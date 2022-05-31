Вычет на дорогостоящее лечение. Как оформить и сколько можно получить

Размер вычета на лечение зависит от вида такого лечения: дорогостоящее или обычное.

Вопрос

Каков порядок получения социального вычета на дорогостоящее лечение? Можно ли вычет получить за лечение родителей? Возможно ли получить вычет за предыдущие годы, если ранее не подавались документы на получение такого вычета?

Мнение эксперта

На вопрос ответила Екатерина Лазукова, профессиональный бухгалтер, эксперт службы правового консалтинга ГАРАНТ.

Получить вычет можно за последние три года, в которых происходила оплата лечения. Иными словами, в 2022 году можно получить вычет за 2019, 2020 и 2021 годы.

При этом вычет на лечение, осуществленное в прошлые годы, можно получить только путем представления декларации по форме 3-НДФЛ за каждый из этих годов. Включить в декларацию, представляемую за 2021 год, расходы на лечение, осуществленное в прошлых периодах, нельзя.

Говоря простым языком, в одной декларации отразить вычеты на лечение за три года не получится. За каждый год подается отдельная декларация по форме, причем декларация подается строго по форме, которая действовала в тот период, за который она представляется: за 2019 год по форме, действовавшей в 2019 году, за 2020 год по форме, действовавшей в 2020 году, за 2021 год по форме, действующей в настоящее время.

Обоснование вывода

Право на получение вычета на лечение

Основная налоговая база определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении указанной налоговой базы, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК РФ (п. 3 ст. 210 НК).

В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 НК при определении размера налоговой базы в соответствии с п. 3 ст. 210 НК налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета, в частности, в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, ему, его супругу (супруге), родителям, детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет.

Таким образом, как прямо следует из процитированной нормы, вычет на лечение предоставляется человеку как в отношении затрат на собственное лечение, так и в отношении расходов на лечение его близких родственников, к которым в том числе относятся родители (подп. 3 п. 1 ст. 219 НК).

Соответственно, в данном случае сотрудник, оплативший лечение отца или матери, может претендовать на получение вычета на лечение.

Условия, соблюдение которых необходимо для получения рассматриваемого вычета, также установлены подп. 3 п. 1 ст. 219 НК:

Необходимо учитывать, что данный вычет предоставляется налогоплательщику, если оплата стоимости медицинских услуг не была произведена за счет средств работодателей (абзац 6 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК). Вычет предоставляется только в отношении медицинских услуг, поименованных в перечнях, утвержденных постановлением Правительства от 08.04.2020 N 458 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность, суммы оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального налогового вычета». Этот вычет предоставляется налогоплательщику, если медицинские услуги оказываются в медицинских организациях, у индивидуальных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством РФ (абзац 5 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК). Рассматриваемый вычет может быть предоставлен только при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные медицинские услуги (абзац 5 подп. 3 п. 1 ст. 219 НК).

Конкретный перечень документов, подтверждающих право физического лица на получение того или иного социального налогового вычета, НК и каким-либо иным нормативно-правовым актом не установлен.

Поэтому в качестве данных документов, в принципе, могут выступать любые документы, главное, чтобы из их содержания следовало, что предоставившее их лицо соблюдает все обязательные условия, выполнение которых необходимо для получения того или иного вида вычета.

Специалистами ФНС в целях единообразного подхода к порядку предоставления наиболее востребованных социальных и имущественных налоговых вычетов, а также возврата излишне уплаченного НДФЛ нижестоящим налоговым органам направлено письмо от 22.11.2012 № ЕД-4-3/19630. В данном письме приведены перечни и образцы заполнения документов, прилагаемых налогоплательщиками к налоговым декларациям по НДФЛ (3-НДФЛ).

Для получения вычета на лечение необходимо представить:

Копию договора на лечение с приложениями и дополнительными соглашениями к нему.

Оригинал справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ.

Форма такой справки, инструкция по ее учету, хранению и заполнению утверждены приказом МНС и Минздрава от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256. Эту справку обязаны заполнять все учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности, независимо от ведомственной подчиненности и формы собственности. Справка удостоверяет факт получения медицинской услуги и ее оплаты через кассу учреждения здравоохранения за счет средств налогоплательщика (письма Минфина от 24.04.2020 N 03-04-05/33294, от 23.08.2019 № 03-04-05/65086).

В общем случае справка должна быть оформлена на имя того человека, который в дальнейшем будет претендовать на вычет (т. е. в данном случае на самого сотрудника, а не на его родителя).

Копии документов, подтверждающих степень родства и (или) заключение брака (если услуги оказывались не лично налогоплательщику, а его супругу, ребенку или родителю).

Кроме того, по мнению контролирующих органов, в случае, если в договоре, заключенном с медицинским учреждением или предпринимателем, или в Справке об оплате медицинских услуг отсутствуют реквизиты лицензии медицинского учреждения или предпринимателя, следует также предоставить копию такой лицензии. Смотрите, например, письма ФНС от 08.07.2019 № БС-4-11/13309, Минфина от 23.07.2019 № 03-04-05/54772.

Размер вычета на лечение

Размер вычета на лечение зависит от вида такого лечения: дорогостоящее или обычное.

Так, если лечение является дорогостоящим, вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов, без каких-либо ограничений (сколько истрачено, столько и принимается к вычету).

Если же лечение обычное, то размер вычета не может превышать 120 000 рублей в совокупности с другими социальными вычетами (вычет на свое обучение; вычет на негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни; вычет на накопительную пенсию — п. 2 ст. 219 НК). Т.е. если, например, за лечение уплачено 500 000 рублей, то в расчет можно включить только 120 000 рублей (при условии, что другие социальные вычеты не применяются).

