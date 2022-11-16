Как снизить налоги для частной клиники: основания и возможности

А некоторые направления медицины и так практически полностью коммерциализованы, например – почти вся пластическая хирургия.

Вместе с тем, многих собственников медицинского бизнеса, к коему относятся частные клиники, беспокоит вопрос налогообложения. Дело в том, что еще в далеком 2010 году был подписан закон, устанавливающий льготу по налогообложению прибыли для медицинских организаций. Налоговый кодекс освобождает медицинские услуги от налога на добавленную стоимость.

Налоговые льготы позволили российской коммерческой медицине более чем за 10 лет совершить качественную трансформацию: частные клиники превратились в полноценные медицинские учреждения, оказывающие помощь населению. Бизнес инвестировал крупные средства в развитие частной медицины, включая покупку оборудования, строительство клиник, внедрение современных медицинских технологий, повышение образовательного уровня врачей и среднего медицинского персонала.

Ситуация стала меняться в 2020-2022 годах в связи с пандемией коронавируса. Так, участились примеры отказов медицинским организациям в применении льгот по НДС и прибыли. Обычно это происходит, если медицинская клиника привлекает соисполнителей, то есть организации, которые прямо не оказывают медицинские услуги. Но это могут быть организации, без которых деятельность по оказанию медицинской помощи невозможна, например – лаборатории.

Тем не менее, есть определенные рекомендации, которые позволят медицинским клиникам снижать налоговое бремя.

Основная часть налоговых льгот предусмотрена для медицинских клиник, работающих в налоговом режиме ОСНО. Такие медицинские клиники освобождаются от НДС, ставка налога на прибыль у них – нулевая. Но для этого надо соответствовать следующим критериям:

Доходы от медицинской деятельности составляют не менее 90% доходов организации. Численность сотрудников составляет более 15 человек, причем непрерывно работающих в клинике. Сотрудники с аккредитацией специалиста составляют не менее 50% от численности персонала организации.

Таким образом, этим критериям могут соответствовать относительно крупные медицинские клиники. Для маленьких частных медицинских клиник, включая разнообразные кабинеты, более выгодным предстает режим налогообложения УСН.

На упрощенной системе налогообложения ведение учета обходится дешевле, чем на ОСНО. Кроме того, не требуется соблюдать непрерывный предел численности сотрудников. Ставка налога на УСН невысокая, что позволяет клиникам не сильно ощущать ее на своем бюджете.

Таким образом, если медицинская клиника является крупной, стабильно функционирующей, с большим количеством сотрудников, включая аккредитованных специалистов, ей целесообразнее работать на ОСНО и получить полное освобождение от НДС и от налога на прибыль.

В случае с малыми медицинскими клиниками ситуация несколько иная: поскольку они обычно не подходят под критерии льготного налогообложения, им проще работать на налоговом режиме УСН, что позволяет снижать ставку налога, особенно если использовать соответствующие региональные льготы.

В то же время, стоит отметить, что смысл налоговой политики государства заключается в развитии с ее помощью экономики посредством финансового стимулирования определенных отраслей и секторов. Если смотреть с этой точки зрения, то и медицинские клиники должны, безусловно, приносить доход государству.

Вряд ли является оправданным льготирование пластической хирургии эстетического профиля: люди заказывают такие операции не на последние деньги, клиники получают от их проведения очень хорошие доходы, и было бы странно не облагать их налогом.

В не очень простой экономической ситуации льготы следует предоставлять лишь отдельной категории медицинских клиник или направлений деятельности медицинских клиник. Это травматология, репродуктивная медицина, детская медицина, возможно – проведение обследований на наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы или онкологических.

Остальные медицинские клиники вполне могут платить налоги на общих основаниях. Понятно, что льготы для коммерческой медицины лоббируются в законодательных органах власти, но государству стоило бы навести в данном направлении порядок.