«Утренний бухгалтер». Центробанк понизил ключевую ставку до 9,5%

Центробанк понизил ключевую ставку. На этот раз с 11 до 9,5%.
Запросы от ФСС по рождению детей стали приходить, когда дети уже выросли.
Депутаты предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, чтобы брать у богатых в пользу бедных.
На внутренее совместительство нужен отдельный трудовой договор. Допник не пройдет.
Обязанность для экспортеров продавать 50% валютной выручки окончательно отменили.
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Удержание алиментов, налоговых и кредитных задолженностей — онлайн-семинар
Дата проведения: 16 июня, четверг
1С:Кабинет сотрудника — быстрое и простое взаимодействие сотрудников и бухгалтерии
Дата проведения: 16 июня, четверг
Как вывести за штат без рисков
Дата проведения: 16 июня, четверг
Учет запасов, ОС и аренды: нюансы и разницы с налоговым учетом
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Дата проведения: 16 июня, четверг
Деловой ужин «Ликбез по бизнесу в общепите» — офлайн-встреча
Дата проведения: 15 июня, среда
Учет в строительстве: в чем ошибаются бухгалтеры
Дата проведения: 15 июня, среда
Ошибки в бухучете: за что вас могут оштрафовать
Дата проведения: 15 июня, среда
БЕСПЛАТНАЯ онлайн конференция «Изменения в бухучете и отчетности во II пг 2022 года»
Дата проведения: 15 июня, среда
Электронный кадровый документооборот
Дата проведения: 14 июня, вторник
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2566 от 20.01.2020
Минтруд РФ: № 17-1/ООГ-538 от 13.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46103 от 19.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости С выплаты по решению суда не надо удерживать НДФЛ. Надо сообщить в ИФНС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46105 от 19.05.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как считать детей для льготы по НДФЛ при продаже квартиры
Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-2182 от 30.05.2022
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