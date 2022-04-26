«Утренний бухгалтер». Перенесут сроки уплаты страховых взносов

Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, введут отсрочку по уплате страховых взносов. Так распорядился Путин.
Еще президент сказал снизить ставку по льготной ипотеке. До 9%.
Трешовая история про налоговиков, которые создали целую ОПГ, увлекшись липовыми вычетами по НДФЛ.
ФНС напомнила, что с 2022 года общепит не платит НДС.
Рассказываем, как быстро получить справку о доходах из ФСС.
Срочные новости для бухгалтера!
- С 1 мая в платежках на зарплату укажите новые коды в поле 20 «Назначение платежа» (см. Положение ЦБ РФ от 29.06.2021 № 762-П).
- ФНС признает самозанятого работником, если он работает на инструментах и территории компании (см. Письмо от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674).
- С 1 июля бизнес вправе не платить страховые взносы, если применит новую АУСН (ч. 1 ст. 18 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
- В этом году можно возместить НДС досрочно без дополнительных трат и поручительств (см. Закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ).
- С неотделимых улучшений платится налог на имущество независимо от требований ФСБУ 25/2018 (см. Письмо от 17.02.2022 N 03-05-05-01/11290)
- Расходы на ремонт учтите, как основные средства в случаях, предусмотренных ФСБУ. Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»
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Новости
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- С 2022 года общепит не платит НДС
- Номенклатура в авансовый счет-фактуру в 1С идет из счета или договора
- Получить справку о доходах из ФСС теперь можно за 2 минуты
- Где налоговики могут найти дробление? Прямой эфир в Телеграм уже скоро
- До 4 мая надо сдать в налоговую 4 отчета
- Прокуратура и ФАС проверят бизнес на предмет картельных сговоров
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- В форме РСВ будет новый тариф 25
- Спецдекларацию по амнистии капитала надо будет показать банку
- Если автомобиль продан по цене покупки ранее 3 лет, надо сдавать 3-НДФЛ
- В столичной налоговой накрыли первую в России ОПГ из налоговиков
- Ставку по льготной ипотеке снизят с 12 % до 9 %
- Срок уплаты страховых взносов перенесут на 1 год
События
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Дата проведения: 28 апреля, четверг
Инструктажи по охране труда: что нужно знать, чтоб избежать штрафы
Дата проведения: 28 апреля, четверг
Производственный учет: не так страшно, как кажется
Дата проведения: 28 апреля, четверг
Бесплатный мастер-класс "Выгодное представление продукта или услуги"
Дата проведения: 28 апреля, четверг
Бесплатный мастер-класс "Как поддержать себя и сотрудников в условиях неопределенности"
Дата проведения: 27 апреля, среда
Изменения в работе с мигрантами в 2022 году
Дата проведения: 27 апреля, среда
«Антикризисные» изменения НК РФ: НДС и налог на прибыль
Дата проведения: 27 апреля, среда
НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ИТ-ОТРАСЛИ 2.0: ПОЗИЦИЯ МИНЦИФР И ФНС РОССИИ, ОПЫТ БИЗНЕСА, МНЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26331 от 31.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики сами посчитают вам НДФЛ 15 % с зарплаты и дивидендов
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/26346 от 31.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Поставщик не должен включать в доход скидку покупателю, уточнил Минфин
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/2715@ от 25.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплата за декабрь, выплаченная в январе, указывается в приложении к 6-НДФЛ за 2021 год
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2740@ от 05.03.2022
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