«Утренний бухгалтер». С 20 июня долги спишут автоматически

Информационные системы ИБДД и ФССП обменяются данными и спишут долги автоматически. Пристав не потребуется.
Совместителя не обязательно увольнять, чтобы принять на основную работу. Достаточен допник к трудовому договору.
Самозанятые смогут зарабатывать больше. Сейчас на НПД лимит дохода — 2,4 млн рублей.
При реализации маркированных товаров через курьеров, постаматы, вендинговые автоматы можно не указывать в чеке ККТ код маркировки.
При ПСН не имеет значения, кто является клиентом. Важна суть работы, заявил Верховный суд.
Что бухгалтеры ненавидят в своей работе:
- «нервная работа, у всех выходные, а бухгалтерам пахать нужно»
- «З/п всегда была мизерная!»
- «Я даже в отпуск хожу с неохотой, т.к. вернувшись ждет завал документов и никто за меня его не разгребет»
- «постоянная нервотрепка, общение с налоговыми органами и сотрудниками, прессуют все и постоянно»?
Как избавиться от негатива в бухгалтерии, и поднять доход, не уходя из сферы?
Бухгалтеры с опытом 5-15 лет открывают бухгалтерский бизнес по стандартам Global Finance.
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Дата проведения: 24 июня, пятница
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Дата проведения: 24 июня, пятница
Позиция ФНС по системе внутреннего контроля: проверьте все ли у вас в порядке
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Бухгалтерский ретрит. Обучение по ФСБУ Йога. Выездное мероприятие
Дата проведения: 24 июня, пятница
Онлайн-митап «АУСН. Как сэкономить до 3 млн ₽ на налогах и 30 часов на отчётах для ФНС»
Дата проведения: 23 июня, четверг
Дата проведения: 23 июня, четверг
Дата проведения: 23 июня, четверг
Новый порядок получения медицинской лицензии 2022
Дата проведения: 23 июня, четверг
Как зарабатывать на маркетплейсах в 2022: старт, развитие, автоматизация
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5987@ от 18.05.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5982@ от 18.05.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5980@ от 18.05.2022
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3347 от 28.02.2020
Минфин РФ: письмо № 03-04-05/40093 от 29.04.2022
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