Как доказать суду, что сделка банкрота соответствует обычной хозяйственной деятельности

В рамках процедуры банкротства происходит ревизия всех сделок, совершенных должником в период, предшествующий возбуждению дела о банкротстве. Далеко не случайно он называется «период подозрительности».

И арбитражный управляющий, и кредиторы часто скептически относятся к любым операциям должника, особенно если такая операция позволила другому кредитору получить погашение долга (ст. 61.3 Закона о банкротстве) или контрагент получил имущество, не зная о цели банкрота причинить вред своим кредиторам (п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве).

Защищаясь, ответчик по такому спору часто ссылается на то, что должник вел обычную хозяйственную деятельность и никак не демонстрировал признаки банкротства.

В результате арбитражный суд должен определить: защищать ли ему конкретного кредитора, получившего погашение, или признать сделку (например, платеж) недействительным?

Сложность заключается в том, что за краткой формулировкой о сделке в рамках обычной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве) скрываются запутанные лабиринты судебной практики.

В результате участники спора пытаются применить ст. 61.4 Закона о банкротстве, руководствуясь рядом мифов и заблуждений, имеющих мало общего с реальностью, а порой – и вовсе не имеющих.

Попытаемся разобраться в этих вопросах и выработать рекомендации как для успешного оспаривания, так и для успешной защиты при рассмотрении такого спора.

Миф № 1. Если сделка не превышает 1%, то ее нельзя оспорить в деле о банкротстве

Реальность

Если сделка имеет необычный характер, то превышение ее размера порогового значения в 1% не имеет ключевого значения.

Так, Верховный Суд (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 22.05.2017 № 305-ЭС16-20779 (1,3) по делу № А40-154909/2015) в деле о банкротстве Пробизнесбанка пришел к выводу, что если сделка имеет необычный характер, то не имеет решающего значения вопрос о выходе ее размера за пороговое значение.

Необычный характер сделки может быть выражен в ее существенных отличиях по основным условиям от аналогичных сделок, ранее неоднократно совершавшихся должником в течение продолжительного периода времени.

В то же время из этого правила не следует, что любое «нестандартное» поведение должника автоматически свидетельствует об отсутствии оснований для признания сделки «обычной».

Например, наличие низкого остатка на счете ответчика после совершения банковских операций также не является достаточным основанием, чтобы признать сделки выходящими за пределы применения п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве (определение ВС от 10.03.2021 № 302-ЭС20-4222 (10) по делу № А58-6327/2018).

В свою очередь, ответчик должен учитывать, что порог совершения сделок в обычной хозяйственной деятельности (1%) применяется как для одной, так и для нескольких взаимосвязанных сделок.

Искусственное же дробление единого платежа, совершенного в рамках одного договора в целях погашения взаимосвязанных обязательств неправомерно (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 15.12.2022 № 301-ЭС20-21102(2)).

Вывод

Даже если сделка не выходит за установленный порог (1%), она может быть признана недействительной в связи с существенными отличиями от аналогичных сделок, совершавшихся должником ранее.

Миф № 2. Порог 1% оценивается на основании данных последней бухгалтерской отчетности. Если баланс «раздут», то можно искусственно защитить сделку от оспаривания

Реальность

Следует учитывать, что искажение данных бухгалтерской отчетности будет служить основанием для неприменения защиты со ссылкой на п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве.

Так, в деле о банкротстве АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» суд первой инстанции пришел к выводу о совершении спорных платежей в рамках обычной хозяйственной деятельности в период осуществления должником активной предпринимательской деятельности и при наличии активов в сумме, превышающей размер обязательств.

Апелляционный суд согласился с данным выводом, дополнительно указав на непревышение спорных сделок 1% стоимости активов должника.

Арбитражный суд Северо-Западного округа (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 07.06.2022 № Ф07-6057/2022 по делу № А56-81401/2019), рассматривая данный спор, установил, что помимо того, что добросовестность действий кредитора по принятию спорных перечислений судами не исследовалась, суды не приняли во внимание установленные ранее приговором суда обстоятельства, подтверждающие искажение бывшим руководителем должника данных бухгалтерской отчетности Общества.

При таких обстоятельствах вывод судов об отсутствии оснований для признания спорных сделок недействительными не может быть признан обоснованным.

В результате суд округа отменил обжалуемые судебные акты и направил обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вывод

Искажение данных бухгалтерской отчетности не только указывает на недобросовестность должника, но и препятствует защите ответчика от оспаривания по п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве.

Миф № 3. Если платеж осуществлен с просрочкой, то его нельзя защитить как сделку в рамках обычной хозяйственной деятельности

Реальность

Да, по общему правилу под обычную хозяйственную деятельность не подпадают платежи со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный экономическими причинами досрочный возврат кредита.

