О влюбленности в учёт на маркетплейсах, роли бухгалтера в управлении бизнесом и востребованности профессии. Интервью с Рузанной Оганесян

Рузанна — основатель Бизнес-клуба для предпринимателей и бухгалтеров, автор курса «Маркетплейсы в Законе».
Курс создан так, чтобы бухгалтер получил максимум практических навыков работы, в том числе в 1С.
Мы решили расспросить нашу гостью о том, что сейчас происходит в сфере маркетплейсов, насколько востребованы бухгалтерские услуги для селлеров и с какими трудностями сталкиваются сами бухгалтеры, работающие с продавцами Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других площадок.
Чем объясняется популярность маркетплейсов? Почему этот бизнес так стремительно растет?
— Популярность маркетплейсов объясняется несколькими факторами.
Во-первых, они предоставляют удобную платформу для покупки и продажи товаров и услуг. Пользователи могут легко найти нужный товар или услугу, сравнить цены и отзывы других покупателей, что экономит время и деньги.
Во-вторых, на маркетплейсах представлен широкий ассортимент товаров и услуг от разных продавцов. Это позволяет покупателям выбрать наиболее подходящий вариант по качеству, цене или другим параметрам. Кроме того, благодаря большому количеству продавцов конкуренция стимулирует снижение цен.
В-третьих, это возможность заработка для продавцов. Любой человек, независимо какая у него профессия, немного разобравшись в этой теме может выйти и зарабатывать на маркетплейсах или иметь просто дополнительный заработок.
Маркетплейсы для продавцов дают готовую площадку, аудиторию, а также инструменты для повышения видимости товара, привлечения клиентов и увеличения продаж.
Стремительный рост бизнеса маркетплейсов связан с возможностью экономить время и деньги покупателям, а для продавцов — это возможность заработка.
Сейчас на рынке Вайлдберриз, Озон, Яндекс.Маркет лидируют. А как обстоят дела со Сбер Мегамаркетом и другими площадками?
— Да, сейчас конечно лидерами на рынке являются Вайлдберриз, Озон и Яндекс.Маркет.
Но в своем курсе я рассматриваю учет и на Сбер Мегамаркет и Казань Экспресс, так как если у бухгалтера клиент вышел на основные площадки, то он пойдет и дальше, а мы должны быть готовы оказать качественную услугу.
Хотя Сбер Мегамаркет является новичком на рынке, он также работает активно над привлечением клиентов и помогает тем самым продавцам. Используя свою широкую клиентскую базу и надежную инфраструктуру, Сбер Мегамаркет стремится создать комфортное и удобное пространство для покупателей.
Что касается других площадок, то у каждой есть свои особенности, например, Lamoda больше заточена на дорогую аудиторию и, на мой взгляд, вещи там качественные и брендовые.
Поэтому каждый маркетплейс найдет своего продавца и покупателя.
Насколько востребован бухгалтер на маркетплейсе? В соцсетях обещают чуть ли не золотые горы за заполнение карточек товара. Реально ли бухгалтеру хорошо заработать на селлерах?
— С ростом популярности интернет-торговли и развитием маркетплейсов, востребованность бухгалтера данного направления становится все более актуальной.
В основном селлеры не имеют достаточных знаний и опыта в ведении бухгалтерского, управленческого, финансового учета и налогообложении. Поэтому предприниматели нуждаются в помощи профессионала. Бухгалтер в первую очередь — это правая рука и помощник для эффективного управления бизнесом.
А грамотный бухгалтер, который постоянно повышает свои компетенции, может очень хорошо зарабатывать в этой нише, предлагая клиенту не только ведение бухучета и налогового учета, а также услуги по фин.анализу, планированию и управленческому учету. А такие услуги совсем не дешевые.
Почему вы выбрали маркетплейсы предметом изучения на ваших курсах для бухгалтера? Нужно ли бухгалтеру разбираться в специфике продаж, чтобы вести учет для продавцов?
