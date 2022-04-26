«Утренний бухгалтер». Перенесут сроки уплаты страховых взносов

Для предприятий, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок, введут отсрочку по уплате страховых взносов. Так распорядился Путин.

Еще президент сказал снизить ставку по льготной ипотеке. До 9%.

Трешовая история про налоговиков, которые создали целую ОПГ, увлекшись липовыми вычетами по НДФЛ.

ФНС напомнила, что с 2022 года общепит не платит НДС.

Рассказываем, как быстро получить справку о доходах из ФСС.

Срочные новости для бухгалтера!

С 1 мая в платежках на зарплату укажите новые коды в поле 20 «Назначение платежа» (см. Положение ЦБ РФ от 29.06.2021 № 762-П). ФНС признает самозанятого работником, если он работает на инструментах и территории компании (см. Письмо от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674). С 1 июля бизнес вправе не платить страховые взносы, если применит новую АУСН (ч. 1 ст. 18 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ). В этом году можно возместить НДС досрочно без дополнительных трат и поручительств (см. Закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ). С неотделимых улучшений платится налог на имущество независимо от требований ФСБУ 25/2018 (см. Письмо от 17.02.2022 N 03-05-05-01/11290) Расходы на ремонт учтите, как основные средства в случаях, предусмотренных ФСБУ. Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»

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Как применять дистанционный труд в 2022 году: лучшая практика внедрения

Дата проведения: 29 апреля, пятница

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Дата проведения: 28 апреля, четверг

Инструктажи по охране труда: что нужно знать, чтоб избежать штрафы

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Производственный учет: не так страшно, как кажется

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Бесплатный мастер-класс "Выгодное представление продукта или услуги"

Дата проведения: 28 апреля, четверг

Бесплатный мастер-класс "Как поддержать себя и сотрудников в условиях неопределенности"

Дата проведения: 27 апреля, среда

Изменения в работе с мигрантами в 2022 году

Дата проведения: 27 апреля, среда

«Антикризисные» изменения НК РФ: НДС и налог на прибыль

Дата проведения: 27 апреля, среда

НАЛОГОВЫЙ МАНЕВР В ИТ-ОТРАСЛИ 2.0: ПОЗИЦИЯ МИНЦИФР И ФНС РОССИИ, ОПЫТ БИЗНЕСА, МНЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ

Дата проведения: 27 апреля, среда

HR-академия. Пакет «Soft HR»

Дата проведения: 27 апреля, среда

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«На заборе тоже много чего написано»: люди пытаются разобраться, сколько на самом деле длится сейчас камеральная проверка 3-НДФЛ. И выходит, что никто четкого срока не знает.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/26331 от 31.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики сами посчитают вам НДФЛ 15 % с зарплаты и дивидендов

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/26346 от 31.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Поставщик не должен включать в доход скидку покупателю, уточнил Минфин

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/4674 от 15.04.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-3-11/2715@ от 25.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Зарплата за декабрь, выплаченная в январе, указывается в приложении к 6-НДФЛ за 2021 год

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2740@ от 05.03.2022

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