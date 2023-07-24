О влюбленности в учёт на маркетплейсах, роли бухгалтера в управлении бизнесом и востребованности профессии. Интервью с Рузанной Оганесян

Рузанна — основатель Бизнес-клуба для предпринимателей и бухгалтеров, автор курса «Маркетплейсы в Законе».

Курс создан так, чтобы бухгалтер получил максимум практических навыков работы, в том числе в 1С.

Мы решили расспросить нашу гостью о том, что сейчас происходит в сфере маркетплейсов, насколько востребованы бухгалтерские услуги для селлеров и с какими трудностями сталкиваются сами бухгалтеры, работающие с продавцами Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других площадок.

Чем объясняется популярность маркетплейсов? Почему этот бизнес так стремительно растет?

— Популярность маркетплейсов объясняется несколькими факторами.

Во-первых, они предоставляют удобную платформу для покупки и продажи товаров и услуг. Пользователи могут легко найти нужный товар или услугу, сравнить цены и отзывы других покупателей, что экономит время и деньги.

Во-вторых, на маркетплейсах представлен широкий ассортимент товаров и услуг от разных продавцов. Это позволяет покупателям выбрать наиболее подходящий вариант по качеству, цене или другим параметрам. Кроме того, благодаря большому количеству продавцов конкуренция стимулирует снижение цен.

В-третьих, это возможность заработка для продавцов. Любой человек, независимо какая у него профессия, немного разобравшись в этой теме может выйти и зарабатывать на маркетплейсах или иметь просто дополнительный заработок.

Маркетплейсы для продавцов дают готовую площадку, аудиторию, а также инструменты для повышения видимости товара, привлечения клиентов и увеличения продаж.

Стремительный рост бизнеса маркетплейсов связан с возможностью экономить время и деньги покупателям, а для продавцов — это возможность заработка.

Сейчас на рынке Вайлдберриз, Озон, Яндекс.Маркет лидируют. А как обстоят дела со Сбер Мегамаркетом и другими площадками?

— Да, сейчас конечно лидерами на рынке являются Вайлдберриз, Озон и Яндекс.Маркет.

Но в своем курсе я рассматриваю учет и на Сбер Мегамаркет и Казань Экспресс, так как если у бухгалтера клиент вышел на основные площадки, то он пойдет и дальше, а мы должны быть готовы оказать качественную услугу.

Хотя Сбер Мегамаркет является новичком на рынке, он также работает активно над привлечением клиентов и помогает тем самым продавцам. Используя свою широкую клиентскую базу и надежную инфраструктуру, Сбер Мегамаркет стремится создать комфортное и удобное пространство для покупателей.

Что касается других площадок, то у каждой есть свои особенности, например, Lamoda больше заточена на дорогую аудиторию и, на мой взгляд, вещи там качественные и брендовые.

Поэтому каждый маркетплейс найдет своего продавца и покупателя.

Насколько востребован бухгалтер на маркетплейсе? В соцсетях обещают чуть ли не золотые горы за заполнение карточек товара. Реально ли бухгалтеру хорошо заработать на селлерах?

— С ростом популярности интернет-торговли и развитием маркетплейсов, востребованность бухгалтера данного направления становится все более актуальной.

В основном селлеры не имеют достаточных знаний и опыта в ведении бухгалтерского, управленческого, финансового учета и налогообложении. Поэтому предприниматели нуждаются в помощи профессионала. Бухгалтер в первую очередь — это правая рука и помощник для эффективного управления бизнесом.

А грамотный бухгалтер, который постоянно повышает свои компетенции, может очень хорошо зарабатывать в этой нише, предлагая клиенту не только ведение бухучета и налогового учета, а также услуги по фин.анализу, планированию и управленческому учету. А такие услуги совсем не дешевые.

Почему вы выбрали маркетплейсы предметом изучения на ваших курсах для бухгалтера? Нужно ли бухгалтеру разбираться в специфике продаж, чтобы вести учет для продавцов?

— К этой нише я начала присматриваться еще в период пандемии, именно в этот период пришло много клиентов на обслуживание, которые продают свои товары на маркетплейсах.

Я начала подробно изучать каждый маркетплейс, у каждого свои нюансы. Я тогда влюбилась в учет на маркетплейсах.

Я обожаю разгадывать ребусы каждую неделю, которые нам преподносят маркетплейсы. Так и появился мой курс «Маркетплейсы в законе» 2 года назад.