Действительно, еще в постановлении Пленума ВАС от 23.12.2010 № 63 было разъяснено, что исполнение со значительной просрочкой обязательств должником является основанием для неприменения защиты обычной хозяйственной деятельности (пункт 12 постановления Пленума ВАС от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением гл. III.1 Федерального закона „О несостоятельности (банкротстве)“»).

Данное правило систематически применяется в судебной практике: суды устанавливают, что оспариваемые платежи выходят за пределы обычной хозяйственной деятельности должника, поскольку совершены со значительной просрочкой исполнения обязательств, установленных договором (постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.08.2020 № Ф05-20090/2017 по делу № А40-167953/201).

Однако вопрос определения «значительности» просрочки остается открытым: в судебной практике отсутствует единообразный подход к его разрешению.

Например, Арбитражный суд Уральского округа, рассматривая дело № А50-4062/2017, согласился с выводами нижестоящих судов о незначительности просрочки оплаты поставки товаров в связи с тем, что она не превысила месячный срок (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 25.01.2019 № Ф09-6351/17 по делу № А50-4062/2017).

В другом деле суд посчитал, что просрочка платежа по договору поставки электрической энергии на 25 дней является значительной (постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.07.2020 № Ф05-18083/2016 по делу № А41-52146/2015).

При разрешении вопроса о значительности просрочки суды могут также принимать во внимание внутренние локальные акты кредитора о порядке работы с просроченной задолженностью.

Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа указал, что в соответствии с внутренним положением банка в период до 6 месяцев с момента возникновения просрочки кредитная организация ведет досудебное урегулирование задолженности, поэтому считает допущенную должником просрочку незначительной, а также отметил, что такие действия были обычны для должника при осуществлении расчетов с банком (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 07.09.2018 № Ф01-3165/2018 по делу № А29-7141/2016).

Отдельно отмечу позицию Арбитражного суда Московского округа, который пришел к выводу о том, что систематические просрочки по оплате в пользу контрагента также можно считать совершенными в рамках обычной хозяйственной деятельности.

Суд установил, что в рамках исполнения обязательств по договору прежде должник неоднократно осуществлял платежи с просрочками в один-два месяца, в связи с чем просрочка исполнения платежа на 14 рабочих дней не является значительной (постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.04.2019 № Ф05-9938/2017 по делу № А40-27675/2017).

Вывод

Даже если сделка совершена в условиях просрочки, у ответчика есть шансы защититься с помощью правил п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве, если такие действия носили систематический характер.

Миф № 4. Отступное никогда нельзя признать сделкой в рамках обычной хозяйственной деятельности

Реальность

Предоставление отступного также может быть признано обычной хозяйственной деятельностью должника.

ВС, рассматривая дело № А09-1924/2013, разъяснил, что необходимо учитывать статус должника и особенности его деятельности: в данном случае отступное было передано в связи с передачей статуса гарантирующего поставщика электроэнергии (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 25.01.2016 № 310-ЭС15-12396 по делу № А09-1924/2013).

Вывод

Суды обращают внимание на статус должника.

Если должник уже не может осуществлять хозяйственную деятельность в тех же объемах на прежнем товарном рынке, можно признать действительной передачу непрофильных активов в пользу другого лица, действующего на том же товарном рынке.

Миф № 5. Досрочное погашение кредита является необычным поведением для должника и не может быть признано сделкой в рамках обычной хозяйственной деятельности

Реальность

Досрочное погашение кредита также может быть защищено от оспаривания, если суд установит, что признание сделки недействительной приведет к увеличению кредиторских обязательств на спорную сумму, а досрочная выплата максимизирует экономическую выгоду субъекта в размере не начисленных на сумму основного долга процентов в порядке ст. 809 ГК (определение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 01.11.2019 по делу № А58-6327/2018).

Таким образом, само по себе досрочное погашение кредита нельзя рассматривать как выход за пределы обычной хозяйственной деятельности.

Досрочное погашение задолженности для должника всегда экономически выгодно с точки зрения снижения расходов на выплату процентов по договору займа (кредита).

В другом деле суд пришел к выводу, что досрочное погашение кредита не выходит за пределы обычной деятельности, поскольку обстоятельств недобросовестности или злоупотребления правом не установлено, а сами по себе досрочное погашение кредита и наличие нулевого остатка на счетах ответчиков после совершения банковских операций не являются основанием для квалификации сделок в качестве выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 02.09.2021 № Ф02-3504/2021 по делу № А58-6327/2018).

Вывод

Досрочное погашение долга может быть признано обычной хозяйственной деятельностью, если досрочная выплата максимизирует экономическую выгоду должника.

