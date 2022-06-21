«Утренний бухгалтер». С 20 июня долги спишут автоматически

Информационные системы ИБДД и ФССП обменяются данными и спишут долги автоматически. Пристав не потребуется.

​​​​Совместителя не обязательно увольнять, чтобы принять на основную работу. Достаточен допник к трудовому договору.

Самозанятые смогут зарабатывать больше. Сейчас на НПД лимит дохода — 2,4 млн рублей.

При реализации маркированных товаров через курьеров, постаматы, вендинговые автоматы можно не указывать в чеке ККТ код маркировки.

При ПСН не имеет значения, кто является клиентом. Важна суть работы, заявил Верховный суд.

Что бухгалтеры ненавидят в своей работе: «нервная работа, у всех выходные, а бухгалтерам пахать нужно»

«З/п всегда была мизерная!»

«Я даже в отпуск хожу с неохотой, т.к. вернувшись ждет завал документов и никто за меня его не разгребет»

«постоянная нервотрепка, общение с налоговыми органами и сотрудниками, прессуют все и постоянно»? Как избавиться от негатива в бухгалтерии, и поднять доход, не уходя из сферы? Бухгалтеры с опытом 5-15 лет открывают бухгалтерский бизнес по стандартам Global Finance.

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5987@ от 18.05.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5982@ от 18.05.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5980@ от 18.05.2022

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3347 от 28.02.2020

Минфин РФ: письмо № 03-04-05/40093 от 29.04.2022

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