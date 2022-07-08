«Утренний бухгалтер». Прошлогодние взносы ИП будут числиться в переплате весь год из-за отсрочки по взносам

Сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор висит переплата по страховым взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. руб. Это из-за отсрочки по взносам, которую дали бизнесу.

Минфин требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты.

В 2022 году отменили плановые проверки бизнеса. Но налоговых проверок мораторий не касается.

ЦБ разработал новый законопроект о «периоде охлаждения» для денежных переводов.

Для взносов в ФСС на работников-инвалидов скидки и надбавки к тарифу тоже учитываются.

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Дата проведения: 14 июля, четверг

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Дата проведения: 14 июля, четверг

Автомобиль: новое в учете расходов. Новый порядок заполнения путевых листов Учет транспортных средств и затрат по их обслуживанию

Дата проведения: 14 июля, четверг

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Дата проведения: 14 июля, четверг

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Дата проведения: 13 июля, среда

Бизнес завтрак: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

Дата проведения: 13 июля, среда

Актуальные изменения в трудовом законодательстве в 2022 г. Антикризисные меры

Дата проведения: 13 июля, среда

ГОСБОРОНЗАКАЗ. Госконтракт. БАНКОВСКОЕ И КАЗНАЧЕЙСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНТРАКТОВ ПО ГОЗПоследние изменения

Дата проведения: 13 июля, среда

Кто не рискует или что делать, чтобы пить шампанское по итогам проекта 1С:ERP?

Дата проведения: 12 июля, вторник

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Дата проведения: 12 июля, вторник

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Многие бухгалтеры полагают, что включить в прибыль расходы на добровольное имущественное страхование (ДИС) — не проблема. Достаточно ссылки на ст. 263 НК. Однако налоговики такие затраты могут снять с расходов. Какие аргументы можно привести, чтобы защитить расходы, оптимизация нормирования затрат, судебная практика.

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— «Ночной бухгалтер». С компенсации за задержку зарплат придется платить НДФЛ. Потому что Минфин переобулся

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/56609 от 15.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому — их работником. За него надо платить взносы

Минстрой России: Письмо № 32395-ОГ/04 от 29.09.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому — их работником. За него надо платить взносы

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/56732 от 15.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые проверки в этом году никто не отменял, напомнил Минфин

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