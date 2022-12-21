Как предоставлять НДФЛ вычеты с учетом уплаты налога с аванса в 2023 году

Пункт 2 статьи 223 НК с 2023 года действует в новой редакции, теперь датой фактического получения дохода признается дата перечисления дохода. Вид выплаты – наличными или на счет работника в банке – значения не имеет.

Пункты 3 и 4 статьи 226 НК сохранены в прежней редакции, они гласят:

«исчисление сумм налога производится налоговыми агентами на дату фактического получения дохода. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате».

Таким образом, НДФЛ нужно удерживать дважды: с аванса и с зарплаты.

Стандартные детские вычеты

Стандартный детский вычет предоставляется на каждого ребенка до 18 лет, а также на учащегося до 24 лет.

Размер стандартного детского вычета равен 1 400 рублей на одного ребенка. На третьего и остальных детей – 3 000 рублей (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

Если в семье ребенок-инвалид до 18 лет или ребенок-инвалид I и II групп в возрасте до 24 лет ежемесячный вычет составляет 12 000 руб., если он предоставляется родителям либо усыновителям. Опекуны и попечители вправе получить вычет в размере 6 000 руб.

Если работник имеет право на детский вычет, бухгалтерия должна его рассчитывать ежемесячно. Вычет рассчитывается к сумме всех доходов, полученных работником по трудовым и гражданско-правовым договорам, с которых платится НДФЛ по ставкам 13% или 15%.

Вычет бухгалтерия вправе предоставлять при наличии заявления от работника на предоставление вычета и документов на ребенка. Работник не должен подавать заявление на вычеты каждый год. Если в новом налоговом периоде у него право на «детский» вычет сохраняется, новое заявление писать не нужно.

Как предоставлять стандартные детские вычеты

НДФЛ с 2023 году нужно удерживать дважды: с аванса и с зарплаты. Вычет предоставляется ежемесячно.

Бухгалтерия вправе рассчитывать и предоставлять вычет один раз в месяц. Например, при выплате аванса за первую половину месяца. Возможность такого расчета описана в письме ФНС от 09.11.2022 № БС-4-11/15099@. Налоговики привели наглядный пример.

Пример: как предоставить стандартный детский вычет в 2023 году

Сотрудник организации принят на работу 01.03.2023, заработная плата составляет 200 тыс. рублей в месяц. У сотрудника есть ребенок восьми лет. Заработная плата за первую половину марта 2023 г. (100 тыс. руб.) выплачивается 17.03.2023, а за вторую половину марта 2023 г. (100 тыс. руб.) выплачивается 03.04.2023.

Дата получения дохода в виде зарплаты за первую половину марта 2023 года – 17.03.2023 (в справке о доходах и суммах налога физического лица за 2023 год указывается месяц «03»), с дохода в виде заработной платы за вторую половину марта 2023 года – 03.04.2023 (в справке о доходах и суммах налога физического лица за 2023 год указывается месяц «04»). Стандартный налоговый вычет в размере 1 400 рублей предоставляется работнику в отношении указанных доходов за март 2023 г. и за апрель 2023 г. соответственно.

Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с заработной платы за первую половину марта 2023 года установлен не позднее 28.03.2023, с заработной платы за вторую половину марта 2023 года не позднее 28.04.2023. Таким образом, доход в виде заработной платы за первую половину марта 2023 года, выплачиваемый 17.03.2023, и НДФЛ с данного дохода, подлежит отражению в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года.

Доход в виде заработной платы за вторую половину марта 2023 года, выплачиваемый 03.04.2023, и НДФЛ с данного дохода, подлежит отражению в разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.