«Утренний бухгалтер». Прошлогодние взносы ИП будут числиться в переплате весь год из-за отсрочки по взносам

Сейчас в личном кабинете у многих ИП до сих пор висит переплата по страховым взносам в размере 1% от дохода свыше 300 тыс. руб. Это из-за отсрочки по взносам, которую дали бизнесу.
Минфин требует облагать НДФЛ компенсацию за задержку зарплаты.
В 2022 году отменили плановые проверки бизнеса. Но налоговых проверок мораторий не касается.
ЦБ разработал новый законопроект о «периоде охлаждения» для денежных переводов.
Для взносов в ФСС на работников-инвалидов скидки и надбавки к тарифу тоже учитываются.
Лучшая статья о том, как увеличить продажи на маркетплейсе
Сам по себе огромный трафик пользователей на сайтах маркетплейсов не гарантирует постоянное и высокое число продаж. Чтобы увеличить продажи, нужно постоянно прокачивать свои навыки и улучшать рейтинг онлайн-витрины.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/56609 от 15.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому — их работником. За него надо платить взносы
Минстрой России: Письмо № 32395-ОГ/04 от 29.09.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин считает жильцов дома работодателями, а старшего по дому — их работником. За него надо платить взносы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/56732 от 15.06.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые проверки в этом году никто не отменял, напомнил Минфин
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