Конкретные виды обычного и дорогостоящего лечения перечислены в перечнях, утвержденных Постановлением № 458 (для каждого вида лечения свой перечень).

Нужно понимать, что вопрос о возможности отнесения той или иной медицинской услуги к указанным перечням решает не пациент или налоговая инспекция, а медицинская организация, которая эти услуги оказала (смотрите письма ФНС от 19.02.2018 № ГД-3-11/1023@, Минфина от 04.12.2019 № БС-3-11/10301@, от 17.05.2019 № 03-04-05/35638).

Решение о выборе вида лечения (дорогостоящее или обычное) также принимается медорганизацией (смотрите письма Минфина от 24.10.2018 № 03-04-05/76245, ФНС от 04.12.2019 № БС-3-11/10301@). Обычный же человек определить категорию лечения может из справки об оплате медицинских услуг, которая, помимо прочего, содержит такой реквизит, как «код услуги»:

«1» — «обычное» лечение;

«2» — дорогостоящее лечение.

При возникновении сомнений в правильности принятого медорганизацией решения можно обратиться за разъяснениями в Минздрав.

Порядок получения вычета на лечение

Вычет на лечение можно получить двумя способами:

через налоговый орган; через работодателя или иного налогового агента, от которого получен доход, облагаемый по ставке 13%.

Через работодателя вычет можно получить только за текущий календарный год (за 2022), за прошлые налоговые периоды (календарные года) вычет предоставляется только через налоговый орган.

Для получения вычета через налоговый орган необходимо дождаться окончания года, в котором производилась оплата обучения или лечения. Затем в налоговую инспекцию, расположенную по месту жительства (по месту постоянной прописки), следует одновременно представить:

Декларацию по форме 3-НДФЛ. Документы, подтверждающие право на вычет.

Отметим, что представлять в налоговый орган заявление с просьбой предоставить вычет нет необходимости (п. 2 ст. 219 НК). Для вычета достаточно указания его в декларации. Также с 2020 года не нужно предоставлять в налоговый орган отдельное заявление о возврате налога, теперь это заявление включено в форму декларации 3-НДФЛ, до 2020 года такое заявление представлялось отдельно.

Получить вычет можно за последние три года, в которых происходила оплата лечения. Иными словами, в 2022 году можно получить вычет за 2019, 2020 и 2021 годы.

Из п. 3 ст. 210 НК следует, что социальный вычет на лечение предоставляется по доходам того налогового периода, в котором налогоплательщиком фактически произведены соответствующие расходы. Перенос остатка неиспользованного социального налогового вычета в одном налоговом периоде на последующие налоговые периоды НК РФ не предусмотрен (письма Минфина от 16.02.2021 № 03-04-05/10591, от 20.03.2018 № 03-04-05/17128).

Поэтому вычет на лечение, осуществленное в прошлые годы, можно получить только путем представления декларации по форме 3-НДФЛ за каждый из этих годов. Включить в декларацию, представляемую за 2021 год, расходы на лечение, осуществленное в прошлых периодах, нельзя.

Говоря простым языком, в одной декларации отразить вычеты на лечение за 3 года не получится. За каждый год подается отдельная декларация по форме, причем декларация подается строго по форме, которая действовала в тот период, за который она представляется (ст. 80 НК):

за 2019 год по форме, действовавшей в 2019 году;

за 2020 год по форме, действовавшей в 2020 году;

за 2021 год по форме, действующей в настоящее время.

Налоговый орган проверит полученные документы (максимальный срок проверки — 3 месяца со дня получения декларации — п. 2 ст. 88 НК). Если проверка пройдет успешно, излишне уплаченная сумма НДФЛ будет перечислена на банковский счет (максимальный срок для возврата (перечисления денег) — 1 месяц со дня окончания проверки декларации (п. 6 ст. 78 НК)).

При получении вычета через работодателя деньги из бюджета в общем случае не возвращаются. Вычеты будут учитываться работодателем сразу при расчете налога. То есть сразу при выплате заработной платы работодатель не будет удерживать налог (или будет удерживать его в меньшей сумме), и «на руки» человек будет получать несколько большую сумму денег, чем если бы правом на вычет он не пользовался.

Однако если обращение за вычетом поступает к работодателю в середине или даже в конце календарного года, возможен возврат денег и от работодателя. Дело в том, что в ситуации, когда заявление о предоставлении вычета работник передает работодателю не в январе, а в одном из последующих месяцев календарного года, работодатель все равно должен рассчитывать налог с применением вычета за весь истекший с начала года период.

Соответственно, получается, что к моменту начала предоставления вычета часть НДФЛ уже была рассчитана без учета права на вычет. В таком случае в конце года излишне уплаченный налог подлежит возврату. Причем возврат производит именно работодатель, а не налоговый орган (абзац 4 п. 2 ст. 219 НК, п. 15 обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 НК, утвержденного Президиумом ВС РФ 21.10.2015).

Для того чтобы работодатель имел возможность рассчитать НДФЛ с учетом вычетов на лечение и (или) обучение, нужно написать в его адрес соответствующее заявление (составляется в произвольной форме).

Кроме того, подтвердить право сотрудника на получение того или иного вычета работодателю должен налоговый орган. Для этого работнику необходимо составить заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@, приложить к нему все документы, подтверждающие право на вычет, и передать их в свою ИФНС.

В течение 30 календарных дней налоговый орган рассмотрит данное заявление и, если все в порядке, направит в адрес работодателя документ, подтверждающий право сотрудника на вычет. О принятом решении (возможен вычет или нет) также будет сообщено и самому сотруднику, налоговый орган сделает это через «Личный кабинет налогоплательщика» или по почте (в случае, если доступ к «Личному кабинету налогоплательщика» у человека отсутствует).