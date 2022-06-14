«Утренний бухгалтер». Центробанк понизил ключевую ставку до 9,5%

Центробанк понизил ключевую ставку. На этот раз с 11 до 9,5%.

Запросы от ФСС по рождению детей стали приходить, когда дети уже выросли.

Депутаты предложили ввести прогрессивную шкалу НДФЛ, чтобы брать у богатых в пользу бедных.

На внутренее совместительство нужен отдельный трудовой договор. Допник не пройдет.

Обязанность для экспортеров продавать 50% валютной выручки окончательно отменили.

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События

Удержание алиментов, налоговых и кредитных задолженностей — онлайн-семинар

Дата проведения: 16 июня, четверг

1С:Кабинет сотрудника — быстрое и простое взаимодействие сотрудников и бухгалтерии

Дата проведения: 16 июня, четверг

Как вывести за штат без рисков

Дата проведения: 16 июня, четверг

Учет запасов, ОС и аренды: нюансы и разницы с налоговым учетом

Дата проведения: 16 июня, четверг

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Дата проведения: 16 июня, четверг

Деловой ужин «Ликбез по бизнесу в общепите» — офлайн-встреча

Дата проведения: 15 июня, среда

Учет в строительстве: в чем ошибаются бухгалтеры

Дата проведения: 15 июня, среда

Ошибки в бухучете: за что вас могут оштрафовать

Дата проведения: 15 июня, среда

БЕСПЛАТНАЯ онлайн конференция «Изменения в бухучете и отчетности во II пг 2022 года»

Дата проведения: 15 июня, среда

Электронный кадровый документооборот

Дата проведения: 14 июня, вторник

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🔒 Налоговые каникулы для ИП: что это такое

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/2566 от 20.01.2020

Минтруд РФ: № 17-1/ООГ-538 от 13.05.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46103 от 19.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости С выплаты по решению суда не надо удерживать НДФЛ. Надо сообщить в ИФНС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/46105 от 19.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как считать детей для льготы по НДФЛ при продаже квартиры

Минтруд РФ: Письмо № 16-1/ООГ-2182 от 30.05.2022

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