Как платить налоги, если продаешь на маркетплейсе?

Налог для самозанятых

Если физлица работают самостоятельно и продают продукцию собственного производства, то они имеют право платить налог на профессиональный доход. Практически все площадки уже работают с самозанятыми, поэтому проблем с регистрацией и получением дохода не будет.

Благодаря специально разработанному приложению «Мой налог», не требуется самостоятельно считать налог с дохода.

Правда есть одна сложность — определение налоговой базы. При работе с маркетплейсом возможны две схемы получения выручки от продажи:

на счет приходит вся выручка от продажи товара, а потом в отдельном порядке селлер переводит вознаграждение площадке.

Сумма налога = Перечисление от маркетплейса * Ставка налога

маркетплейс сразу удерживает свое вознаграждение и переводит остаток.

Сумма налога = (Перечисление маркетплейса Удержанное агентское вознаграждение ) * Ставка налога

Т. е. нужно будет учитывать полную выручку, а не только те деньги, которые поступили на счет. И уменьшить размер налога на расходы нельзя.

Самозанятые селлеры платят 4% с общего дохода, если товар приобретают физлица. Что касается выставления чеков, то, например, самозанятый, торгующий на площадке OZON, должен самостоятельно формировать чеки на каждую покупку в приложении «Мой налог», параллельно с этим OZON пробивает и отправляет клиенту отдельный чек.

Для покупателей-юрлиц действует отдельный документооборот, поэтому при формировании чека указывается наименование и ИНН покупателя, а налог считается по ставке 6%.

У маркетплейса AliExpress используется схожая технология оплаты заказов и собственная платежная система AliPay. Поэтому самозанятому не нужно каждому покупателю персонально отправлять чек. AliExpress становится агентом продавца и берет на себя формирование и передачу чеков покупателям.

Так как оплату за товары селлер получает безналично, то пробить чек он должен до 9-го числа следующего месяца. Удобнее всего это делать на основании отчета о продажах, которые рассылает маркетплейс в личный кабинет или на электронную почту. При этом самозанятому нужно на каждый выполненный заказ пробивать онлайн чек в приложении ФНС. Иначе невозможно будет аннулировать чек в случае возврата товара.

Не забывайте регулярно следить за годовым доходом, который не должен превышать 2,4 млн руб. Иначе специальный налоговый режим с пониженной ставкой нельзя будет применять и за последующие продажи до конца года придется заплатить 13%.

Вернуться к самозанятости можно будет со следующего года и снова пока доход за год не достигнет лимита (подавать новое заявление для регистрации не нужно).

Налоги для предпринимателей

Предприниматель также может стать самозанятым и платить НПД. Вместе с этим у него пропадет необходимость ежегодно перечислять фиксированные страховые взносы в ПФР и ФОМС. Если планируется оборот более 2,4 млн. рублей, найм сотрудников или перепродажа товаров, то необходимо выбрать другой налоговый режим.

Для интернет-торговли не подходит патент (продажа товаров через интернет не считается розничной торговлей), поэтому выбирать придется между упрощенной системой налогообложения (УСН) и основной (ОСНО).

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УСН

Чтобы применять УСН, необходимо в течение 30 дней со дня регистрации ИП подать уведомление (форма № 26.2-1 КНД 1150001). Тем, кто уже зарегистрировался, но пропустил срок или применяет иной режим, придется дождаться конца года. Перейти на УСН можно будет только с 1 января следующего года.

УСН с объектом налогообложения «доходы»

Если объектом налогообложения выбраны полученные доходы, то процентная ставка УСН устанавливается от 1% до 6% в зависимости от региона регистрации. Поэтому селлерам, планирующим торговать по всей стране, нужно заранее узнать ставку УСН в своем регионе, чтобы спланировать сумму налога.

Иногда предприниматели даже меняют место регистрации для того, чтобы получить льготу.

УСН с доходов не учитывает расходы продавца, что упрощает ведение учета и сдачу декларации (последняя подается только раз в год).

На УСН «доходы» нужно уплатить налог со всей суммы, которую заплатил покупатель. Обычно эта сумма отражается в личном кабинете продавца на маркетплейсе, там же можно найти размер вознаграждения площадки. Комиссия площадки считается расходами ИП, а на УСН «доходы» расходы нельзя вычитать из налогооблагаемой базы.

Онлайн-бухгалтерия Тинькофф умеет считать налог с учетом комиссии, которую берет Wildberries. Клиенты Тинькофф Бизнеса могут подключить онлайн-бухгалтерию и настроить работу с маркетплейсами в личном кабинете. О том, как это сделать, можно прочитать в инструкции: «Работа с Wildberries в онлайн-бухгалтерии».

Доходная упрощенка вам точно подходит, если вы, например, закупаете товар в китайском интернет-магазине и не имеете на него достаточно сопроводительных документов, чтобы подтвердить затраты. И в других аналогичных случаях. Либо, если у вас небольшие расходы и высокая наценка.

На маркетплейсах рентабельной, обычно, считается наценка от 300% и выше.

Обратите внимание! Не только ФНС, но и маркетплейсы требуют от селлеров соблюдения законодательства и наличия документов на продаваемые товары. В частности вам могут понадобиться сертификаты или подтверждение права продажи товаров определенных марок (так площадки борются с контрафактом).

Кроме того, ряд товаров в России уже попадает под маркировку, это значит, что на товаре должны быть особые коды. Чтобы их получить, придется подключиться к специальной системе Честный ЗНАК, получать коды до продажи и маркировать товары (причем их происхождение — российское производство или поставки из-за рубежа — не имеет значения).