— К этой нише я начала присматриваться еще в период пандемии, именно в этот период пришло много клиентов на обслуживание, которые продают свои товары на маркетплейсах.
Я начала подробно изучать каждый маркетплейс, у каждого свои нюансы. Я тогда влюбилась в учет на маркетплейсах.
Я обожаю разгадывать ребусы каждую неделю, которые нам преподносят маркетплейсы. Так и появился мой курс «Маркетплейсы в законе» 2 года назад.
Бухгалтеру скорее нужно разбираться не в специфике продаж, а в схемах работы, которые нам предлагают маркетплейсы. Так как в зависимости от схемы работы будет строиться бухгалтерский и налоговый учет.
Какие вопросы чаще всего возникают у бухгалтера, когда он начинает работать с селлером, с какими трудностями он сталкивается?
— Если бухгалтер никогда не работал с селлерами и не вел учет на маркетплейсах, то первое — это большая вероятность неверно поставить бухгалтерский и налоговый учет.
Второе — зачастую бухгалтеры просто игнорируют и не читают договора и оферту с маркетплейсом, а ведь именно в этом документе содержится все самое важное и основа построения учета.
Например, учет на Wildberries — это агентская схема, учет на Яндекс.Маркете — это договор оказания услуг. Учет будет отличаться.
Третье, бухгалтеру сложно читать отчеты маркетплейсов, а клиенту нужно объяснить, откуда берутся цифры и почему денег пришло меньше, чем продали.
Это малая часть (я бы даже не называла их трудностями) небольших вопросов, решение которых можно при большом желании с легкостью освоить.
Чему бухгалтер научится на ваших курсах, говорят бухучет везде одинаковый — зачем создавать курс именно под маркетплейсы?
— Наш курс будет полезен как начинающему бухгалтеру, так и бухгалтеру с большим опытом работы, который не знает специфику учета на маркетплейсах.
На курсе рассматриваем все системы налогообложения, порядок регистрации бизнеса, порядок оформления сотрудников, кадровый учет, сдача отчетности в налоговую, в СФР. Также есть уроки по автоматизации, по ценообразованию бух. услуг, по дополнительному заработку для бухгалтера.
Ну и, конечно, мы подробно рассматриваем особенности ведения учета, как я уже сказала ранее, практически на всех маркетплейсах: личные кабинеты маркетплейсов, подробный разбор отчетов, учет скидок, услуг маркетплейса, учет кредитов, факторинговых операций и др.
Уже успешно выпустили пять потоков профессиональных бухгалтеров — специалистов по работе с маркетплейсами. И к каждому потоку я дополняю программу курса.
На сегодня «Маркетплейсы в законе» — это полноценный обучающий продукт для тех, кто хочет освоить одно из самых популярных направлений в 2023 году.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы вышли далеко за рамки маркетплейсов и охватываем всё, что может пригодиться бухгалтеру в его работе.
Есть ли практические задания в курсе, как бухгалтеру удостовериться, что он все делает правильно?
— На курсе, конечно, есть практические задания и проверка домашних заданий. К теоретическим урокам — это тесты, а в практической части — это работа в программе 1С: Бухгалтерия Предприятия. Практику по учету на маркетплейсах мы проходим по всем режимам налогообложения.
Также в практической части рассматриваем нюансы отражения учета на каждом маркетплейсе.
Вы сами ведете курс, вы — практикующий бухгалтер и аудитор, почему решили делать это сами, без помощи стороннего преподавателя?
— Я сама веду курс, потому что в курсе я делюсь своим практическим опытом. Я лично веду ежедневно учет у клиентов-селлеров и знаю, что происходит каждый день, какие изменения, какие новости, что изменилось в отчетах, в личных кабинетах селлеров и т.д.
Если человек сам полностью не погружен в эту тему он сможет дать только теоретические знания: как отразить операции в программе, как посчитать налог — этому мы можем научиться и на просторах интернета. А самое ценное — это практика, и я это доверить никому не смогу.
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