Обобщим перечисленные выше примеры

Суды обращают внимание на поведение не только должника, но и кредитора

Верховный Суд неоднократно отмечал, что к сделкам, подпадающим под обычную хозяйственную деятельность, не могут быть отнесены сделки, совершенные при наличии обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности контрагента несостоятельного должника, который, в частности, согласился принять исполнение без учета принципов очередности и пропорциональности, располагая информацией о недостаточности имущества должника для проведения расчетов с другими кредиторами (определение ВС от 25.01.2016 № 310-ЭС15-12396, определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 09.08.2018 № 305-ЭС17-22089 по делу № А40-55732/2017, ппределение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 12.02.2018 № 305-ЭС17-11710(3) по делу № А40-177466/2013, определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 24.09.2014 № 305-ЭС14-1204).

Так, суды исследуют, был ли контрагент осведомлен об обстоятельствах неплатежеспособности должника.

К числу фактов, свидетельствующих о знании кредитора, могут с учетом всех обстоятельств дела относиться следующие:

неоднократное обращение должника к кредитору с просьбой об отсрочке долга по причине невозможности уплаты его в изначально установленный срок; известное кредитору длительное наличие картотеки по банковскому счету должника (в том числе скрытой); осведомленность кредитора о том, что должник подал заявление о признании себя банкротом.

Бремя доказывания того, что сделка была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, лежит на другой стороне сделки. Таким образом, контрагенту нужно активно участвовать в процессе, подтверждая отсутствие злоупотребления и свою добросовестность.

С другой стороны, кредитору или конкурсному управляющему нужно учитывать, что сам по себе факт наличия у должника обязательств перед другими кредиторами не является основанием для квалификации сделок как выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06.05.2022 № 17АП-13269/2020(70) по делу № А60-10035/2020).

Даже если должник длительное время не исполняет обязательства перед кредитором, то это не означает знание кредитора о финансовых трудностях контрагента.

Кредитор всегда знает о факте непогашения долга перед ним, но это обстоятельство не свидетельствует о том, что конкретный кредитор обладает информацией о приостановлении должником операций по расчетам с иными кредиторами (постановление Президиума ВАС от 23.04.2013 № 18245/12).

Суды обращают внимание и на поведение должника,изучая его хозяйственную деятельность, ее специфику, в том числе социальную направленность деятельности

Так, в ситуации неопределенности относительно статуса дела о банкротстве (систематическая подача кредиторами заявлений о банкротстве и последующее погашение требований этих кредиторов) при фактическом продолжении должником своей хозяйственной деятельности, связанной в том числе с разрешением вопросов социального характера, следует исходить из того, что значительное количество совершаемых управлением в этот период времени сделок было направлено на достройку объектов незавершенного строительства многоквартирных домов, что предполагает их отнесение к категории обычных хозяйственных (определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 04.03.2021 № 305-ЭС17-2507 (21)).

В результате суды все шире толкуют понятие «сделки, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности», досконально изучая наличие или отсутствия оснований, предусмотренных п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве.

Но контрагенты допустят ошибку, если будут защищаться от оспаривания сделки только ссылкой на п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве. Это не панацея.

Даже сделка, на первый взгляд, подпадающая под все критерии обычной хозяйственной деятельности, может быть оспорена в силу своего подозрительного характера.

Для успешной защиты сделки по п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве все равно следует занимать активную позицию в споре, доказывая отсутствие цели причинения вреда кредиторам и экономические мотивы совершения сделки.

Таким образом, при доказывании соответствия сделки банкрота обычной хозяйственной деятельности следует помнить, что суды обращают внимание на следующие обстоятельства при рассмотрении вопроса о применении п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве:

соотношение цены сделки и балансовой стоимости активов должника согласно отчетам;

характер взаимоотношений между должником и контрагентом по оспариваемой сделке (сделки совершены только в период подозрительности либо отношения сложились намного ранее);

соответствует ли характер принятого на себя обязательства основным видам деятельности должника и кредитора;

значительность просрочки, при этом должны учитываться не только непосредственно длительность просрочки, но и наличие просрочек должника по сделкам, совершенным с этим контрагентом ранее периода подозрительности;

если должником было отчуждено имущество по отступному, следует изучить вопрос о том, было ли это имущество необходимо для профильной деятельности организации, позднее ставшей несостоятельной, либо отчуждением нерентабельного имущества должник предпринимал попытки восстановления своих активов.

В заключение подчеркну, что залог успеха в споре будет заключаться не столько в попытке формального применения ст. 61.4 Закона о банкротстве, сколько во вдумчивом анализе деятельности банкрота; представлении доказательств неосведомленности контрагента и восприятия операции должника как стандартной.

Приведенная в статье судебная практика может стать надежной путеводной нитью для выхода из запутанного лабиринта дела о банкротстве.