УСН с разницы между доходами и расходами

Ставка налога на доходно-расходной УСН выше (5-15% в зависимости от региона), но при выполнении двух условий этот режим будет выгоднее:

вы можете подтвердить документами все расходы, относящиеся к коммерческой деятельности и включенные в ст. 346.16 НК РФ;

расходы на закупку партий товаров, обработку заказов, содержание сайта, зарплату работников и т.д. составляют более 65% от общей выручки.

Сумма налога = (Перечисление маркетплейса — Удержанное агентское вознаграждение — расходы на закупку — расходы из перечня) * Ставка налога

Упрощенцы должны считать свой налог кассовым методом. Это значит, день поступления денежных средств от маркетплейса становится датой получения дохода. Все расходы можно учитывать только после их фактической оплаты.

Упрощенный налог оплачивают авансами ежеквартально до 25 числа, крайний срок уплаты заключительного годового платежа и предоставления декларации до 30 апреля для ИП и до 31 марта для ООО. Для расчета авансовых платежей вам понадобится отчет о продажах, который формирует маркетплейс, и заполненная книга учета доходов и расходов.

Предпринимателям доступен интересный бонус — налоговые каникулы. Они предоставляются новичкам-ИП, которые зарегистрировались впервые или тем предпринимателям, которые ранее уже были ИП, снялись с регистрации и сейчас снова решили вернуться к бизнес, но в период их первой регистрации в субъекте не действовал закон о налоговых каникулах.

Налоговые каникулы позволяют в течение двух налоговых периодов не платить налог, если точнее его ставка устанавливается в размере 0%. Для УСН налоговый период — год, поэтому, если вы зарегистрировались в начале года, то можете 2 года не платить налог. А вот регистрироваться в конце года будет невыгодно. К примеру, если зарегистрироваться 10 декабря 2022 года, то первый налоговый период — с 10 по 31 декабря 2022 года — меньше месяца.

Упрощенцам надо соблюдать установленные лимиты: выручка на УСН в 2022 году не должна превышать 164,4 млн рублей. Если она будет выше, не более 219,2 млн рублей, то право на УСН можно сохранить, правда придется заплатить налоги с суммы превышения лимита (164,4 млн) по повышенным — ставкам:

20% — при объекте «доходы минус расходы».

8% — при объекте «доходы».

Подобное ограничение касается и количества сотрудников. Повышенные ставки установлены в случае, если средняя численность сотрудников у ИП более 100, но менее 130. Если лимит в 130 человек превышен, то право на упрощенку будет утрачено.

ОСНО

Самые крупные и смелые предприниматели должны работать на ОСНО. Обычно это необходимо, если вы работаете с юрлицами, которым важно получить документы с НДС, для вычета и сокращения собственной налоговой нагрузки. Или у вас объемы продаж гораздо выше лимитов для упрощенки, тогда это уже ваша обязанность — перейти на общую систему.

Какие налоги при этом придется заплатить?

Налог на доходы физических лиц, 13% ( 15% при доходе свыше 5 млн ).

15% при доходе свыше 5 млн НДС, по ставке 0, 10 или 20% с проданных товаров ( зависит от категории товаров ).

зависит от категории товаров Налог на имущество, которое участвует в предпринимательской деятельности.

Кроме того ИП обязаны уплачивать взносы за сотрудников, удерживать и перечислять НДФЛ с их доходов. Все ИП, независимо от системы налогообложения (за исключением самозанятости) обязаны также платить страховые взносы. Из размер установлен в фиксированном размере.

В 2022 году: 34 445 рублей — на пенсионное страхование.

8 766 рублей — на медицинское страхование. Плюс дополнительно нужно заплатить взносы на пенсионное страхование в размере 1% от доходов, превышающих 300 тысяч рублей за год.

Налоги для организаций

Способ расчета, ставка налога и лимиты на УСН для организаций такие же, как у ИП. Добавляется еще и ограничение по основным средствам — их остаточная стоимость не должна превышать 150 млн руб.

Сокращаются только сроки предоставления деклараций и уплаты годового налога до 31 марта.

Организации на общей системе налогообложения платят:

Налог на прибыль, 20% с разницы между доходами и расходами.

НДС, по ставке 0, 10 или 20% с проданных товаров, можно применять «вычет» — зачитывать в счет уплаты исходящего налога, выставляемого покупателям, входящий — уплаченный поставщикам.

Налог на имущество организации, до 2,2%.

Земельный и транспортный налог, если имеют соответствующее имущество.

Для определения прибыли на ОСНО кассовый метод не подходит, используется метод начисления. При работе с маркетплейсами это значит, что имеет значение отгрузка товара покупателю, а не поступление выручки на счет. Данные о реализации вы должны увидеть в отчете маркетплейса.

Важно! Не все площадки готовы передавать документы на бумаге. Большинство использует ЭДО или вовсе пересылает сведения только в личный кабинет.

При этом важен момент перехода права собственности на товар (п. 3 ст. 271 НК). При работе с маркетплейсами это случится, когда покупатель заберет заказ из пункта самовывоза или получит курьером на дому.

Но селлер может и сам доставлять товары (хотя это более хлопотная схема, она требует достаточного количества складских точек в разных регионах, иначе маркетплейс просто откажется с ним работать). Тогда право на товар перейдет в момент его передачи продавцом покупателю напрямую.

Останавливаться на ОСНО организации стоит только если есть необходимость в применении НДС (учитывая, что основная масса покупателей на маркетплейсе — физлица, вряд ли применения ОСНО оправдано). Или в том случае, когда компания не вписывается в предписанные УСН лимиты. Упрощенка — лучший выбор для селлера.