в системе ЭДО (Калуга Астрал)
- Российские аналоги зарубежным соцсетям и сервисам. Как вы будете менять свой бизнес (ToT)
- что я здесь делаю? (sanyok.)
- Расходы у перевозчиков сократятся: новые меры поддержки (КСК ГРУПП)
- развитие малого бизнеса (lek1037203)
- Платить НДФЛ с банковских вкладов в 2022 году не надо (URVISTA)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/19037 от 15.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики проверят, не маскируете ли вы своих сотрудников под самозанятых
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/22345 от 17.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/20552 от 17.03.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/24433 от 27.04.2016
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/20128 от 17.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются повышать имущественный вычет по НДФЛ
Обсуждаемые темы форума
— Списание ТМЦ (тестовые закупки для платформы)
— Компенсация апреля ( выплаты март включает) НДФЛ делить или нет?
— ЗУП: как объяснить расчетной ведомости, что она ещё не выплачена ? ((
— Выплата годовых дивидендов без утверждения годового отчёта
— Приглашаем на работу: Главный бухгалтер (г. Екатеринбург)
— ООО прекратило деятельность. Исполнительные листы
— Какое кол-во раз можно принять решение о распределении чистой прибыли (дивидендов) в ООО за предыдущий года
— Корректировочная счет-фактура на уменьшения/увеличение
— Прощение займа учредителем (нерезидентом, юр. лицом)
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